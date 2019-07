Kedvenc természetes kozmetikumaink nyárra

Ezerszer olvashattad már, hogy a természetes kozmetikumok használata miért jó a bőrnek: egyebek mellett nem tartalmaznak mérgező vegyületeket, köztük például parabént, ezáltal biztonságosan látják el tápláló, hidratáló szerepüket. A nyári szépségápolás kötelező darabjai után kutatva a természetes kozmetikumok hazai és nemzetközi palettájáról szemezgettünk.

A Shimmy Shimmy a fair trade shea- és kakaóvaj varázslatos erejével kényezteti a lebarnult bőrt, egy kis extra ragyogást csempészve a megjelenésedbe. Elég, ha a masszírozó testápoló tömböt végigsimítod a kiválasztott területen, és hagyod, hogy picit megolvadjon. Egy másik nyári must-have a murumuruvajjal készült The Rough with the Smooth testradír, ami mélyen hámlasztja a bőrt és selymessé, puhává varázsolja azt. Ellenállhatatlan az illata!

A PomPom nevű hazai natúrkozmetikai márkáról gyanítjuk, szintén hallottál már: szuper szérumok, hűsítő gélek, és sok más természetes kence készül a brand égisze alatt. A parabén-, és mesterséges illatanyagoktól mentes C-vitaminos hidratáló arczselé úgy táplálja a bőrt, mint a nyári zápor a kókadozó virágokat. Egyszerű a használata: arctisztítás után pár cseppet masszírozz a bőrödbe. Primerként is remekül helytáll!

A Manna Harmatos Hajnal nevű krémdeója (az elmaradhatatlan sheavajakkal együtt) szintén a nyári neszeszerbe való. A sheavaj és a kókuszolaj egyesíti benne hidratáló/regeneráló hatását, ráadásul friss, kellemes, 100%-ban tiszta geránium, kámfor, ylang-ylang illóolajok is kerültek bele. Száznál is több termék közül választhatsz a Manna weboldalán, a márka legkedveltebb termékeit pedig a drogériák polcain is megtalálod!