Jön, jön, jön: Zaz újra a Budapest Parkban lép fel

A bájos francia énekesnő, Zaz (Isabelle Geffroy) év után visszatér Budapestre, és legnagyobb slágerei mellett friss, tavaly novemberben megjelent albumának dalait is magával hozza. Idézd fel velünk, mit lehet tudni róla!

Mielőtt szólókarrierbe kezdett, a Fifty Fingers nevű blues-zenekarban próbálgatta szárnyait, és több jazz-formációban is feltűnt. 2010-ben végül kiadta első, cím nélküli szólóalbumát, ami hatalmas sikert aratott a kritikusok és a közönség körében. A szaksajtó ódákat zengett róla, többszörös platinaminősítést ért el, a külföldön legtöbbet játszott francia előadóvá vált, megnyerte a hatalmas elismerésnek számító EBBA (European Border Breakers Awards) díjat, és bejárta a világot Németországtól kezdve Kanadán át egészen Japánig.

Karriere azóta is felfelé ível, a polcai roskadoznak a díjaktól, és a bolygó minden pontjáról megbízásokkal és felkérésekkel ostromolják menedzsmentjét a koncertszervező cégek. Sikere abban rejlik, hogy egy végtelenül szerethető, bohém karakter, aki egészen egyedi atmoszférát teremt a sanzont, a jazzt és salsát vegyítő zenéjével. A nemzetközileg is hihetetlen sikereket elérő énekesnőt olyan legendákhoz hasonlítják, mint Edith Piaf vagy Ella Fitzgerald, egyedi, karcos orgánumát azonban ezer közül is könnyű felismerni.

Az énekesnő egy roppant sűrű, élményekkel és koncertekkel teli időszakban döntött úgy, hogy elkészíti harmadik, Effet Miroir című nagylemezét. A személyes hangvételű anyag olyan témákat dolgoz fel, mint saját karrierje, vágyai és félelmei. Soha korábban nem vett részt ilyen mélyrehatóan albumának munkálataiban, most azonban lépésről lépésre törekedett a tökéletességre. A felvételek Párizsban, Brüsszelben és Montrealban zajlottak; a végeredmény egy olyan lemez lett, amiben mindenki könnyen megtalálhatja magát.

Találkozzunk július 21-én Zaz koncertjén a Budapest Parkban! Részletekért klikk ide!