10 program az Ördögkatlan Fesztiválon, amit semmiképp nem fogunk kihagyni 2019-ben

2019-ben július 30. és augusztus 3. között, öt napon keresztül együtt lehetünk szabadok az Ördögkatlan Fesztiválon Nagyharsányban, Kisharsányban, Beremenden és Villánykövesden! A kedvenc nyári összművészeti fesztiválunk idén is kivételes programkínálattal invitálja az embereket, hogy fedezzék fel a borvidék (nem csak nyáron) értékes falvait. Habár a programok száma végtelennek tűnik, azért megpróbáltuk összegyűjteni a legizgalmasabbakat!

Los Orangutanes / július 30. 23:00 / Kisharsány

A kisharsányi Kovács Udvarház nyitóbulijánál garantáltan nem lesz felhőtlenebb szórakozás július 30-án, ha abból indulunk ki, hogy a Kolorádó Fesztiválon is hatalmas délutáni bulit csapott a banda. A tizenegy tagú latin-amerikai cumbia (kolumbiai eredetű, páros ütemű latin tánc és zenéje) együttest többek közt az Anselmo Crew, az Irie Maffia, a Besh o droM, a Ladánybene 27, a Zuboly, aPASO és a Manaky magyar, perui és uruguayi zenészei alkotják.

Sztalker Csoport: Vízkereszt, de amúgy mindegy / több időpontban / Mokos Színház

A Sztalker Csoport ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében viszi színpadra Shakespeare Vízkereszt, vagy igazából mindegy című drámáját, amiben minden megvan, amit Shakespearetől szeretünk: ikercserék, lányok fiúnak öltözve, félreértések, szerelmi háromszögek és az élet nagy kérdései. A szerelemhez való kapcsolódás és identitáskeresés, ami sokszor Shakespearenél tragédiába fullad, itt könnyedebb csomagolásban kerül feldolgozásra, de a téma mélységei végig érezhetők maradnak. És amitől az egész igazán izgalmas lesz, hogy ezt egy olyan csapat csinálja, akik külön-külön is érdekes arcai a fiatal színházcsinálóknak.

Csemer Boggie / július 31. 17:00 / Vylian terasz

A kellemes melódiájú francia sanzonokról híres, hihetetlenül tehetséges Csemer Boggie is lent lesz idén az Ördögkatlanon, ahol július 31-én délután varázsolja el az egybegyűlteket simogató hangjával és pozitív kisugárzásával.

renaiChance workshop / minden nap 2-kor / Kisharsány

Ha már műanyagmentes július, akkor nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a renaiChance workshopjait sem. A renaiChance egy újrahasznosító ökomárka, ami régi ruhák, cipők újrafeldolgozásával építi kollekcióit, és mellette varró workshopokkal terjeszti a fenntartható öltözködés fontosságát. A Kocsiszínben válogathatsz az aktuális ruhákból, táskákból is, és bejelentkezhetsz egy workshopra, ahol kipróbálhatod az upcycling tervezést, és régi, használt anyagokból készíthetsz bármit, amihez kedved van! A workshopra itt tudsz helyet foglalni: renaichance.workshop@gmail.com.

A kutya életbe, avagy az ágy közös / augusztus 1. 14:00 / Kisharsány

Minden párkapcsolat örömeit és nehézségeit rendezte egy csokorba Horváth János Antal, amelyet a nagyközönség eddig a Magvető Caféban láthatott. A kellően szellemes és megmosolyogtató, ugyanakkor elgondolkodtató pillanatok Réti Adrienn és Baki Dániel hibátlan alakításában elevenednek meg – augusztus elsején a kisharsányi pajtában.

Udvaros Dorottya Ady-Pilinszky-estje / augusztus 1. 21:00 / Beremend

Két meghatározó magyar költő, Ady Endre és Pilinszky János műveiből állított össze egy felolvasószínházi előadást Seres Tamás, amelyet Udvaros Dorottya zseniális tolmácsolásában hallgathat meg a katlanos közönség augusztus elsején. Már-már kötelező program az irodalom rajongói számára.

30Y / augusztus 1. 23:00 / Nagyharsány

Lehet egyáltalán Ördögkatlan 30Y-koncert nélkül?! Inkább ne próbáljuk ki, hanem őröljünk meg együtt Beck Zoliék zseniális dalszövegeire augusztus elsején a nagyharsányi focipályán!

Az üvegbúra / augusztus 2. 15:00 és 20:00 / Beremend

A budapesti Örkény István Színház Sylvia Plath nagy sikerű regényét, Az üvegbúrát még tavaly májusban vitte színpadra, így jó hír azoknak, akik még jutottak el rá, hogy most augusztus 2-án Beremenden is bemutatják. Az előadás alatt tanúi lehetünk a 20 éves Esther (Zsigmond Emőke) nővé válásának, ami kegyetlen önvizsgálatot, szorongást és bizonytalanságot követel. További szerepekben Dóra Béla és Kókai Tünde.

VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan / augusztus 2. 21:00 / Nagyharsány

Reisz Gábor 2014-es diplomamunkája mára kultikus filmmé vált. Aki látta, újranézheti Áron szerencsétlenkedését a felnőttlét útvesztőjében; aki pedig nem, törlesztheti végzetes elmaradását. Az író-rendező 2018-as, Rossz versek c. filmjét is levetítik a fesztiválon augusztus 3-án 9-kor, ez is legalább ugyanolyan jó program, ha egy kis lazulásra vágytok.

Kale Lulugyi / augusztus 3. 23:00 / Kisharsány

Akárcsak a nyitó-, úgy a záróbuli sem hagy kívánnivalót maga után a Kovács Udvarházban: a Kale Lulugyi örömzenéjére ropva inthetünk búcsút a fesztiválnak. A zenekarban oroszlányi cigányok muzsikálnak, generációkon át öröklődő zenéjüket mutatva be. Nem kottából, hanem egymástól – apáktól, nagyapáktól, más előadóktól, hallás után, szabadon, cigány és magyar népdalokból gyúrva.