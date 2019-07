Lenyűgöző részletet leplezett le Az oroszlánkirály rendezője

Jon Favreau színész, Az oroszlánkirály rendezője tudatosan trükközött: a CGI-jal készített snittek közé becsempészett egy eredeti fotót, amit Afrikában készítettek.

A leleplezés egy Twitter posztban érkezett a rendezőtől, aki azt sem titkolta, kíváncsi volt, hányan jönnek rá a turpisságra. Arról nem tett említést, kapott-e bárkitől erre vonatkozó megjegyzést. Amilyen gyönyörű a fotó, nem lennénk meglepve, ha senkinek nem tűnt volna fel, hogy más, mint a többi. Az animációs film egyébként hatalmas sikernek örvend, és komoly harcot vív Tarantino Volt egyszer egy…Hollywood c. filmjével a mozipénztáraknál.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4

— Jon Favreau (@Jon_Favreau) July 26, 2019