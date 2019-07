Kultúra minden mennyiségben – Hétvégi programajánló (Július 18-21.)

Budapesten töltöd a hétvégét? Mutatjuk, merre indulj, ha ezúttal a fővárosi fürdők hűsítő medencéi helyett inkább a kultúrában merülnél el.

Csütörtök (július 18.)

Dér Asia és Domokos Balázs különleges dokumentumsorozata azokra az emberekre fókuszál, akik estéről estére gondoskodnak róla, hogy a budapesti éjszakák felhőtlenül teljenek a bulizni vágyók számára. A filmvetítés 19 órakor kezdődik a Toldi Moziban, az alkotás megtekintése után pedig izgalmas kerekasztal-beszélgetést szerveznek a film szereplőivel és készítőivel. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Minden idők egyik legjobb magyar rajzfilmjét tűzi műsorára csütörtök este az Orczy-kertben berendezkedett ideiglenes ingyenes kertmozi, mely az Orczy Summer Chill fesztivál programsorozat részeként hamisítatlan piknik hangulatot ígér a kilátogatóknak.

A vicces anekdotáival elhíresült osztrák Markus Schlesinger ad koncertet július 18-án Budapesten, a VIII. Nemzetközi Gitárest keretében. A művész az ún. “fingerstyle gitárzene” legismertebb képviselőjeként saját dalok mellett népszerű jazz és blues slágerek feldolgozásaival is megörvendezteti közönségét. Műsora után dr. Orlóci László, a Füvészkert igazgatója exkluzív történeti sétát vezet a program helyszínéül szolgáló intézményben.

Lachegyi Máté, Uldis Vitols és Clemens Lotz hármasából minden koncert alkalmával egy negyedik elem, a páratlan hangzású Corona trió születik meg. A XX. század első felének zenéjét is megidéző, valódi jazzkoncertet nem érdemes kihagyni!

Péntek (július 19.)

A gyergyószentmiklósi – dalaiban alternatív popot és folkot vegyítő – Bagossy Brothers Company ad nagyszabású koncertet péntek este a Budapest Parkban. Az idén megjelent, Veled utazom című nagylemez dalai mellett bizonyára a korábbi évek nagy slágerei is elhangzanak majd. Előzenekarként a Blahalousiana lép színpadra. Jegyvásárlásért kattints ide!

A kétszeres Oscar-díjas Asghar Farhadi eddigi legnagyobb költségvetésű filmjét tekinthetik meg az érdeklődők július 19-én 19 órától a Bem moziban. A Mindenki tudja főszereplői az aranyszobrocskával szintén kitüntetett Penelopé Cruz és Javier Bardem, valamint az Eszeveszett mesék című argentin kultuszfilmből is ismerős Ricardo Darín.

Budapest éjszakai fényeiben gyönyörködhetünk a környező hegyeket érintő 4,5 km-es páratlan túrán, mely évről évre nagy sikerrel kerül megrendezésre. A körülbelül 2 órát igénylő séta 20:30-kor indul a Szépjuhászné elől, és barlangokat, illetve kilátót is érint a Budai-hegységben. A megfelelő energiaszintről a programba ékelt csokikóstoló gondoskodik.

A Zságer Balázs vezette Žagar formáció legújabb Woods, Spirits & Sorcery című albumát mutatja be a Kobuci Kertben ezen a hétvégén. A csapatot a színpadon vendégművészek is kísérik: jön a nyugat-afrikai ütőhangszereken játszó Gozlán Fatima, és a nigériai énekesnő Bukky is.

Szombat (július 20.)

16. születésnapját is a Budapest Parkban ünnepli hazánk egyik legnépszerűbb fesztiválzenekara, a Punnany Massif. A régi, jól ismert bulihimnuszok mellett vadonatúj dalok is felcsendülnek majd a koncerten, vendégként pedig a Bermuda varázsol szuper hangulatot a szombat estéhez. Jegyvásárlás itt!

Irodalom és zene páratlan fúziója elevenedik meg a Fesztiválakadémia rendezvénysorozat nyitókoncertjén. Az estén elhangzik Rebel balettszvitje, a Káosz; Vivaldi klasszikusa, A négy évszak, valamint Schubert és Alan Ridout egy-egy alkotását is élvezhetjük. A narrációról többek között Tompos Kátya és Vecsei H. Miklós színművészek gondoskodnak.

Egész napos bulira invitál minden kutyát és gazdit a Kutyás Piknik a Dürer Kertben. A programkínálatban szerepel kutyás kvíz, kutyamasszázs, tombola, evőverseny, sőt még kutya-gazdi fotózás is. A helyszínen örökbefogadásra is van lehetőség, sőt állatvédő szervezetek és a kutyatartás elengedhetetlen kellékeit forgalmazó vállalatok is állítanak majd fel standokat.

A jóga szerelmesei különleges napüdvözleten vehetnek részt a Gellért-hegyen szombat hajnalban. Sportolj a felkelő nap fényében és töltődj fel energiával te is!

Vasárnap (július 21.)

Napjaink egyik legnépszerűbb francia énekesnője, ZAZ három évvel ezelőtti Budapest Parkos koncertje után visszatér a fővárosba, hogy bemutassa tavaly novemberben megjelent legújabb albumának anyagát a magyar közönségnek. Az estén sztárvendégként Boggie is fellép.

Vasárnapra is jut izgalmas komolyzenei koncert a Fesztiválakadémián! Az Artisjus-, illetve Junior Prima-díjjal kitüntetett Balogh Máté Brahms op. 114-es a-moll triójához írt bevezető művet, mely július 21-én debütál majd a Zeneakadémián.

Fantasztikus közösségi kezdeményezésnek lehetünk részesei az építkezés miatt hamarosan lezárásra kerülő Bródy Sándor utcán. A területen ugyanis utcavacsorát rendeznek, melyhez bárki csatlakozhat, aki szívesen töltene el egy hangulatos nyári estét a csillagos ég alatt Budapest közepén. A szervezők egy receptfalat is felállítanak majd, melyre bárki feltűzheti kedvenc fogásának jól bevált elkészítési módját.

A lezárt Szabadság híd ezen a hétvégén is szuper programok színhelye lesz. Július 21-én, vasárnap a Valami swing névre hallgató formáció gondoskodik a dallamokról. A csapat 3 évvel ezelőtt több ezer embernek rendezett “gerilla-swingbulit” a helyszínen, így 2019-ben is életre szóló élményre számíthatunk tőlük. A koncert utáni afterparty helyszíne pedig a hídtól pár lépésre fekvő BÉLA lesz.