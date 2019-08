Mesternégyes a B my Lake-en!

Nemrég olvashattál róla, kik azok a sztárok, akiknek a fellépését semmi pénzért nem szabad kihagyni az EDM rajongóinak az első két napon; mostani cikkünkben pedig eláruljuk, mely 4 sztár szerepel a második és a harmadik napi bakancslistánkon!

Augusztus 23-24.

Burn Slow c. anyagával a mindennapok negatív, depresszióhoz vezető gondolataitól való eltávolodáshoz ajánl menekülési utat a német Chris Liebing. Szettjeivel nemcsak a táncparkettre invitál, hanem a szívünkre is hatni akar, és ha a kettő között fontossági sorrendet kell felállítani, akkor utóbbi kerül az első helyre nála. Nálad beválik? A B my Lake-en letesztelheted!

A veteránok táborát erősítő Sam Paganini 1997 óta fel-feltűnik a világ legmenőbb klubjainak DJ pultja mögött, ahol olaszos lendülettel tologatja a potmétereket. Korábban Adam Beyer kiadója is felfigyelt rá, aminek kapcsán egy ideig együtt dolgoztak, 2016 óta viszont JAM néven megalapított, saját kiadója gondozza az anyagait.

2012-ben vonult először stúdióba a Berlinben élő olasz testvérpár, Alessandro és Federico Fognini, azaz a Mind Against, és nem telt sok időbe, hogy világszerte a keresett DJ-k között tartsák számon őket. Nem ritka, hogy más tehetségekkel összefogva dolgoznak különböző zenei anyagokon, a Tale of Us és a Somne például gyakori választottjuk, ha kollaborációról van szó.

A szintén berlini székhelyű, szintén olasz páros, a Tale of Us tagjai Milánóban ismerkedtek meg, ott jött a gondolat, hogy közösen valami igazán ütőset tudnának alkotni. Céljuk, hogy amit csinálnak, kerek egészet alkosson és legyen mondanivalója, ehhez pedig folyamatosan feszegetik a határaikat és minden korlátot igyekeznek ledönteni. A Balaton partjára a rájuk jellemző egyedi történetekkel érkeznek.

