Szeptemberben a Balaton partján koncertezik a Morcheeba

A brit csapat szeptember 14-én lép fel a Balaton Pikniken.

Skye Edwards énekesnő, a multiinstrumentalista Ross Godfrey és fivére, Paul 1995-ben alapította meg a trip-hop és downtempo dallamokra építő Morcheeba formációt, mely már több mint tíz alkalommal koncertezett hazánkban. Legfrissebb, Blaze Away című albumuk anyagát hamarosan élőben is hallhatjuk a Balaton nyárzáró fesztiválján, a boglári Balaton Pikniken.

A Morcheeba a nemzetközi piacra az 1998-as második albumával robbant be, a következő években pedig olyan gigaslágereket jelentetett meg mint az Otherwise vagy a Rome Wasn’t Built in a Day.

Az énekesnő 2003-ban egy időre elhagyta a csapatot, hogy szólókarrierjére koncentráljon, de 2010-ben visszatért egykori zenésztársaihoz. Az újra összeállt Morcheeba soron következő lemezei is szép nemzetközi sikereket értek el, és a 2018-as Blaze Away sem maradt elismerés nélkül.

Az új anyag eklektikus stílusának köszönhetően igazi zenei csemege. Megtaláljuk benne az ötvenes évek bluesát, a hatvanas évek pszichedelikus rockját, a hetvenes évek dub reggae-jét, a nyolcvanas évek elektronikus zenéjét, és a kilencvenes évek hiphopját is. Az albumon közreműködött többek között Roots Manuva, aki a címadó dal szövegét jegyzi.

Ha szívesen átélnéd a különleges Morcheeba-élményt, ott a helyed szeptember 14-én Balatonbogláron!

Még több infó a Balaton Piknikről: