Róisín Murphy nyitja a 2019-es Balaton Pikniket

A Moloko egykori énekesnője a rendezvénysorozat első napjának headlinereként, 21:30-kor lép színpadra.

Ebben az évben már két napon keresztül várja a fesztiválszezont a magyar tenger partján lezárni kívánó vendégeit a boglári Balaton Piknik. A jó hangulatról világsztár fellépők gondoskodnak, a szervezők ígérete szerint pedig ezúttal igazán családias hangulatban élvezhetjük majd a jobbnál jobb koncerteket.

Szeptember 13-án a leginkább várt fellépő minden bizonnyal Róisin Murphy lesz, aki nem először mutatkozik be magyar közönség előtt. A Moloko egykori vokalistája 21:30-kor lép színpadra.

Az ír származású énekesnő karrierje 1994-ben, az elsősorban elektronikus zenét játszó Moloko duóban indult. Murphy zenésztársával, Mark Brydonnal 10 éven keresztül gyártotta a slágereket és összesen 4 stúdióalbumot jelentetett meg.

A formáció feloszlása után Róisín Murphy szólóban zenélt tovább, debütáló albuma, a Ruby Blue 2005-ben jelent meg. A kiadvány érdekessége, hogy hangszerként mindennapi tárgyakat (pl. kozmetikumokat) is használtak a felvételek során.

A következőkben az énekesnő további három nagylemezzel lepte meg rajongóit, melyek közül a legutóbbi 2016-ban látott napvilágot Take Her Up to Monto címmel. 2018 folyamán Róisín további 8 új dalt jelentetett meg, ezúttal vinyl formátumban, és 4 szerzeményhez videoklipet is forgatott.

Az énekesnő egyedi hangzásvilágán túl extravagáns színpadi szettjeiről is híres, így a Balaton Piknik látogatói minden bizonnyal a vizuális megjelenést tekintve sem fognak csalódni a szeptember 13-ai koncerten.

Érdekel, kik lépnek fel még a fesztiválon?