Paloznakon zenél a The Brand New Heavies

A funky koronázatlan királyai augusztus 2-án veszik birtokba a Paloznaki Jazzpiknik színpadát.

2,5 millió eladott lemez és 16 UK Top 40-et megjárt sláger fűződik a 30 éve zenélő The Brand New Heavies formációhoz. A funky koronázatlan királyai és az acid jazz műfaj úttörői pályafutásuk során olyan zenészeket inspiráltak, mint a Jamiroquai, de szerzeményeik több hollywoodi mozifilm soundtrackjében is helyet kaptak.

Az eredeti felállásból a ma is a csapatban játszó Jan Kincaid, Simon Bartholomew és Andrew Levy 1985-ben alapította meg a formációt London Ealing nevű külvárosában. Első aranykorszakuk N’Dea Davenport, amerikai énekesnő csatlakozásával kezdődött meg. Ekkor adták ki újra – immár Davenport hangjával – nevüket fogalommá tevő bemutatkozó albumukat, mely világsiker lett 1992-ben.

Stílusváltás, énekesek cseréje majd egy későbbi rövid szünet után a csapat 2006-ban újra összeállt, és egy új albummal jelentkezett Get Used To It címmel. A lemez megjelenését követően az amerikai Billboard magazin Davenportot a világ hét csodái egyikének nevezte, aki nemcsak elénekli a szöveget, hanem életre is képes kelteni azt.

A formáció 2019 júniusában mutatta be legújabb albumát, melynek dalai a régi slágerek (pl. a Dream On Dreamer vagy a Stay This Way) mellett már hallhatóak lesznek a Paloznaki Jazzpikniken is.

Ha szívesen ott lennél a koncerten, szerezd be a jegyed itt!

További információ a fesztiválról a Paloznaki Jazzpiknik weboldalán olvasható!

Érdekel a többi fellépő? Itt olvashatsz róluk: