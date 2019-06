Koncertek, bulihegyek, Múzeumok Éjszakája – Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Ezerrel dübörög a nyár, a város tele van jobbnál jobb programokkal, úgyhogy kár lenne otthon a kanapén fetrengeni. Mutatjuk az aktuális kedvenceinket a hétvégére!

Június 20., csütörtök

A Balaton Methodban 17 magyar zenekar – köztük a Quimby, a Middlemist Red, a Soerii & Poolek, az Elefánt, a Bin-Jip, a Subscribe -, valamint több száz további zenei közreműködő fogott össze, hogy elkészüljön Szimler Bálinték Kodály Method-videóinak egészestés lezárása. Két zenekar – a Punnany Massif és Akkezdet Phiai – ráadásul külön a Balaton Method számára egy-egy új dallal rukkolt elő. A Balaton Method az első magyar film, amely közösségi finanszírozással készült.

Negyedik alkalommal hozzuk létre közösen veletek Kolorádó elvarázsolt világát a város határában, a budai hegyek gondos ölelésében. Titkos ösvényeken vezetjük egymást az erdőbe rejtett színpadok között, fontos gondolatokat cserélünk, műfaji korlátokat görbítő zenei és azon túli programok között vándorolunk. Elismert vagy éppen kísérletező, hazai és nemzetközi előadók koncertjein veszítjük el a fejünket, reggelig bőgünk a csodaszarvassal és ropogtatjuk a csűrt.

Június 21., péntek

Kincsem, a csodakanca története a viszontagságos magyarországi reformkor egyik sokat emlegetett, ám kevésszer feldolgozott felemelő epizódja, melyet végül 2017-ben Herendi Gábor filmje tüntetett ki a neki járó figyelemmel. A Kincsem című alkotás az olyan amerikai filmek mintáját követve vált az utóbbi 10-15 év legnagyobb magyar mozisikerévé, mint a Titanic, a Pearl Harbor – Égi háború, valamint Az utolsó szamuráj. A leghíresebb magyar versenyló történetét egy romantikával átitatott nagyívű történelmi drámába ágyazta.

Tizenöt évvel ezelőtt támadt a gondolat Jamie Winchester és Hrutka Róbert fejében, hogy dalaikat szimfonikus zenekari kísérettel vigyék színpadra. Így született meg 2004-ben az első Wood & Strings koncert, ami akkora sikert aratott a közönség körében, hogy később ebből az anyagból született a zenekar harmadik albuma. 2008-ban a zenekar felfüggesztette működését, a tagok külön utakon folytatták zenei karrierjüket. A közönség nyomásának eleget téve most újra összeáll a banda, és kilenc évvel az utolsó közös koncert után, a Mendelssohn Kamarazenekarral karöltve, ismét színpadra állítják ezt a különleges hangulatú előadást. A KONCERT LÁTOGATÁSA INGYENES!

Óriási örömmel jelentjük be, hogy Júnuis 21-én, az underground és a mainstream klubvilág közös kedvence, Tensnake ismét visszatér a Duna-partra! A disco / 80’s funk / house – ban utazó producer már 2x kirúgta a Pontoon képzeletbeli falait. Egyértelmű volt, hogy ismételni kell! A táncparkettett már elkezdtük felkészíteni, groove-ban nem lesz hiány!

Június 22., szombat

Újra itt a Sun & Soda, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát ;) A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Terasza, mely erre az időre igazi oázissá alakul: pl. műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt, extra dekorációs elemeket és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat…

Csak Te meg Én… #Újra az Álmok Szigetén! 2005-ben fordult a kocka, Európa #felfigyelt ránk és a Hajógyári Sziget lett a #példamutató sok-sok ország számára! Egyedülálló szórakoztató komplexum, amely #sokezer ember életét tette és teszi szebbé a mai napig. Itt az idő, hogy egy éjszakára visszatérjen és a régi #emlékek mellé újak szülessenek! 2019. június 22-én a Kopaszi Gát 4 helyszínén 5 legendás partisorozat #elevenedik fel…

Gyere velünk a kulisszák mögé, ismerd meg a legjobb műtárgysztorikat, készíts LEGO-ból Bauhaus házat és válassz magadnak művészeti könyvet vagy magazint a Könyvturkálóban! Vedd meg a karszalagod a Ludwig Múzeumban a Múzeumok Éjszakáján 17 órától! Az első 50 helyszíni vásárlónk Tót Endre firkáival ellátott kitűzőt kap ajándékba!

Június 23., vasárnap

Induljon a nyár is virágokkal, növényekkel, persze együnk jót a kertből, használjunk natúr kozmetikumokat, és öltöztessük, vegyük körül magunkat természetközeli tárgyakkal, ékszerekkel!.A kiskertpiacon ezúttal középpontban a dizájn, természetesen….

Ifjú lelkeket lángra lobbantó különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Welton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert azt akarja, hogy felfedezzék: életük maga a költészet. A felismerés egyeseknek életre szóló szerelmet, másoknak tragédiát hoz. A hagyománytisztelő iskolában azonban tanyát ver a lázadás szelleme.

Ismét egy varázslatos helyszínről fogunk jelentkezni, ha minden igaz nem csak egy alkalommal! Nagy örömünkre egy szívvel-lélekkel teli helyszínen várunk titeket Szentendrén a Kacsakő Bisztróban! “Talán Szentendrét a legnehezebb bemutatni a Dunakanyar települési közül, hiszen nagy valószínűséggel Budapest után világszerte is a legismertebb magyar városról van szó, elég csak a számtalan turistabuszra gondolnunk. Ez részben a főváros közelségének is betudható, hiszen a HÉV-nek köszönhetően gyakorlatilag össze van nőve vele, de biciklivel, autóval, busszal és hajóval is meg lehet közelíteni.”

A ToSoDa Projekt 2016 tavaszán alakult és az azóta eltelt három évben számos fesztiválon, (Mediawave, Everness, Berlin Handpanfestival, Journey to Tarab, Ozora, Ízek Versek Madárfütty…stb.,) több országban (Ausztria, Olaszország, Románia, Csehország, Németország, Lengyelország) is muzsikáltak már, és különleges, egyedi hangzásviláguknak köszönhetően egyre több helyre hívják őket hazánkban és külföldön egyaránt. Tavasszal megjelent első koncert-lemezük, és remélhetőleg a fesztiválra elkészül a hivatalos stúdio-album is, amin több zenész-barát is közreműködik. Stílusuk saját maguk általi meghatározása: spirituális drum ‘n bass (is) – többnyire lágy, ellazulós meditatív dallamok, néhol kicsit felpörgetve, egy kis latinos vagy drum’n bass-es lüktetéssel megspékelve.