A legjobb programok július utolsó hétvégéjére

Kettőt pislogtunk és már véget is ér a július, ideje megtolni az utolsó hétvégéjét a hónapnak, mutatjuk a legjobb fővárosi programokat!

Július 25., csütörtök

Első alkalommal debütál a Frankel Leó utcában, egy közösségi összefogást példázó piknik, az “együtt PLACC”. Az utca vendéglátósai, boltjai, szolgáltatói összefogva a Placc közösségi vásárokkal, illetve az EB OVO Egyesülettel együtt, egy délután-esti nyüzsgő programra invitál, és lát vendégül mindenkit.

Camp for finest music lovers Bér / Virágos puszta / Nógrád

Special Guests Ben Buitendijk (Oblique – NL) Deepchord – live (Soma – USA) Edit Select – hybrid dj (Edit Select records – UK) Io(Mulen) – (Mulen Records – UKR) Jacidorex – (Neoacid – B) Pablo Bolivar – (Seven Villas – ES) S3A – (Sampling As An Art – FR).

Derek Vinyard-ot (Edward Norton), a karizmatikus neonáci bandavezért különös kegyetlenséggel elkövetett rasszista indíttatású gyilkosságért zárják börtönbe. Szabadulását követően az új elveket valló, múltjáért szégyenkező Derek rádöbben, hogy meg kell mentenie öccsét, Danny-t (Edward Furlong), mielőtt bálványozott bátyja útját követve megbocsáthatatlan bűnöket követne el.

Július 26., péntek

Péterfy Bori egy igazi jelenség. A színésznőként is aktív multitálentum egyszerűen a színpadra született – szuggesztív jelenlétét igazi őrült és kiszámíthatatlan vadsággal fűszerezi, és persze olyan slágerekkel, mint a Hajolj bele a hajamba! vagy a Téged nem. Boriék tehát július 26-án a nyolcadik évadban először és utoljára várnak egy forró nyár esti ugrálásra!

Július 25-én ismét bulikázunk egy jó nagyot régi és új barátainkkal, régi és új muzsikákkal, egy olyan helyszínen, ahol annó jó párszor elszabadult a Duna part, és ahol most is el fog ;) Don’t miss it, see you there!

Július 27., szombat

Nagy szeretettel várunk július 27-én szombaton egy közös áramlásra. Az eseményt a Flow to the People és Petraflow közreműködésével a The Bridge Magyarország növényi ital szervezi. Az olasz családi vállalkozás elkötelezett, és lelkes támogatója egy minőségibb, a környezet szempontjából is tudatosabb életmódnak, a jógások és a hasonlóan gondolkodók összefogásának. A yoga flow gyakorlást az esemény eredeti ötletadója, Demeter Zita Yoga (Flow to the people), illetve Petraflow közösen vezeti majd több tanár közreműködésével.

A Rák Béla Combo-t a bécsi és a budapesti Zeneakadémiákon diplomázott, Artisjus – és a Duna Tv “Magyar Csillagok” díjas Rák Béla gitárművész alapította. Virtuóz gitárjátékon alapuló elegáns, dallamos jazzt játszanak. A különböző irányzatok keverése mellett, egyre inkább törekszenek saját, egyéni hangzás– és dallamviláguk kialakítására. Tagok: Rák Béla -Gitár, Makk András – gitár, Gelley Kristóf – basszus gitár.

Többször elfoglaltuk már a várat, bevettük a Margit-szigetet, az utóbbi két évben pedig meghódítottuk a Szabadság hidat. Idén sem hagyjuk ki a kihagyhatatlant. Immáron hatodik éve találkozunk egy üveg borral, vagy amivel csak szeretnél Budapest egyik ikonikus helyszínén, hogy ismét felfedezzük, hogy a világ egyik legszebb városa áll előttünk, hogy nicsenek köztünk akkora különbségek, mint néha hisszük, hogy rájöjjünk, ki tudunk menni az utcára rengetegen csupán csak azért, hogy jól érezzük magunkat együtt, közösen.

Az elmúlt években Ennio Morricona, John Williams és Hans Zimmer is koncertezett hazánkban, de nagy sikert aratott a Harry Potter filmzenei koncert is. Azonban a legtöbb filmzenei koncerten csak a zenét élvezheti a közönség. A Margitszigeten azonban egy komplexebb zenei élmény várja a közönséget évről évre. A tematikus, Paif, James Bond vagy éppen Oscar filmzenei koncertek után a közönség már várja az újabb koncertet. A Hollywood Csillagai koncert 2019. július 27-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon csak egy alkalommal lesz látható.

Július 28., vasárnap

ACT NOW! Die-in, klímagyűlés, és klímabuli a forgalom elől lezárt Szabihídon 2019.07.28. vasárnap 17:00

Drága Barátaim! Nem bírtam tovább a szombati és vasárnapi késői találkozásokat – itt az ideje, hogy a hétvégi brunchokat is együtt töltsük. Nem kell finomkodni, all you can eat büféreggelivel, ebéddel és brunch ételekkel várlak minden szombaton és vasárnap július 13-tól, ahol végtelenített csapból folyik majd a prosecco!

A Puszi Együttes budapesti, de nem ezért jó fejek. Szívük gyémántból van és ropogva ver. Zenéjükben ég a tűz, ha meghallod delejes vonzerőt érzel. Mennek a jó dumák és lecsókolják a könnyedet. Odarakják magukat! A Csókolom Zenekar férfitagjainak együttese menő, disco, sláger, tábortűz, beat, funky, rock, party. A Puszi zenészei: a HajtiPajtis fiúk Spenót és Lackó gitárokon, Neményi Zsolt webdesigner dobon, Ditrói Tóth Szabolcs húzóember szintetizátoron játszik valamint Dj TG Lupin rakja a lemezeket, kapcsolgatja a Japán elektronikus zenei herkentyűket és teszi korszerűvé a megszólalást. 4 szólamú vokál, hangszercserék és koreografált színpadi mozgás dobja fel az előadást. A Puszi 7 éve a Táp Színház Minden Rossz Varieté, 2013 tól a Jövedelmező állás című előadásainak szereplője.

Szeretettel meghívunk minden salsa-bachata táncost egy hangulatos, nyár esti salsa táncestre a Budai Várba. Helyszín: A Magyar Nemzeti Galéria terasza (Savoyai terasz) a Duna felőli oldalon.