Balaton Sound, a legjobb vízparti buli!

Az európai fesztiválszcéna legmenőbb vízparti fesztiválján az eddigi legjobb világsztár felhozatalt köszönthetjük, az elektronikus tánczene legnagyobb képviselői mellett az ’urban music’ stílus, azaz a rap, hiphop, r’n’b világsztár előadóit is felsorakoztatva. A Balaton Sound szerdán indul és vasárnapig tart a Balaton-parton, Zamárdiban. Mára a Balaton Sound a MOL Nagyon Balaton legnagyobb forgalmú és Magyarország egyik legnagyobb hatású turisztikai eseménye lett. Idén legalább 160.000 vendéget várnak a szervezők.

„A Balaton Sound védjegye – kezdetek óta – az egyedi, vízparti és vízre épült fesztiválhelyszínek, a világsztárok sora és a szolgáltatások minősége. Ehhez társul az egyedi látványvilág és az elkötelezettség, hogy a fesztivállátogatók minél nagyobb biztonságban érezhessék magukat” – mondta Fülöp Zoltán, a Sound főszervezője.

A világsztár- felhozatalra idén sem panaszkodhatunk, a Sound hét helyszínen is kínál nemzetközi csemegéket az elektronikus zene mellett számos más műfajban.

A Nagyszínpadon kizárólag nemzetközi sztárok lépnek fel, többek mellett Don Diablo, J Balvin, Tiesto, Future, Marshmello, Timmy Trumpet, The Chainsmokers, Sean Paul, Armin van Buuren, Rudimental live, G-Eazy és DJ Snake.

A Dreher Arénában a legnépszerűbb hazai zenekarok, a Wellhello, a Punnany Massifés a Halott Pénz mellett olyan sztárok állnak színpadra, mint a korábbi nagyszínpados headliner KSHMR, a Tchami x Malaa, Nicky Romero, Deorro, Nervo, Valentino Khan, Sam Feldt vagy a hiphopperek közül Desiigner, Killy, és Denzel Curry.

Az ELROW at Casa Bacardi az idei évben egy majd’ 5000 partizó befogadására képes, egyedi kialakítású sátorba költözik. A spanyol Elrow Club által létrehozott világhírű partisorozat idén is extravagáns díszlettel, magával ragadó látványvilággal érkezik a Balaton partra. Olyan sztárokat prezentálva, mint a német elektronikus zene underground “kisistene”, Paul Kalkbrenner, a kétszeres DJ Awards díjas Jamie Jones, a brit DJ duo, a CamelPhat, a Németországból érkező DJ, a Németországból érkező Claptone, a Grammy-jelölt Dj híresség, Nic Fanciulli, vagy a női vonalat erősítő német DJ, Monika Kruse.

Minden eddiginél impozánsabb line up-pal fut ki a Balaton Sound hajós bulisorozata. A fesztivál ideje alatt minden nap limitált befogadóképességű BoatParty-kon szórakozhatnak azok, akik még a fesztivál területén található programdömpingnél is többre vágynak. Különleges, nappali szettekkel érkezik a techno és house szcéna élvonala: Dubfire, Hernan Cattaneo, Matador, Monika Kruse, Alle Farben és egy extra drumandbass bulival a Hybrid Minds is.

VIP az egész SOUND



Megújult külsővel, a korai Hollywood hangulatát idéző imidzzsel születik újjá a Sound nagyszínpadával szemben kialakított VIP helyszín. A több, mint 2000 m2-en elterülő VIP-nek boxok, kényelmes kanapék, vörös szőnyeg, és az egésznek egy extravagáns, vintage cirkuszi miliőt megteremtő dekoráció adja a keretét. A lelátóról követhetjük a Nagyszínpad sztárfellépőinek koncertjeit, majd a záróprogram után – különleges showelemekkel, légtornász és artista bemutatókkal tarkított – exkluzív partikon fordulhatunk az éjszakába. A helyszín szolgáltatásai közt pedig lesz masszázs, saját toalett, sminkasztal, valamint értékmegőrző is.

A nagyszínpados VIP-val egy felüljáróval összekötött, a Balaton vízén kialakított, 1000 m2-es plázs, a ’VIP Shore’ baldachinos „hencsergőkkel”, napágyakkal, törölköző szolgáltatással, hófehér kanapékkal, belső medencével várja a fesztiválozókat. A helyszínen koktélbár és beach party szórakoztatja a közönséget hajnalig tartó lounge zenékkel.

Exkluzív lelátó-teraszt kap a Sound legnagyobb fedett helyszíne is. Az új Dreher Aréna VIP a majdnem 10,000 fős sátor közepén épített, megemelt, 500 m2-es VIP terület, zavartalan rálátással a színpadra, saját bárral, egyedi bútorzattal és atmoszférával, valamint saját wc-vel.

A világ egyik legismertebb partisorozata, az Elrow idén sem maradhat el a SOUNDon, ezúttal egy több, mint 1000 m2-es VIP területtel kiegészülve. Az itt kialakított helyszínen keresztül léphetnek be a VIP jegyet vásárolók a fesztiválra. A „Welcome to Paradise!” jegyében megépülő, rousseau-i hatású egzotikus dzsungel design-nal berendezett VIP terület, fákkal, indákkal, növényekkel, állat-dekorációval valamint külön DJ pulttal, egyedi fényekkel és hangokkal várja az exkluzív partira vágyókat. Hozzá kapcsolódik, az Elrow színpad oldalán elhelyezett lelátó, ahol zavartalanul lehet partizni a színpompás kavalkádban.

Art of Freedom a Soundon – Avicii homokszobor

Öt Art of Freedom pályázó installációja is díszíti az idei Soundot, így a Csillagszemű juhász fa installáció, a Rainbow Ride – látványos szalagrengeteg, az Elektropus – számítógép alaplapokból készített monumentális polip, a Tree of the new world – világító fa lomb installáció és az In loving Memory, egy megemlékezés az elektronikus zene nemrég elhunyt ikonjáról Avicii-ról, akiről egy homokszobor épül egy szobrászművész által.

Környezettudatos Sound



A fenntarthatóság és a környezettel való harmonikus együttélés a Balaton Sound esetében is egyértelmű és alapvető célkitűzés. A fesztiválnak helyet adó Zamárdi nagyon sokat adott a Balaton Soundnak. Ezt többek közt az idei évben hagyományteremtő szándékkal induló fa ültetés programmal szeretnék a szervezők megköszönni. A város 10 fát kap évente a fesztiváltól, a környezettudatos fesztiválozók Metzker Vikivel, Lotfi Begivel és a Sound alapító-főszervezőivel közösen ültetnek majd fát a fesztivál alatt.

A Balaton Soundon idén is repohárból ihatjuk a különböző italokat, ezek mintegy 400.000 hagyományos műanyag poharat váltanak ki, minimálisra csökkentve a műanyag hulladék mennyiségét. A műanyag szívószálakat is lebomló, papír szívószálra cserélik, továbbá a fesztiválon 45 gyűjtőponton szelektíven gyűjtik a pet palackokat az és alu dobozokat is.

Újra VIP vendéget keres a világhírű DJ duó

Nincs másik bolygónk! – Egy élhetőbb bolygóért kampányol a CauseArt Platform kampánynagykövete, a Zamárdiban idén is fellépő The Chainsmokers DJ duó a Balaton Sound támogatásával. A „Nincs másik bolygónk” Facebook oldalon futó nyereményjáték nyertese – a partnerével – a DJ duó VIP vendége lesz a Balaton-parti fesztiválon július 5-én. A nyereményjátékban a részvételhez egy-egy kommentben választ várunk a játékosoktól: TE mit teszel az élhető bolygóért?

A Sound visszatérő fellépői, Andrew Taggart és Alex Pall másodszor áll a CauseArt Platform mellé. Tavaly az értő olvasásért kampányoltak, idén a fenntartható fejlődés fontosságára hívják fel a figyelmet, és ezúttal is személyes találkozóval ajándékozzák meg a nyereményjáték győztesét.