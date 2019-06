Ha nem jön álom a szemedre

Exkluzív tárlatvezetések, irodalom, koncert, filmvetítés, Bauhaus divatbemutató, DJ-szett a teraszon vár a leghosszabb éjszakán! Gyere velünk a kulisszák mögé, ismerd meg a legjobb műtárgysztorikat, készíts LEGO-ból Bauhaus házat és válassz magadnak művészeti könyvet vagy magazint a Könyvturkálóban!

16.00–17.00 | „Ha a szemközti táblát elolvasod,…” Tót Endre gránittábláinak elhelyezése és ünnepélyes átadása a Westkunst–Ostkunst című kiállításban

A művész konceptuális indíttatású, nagyrészt szövegekkel operáló munkái esetében hozzászokhattunk a szellemes, olykor provokatív megfogalmazáshoz. A nézőt is bevonó, felszólító munka előzménye a művész által az IPARTERV50+ című kiállításon bemutatott, a falakra, ablakokra, liftre, stb. firkált szövegei.

Átadja: Bordács Andrea esztéta, az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője + villámcsődület!

Helyszín: 3. emelet, kiállítótér

17.00–23.00 | LEGO City Bauhaus projekt – Építsünk együtt!

A program során a nyíregyházi fiatalokból álló Tekerd-csoporttal közösen az érdeklődők Bauhaus-épületeket rakhatnak ki Legóból: a legózás kiindulópontja Molnár Farkas Vörös háza lesz, amelynek nagyméretű modelljét előre megépítik kockákból. Az épületállomány így egy képzeletbeli Lego-szett, a LEGO City Bauhaus szortimentjét alkotja. Emellett síkban is lehet majd dolgozni: a Bauhaus100. Program a mának című kiállításon látható Sikuta Gusztáv festmény közös kirakására nyílik lehetőség. (A programhoz csatlakozik a magyarországi Lego-gyár saját csapata is!)

Helyszín: 2. emelet, könyvtár

17.00–23.00 | Kerülj térbe! VR – Művészet 3D-ben

A virtuális valóság (VR) nem csak a videojátékok és az ipar világában nyújtanak új lehetőségeket, hanem a művészeti és múzeumi kontextusban eddig ismeretlen tapasztalási dimenziókat tárnak fel. A Múzeumok Éjszakáján az érdeklődők megismerhetik, hogyan kísérleteznek különböző alkotók egy eddig feltérképezetlen önkifejezési lehetőséggel. Itt a lehetőség, hogy kezedbe vedd a Ludwig Múzeum műtárgyait!

Alkotók: Random Error Studio, Vándor Rita, Pintér Adrienn, Tobai Botond

Helyszín: 3. emelet, kiállítótér

17.00–23.00 | Kortárs Könyvturkáló

Vigyél magaddal művészetet! Ingyen elvihető kiadványok, hazai és nemzetközi művészeti albumok, újságok. Csak a Múzeumok Éjszakáján!

Helyszín: 2. emelet, könyvtár

★ EXKLUZÍV PROGRAMOK ★

16.00–18.00 | Kik pörgetik a hazai képzőművészetet? Kult50 pódiumbeszélgetés

A Fidelio Kult50 – A kultúra 50 arca kiadványa mindig az előző év kiemelkedő művészi, kulturális teljesítményei alapján mutatja be azt az ötven kulturális szereplőt, akikre itt és most érdemes odafigyelni. A képzőművészetet is magában foglaló Vizuál kategóriába idén öt alkotó került be a kategória védnöke, Magyarósi Éva képzőművész, valamint a Fidelio szerkesztőségének döntése alapján:

Lantos Adriána, a 2018-as Frida Kahlo kiállítás kurátora;

Polgárdi Ákos grafikus, a 2018-as Lipcsei Könyvvásár magyar pavilonjának tervezője;

Seres András restaurátor, a Román Csarnok főrestaurátora;

Varga Erika ötvösművész, tervező, a Romani Design alapítója;

Varga Tamás építész, a pécsi Onkoterápiás Intézet tervezője.

A pódiumbeszélgetés keretében az érdeklődök alaposabban megismerhetik a válogatás folyamatát, az alkotókat és projektjeiket, de a hazai képzőművészet helyzetéről és a főbb trendekről is szó esik majd.

Helyszín: 1. emelet, Előadóterem

17.00–19.00 | Ludwig Lounge Extra a Signal kiállításban

A tárlatvezetést követően Kerekes Vica színésznővel és Durica Katarina (Rendes lányok csendben sírnak) írónővel Valuska László (Könyvesblog) beszélget

Helyszín: 1. emelet, kiállítótér

19.00–20.00 | Kurátori tárlatvezetés a Bauhaus100. Program a mának című kiállításban – Fabényi Julia, Készman József, Petró Zsuzska

Helyszín: 2. emelet, kiállítótér

20.00–21.00 | Thereminiofónia – Sőrés Zsolt experimentális zeneszerző koncertje

1919-ben – ugyanabban az évben, amikor Gropius megalapítja a Bauhaust – Szovjet-Oroszországban egy fizikus, Lev Tyerem (Leon Theremin) feltalálja a világ első elektronikus hangszerét, a róla elnevezett teremint. Minden idők legfuturisztikusabb hangszere az elektromágneses indukció elvére épült: rádióhullámok interferenciája révén az emberi kéz (mint elektromos vezető) mozgatásával generált hangokat. A két oszcillátorból és rádióantennából álló hangkeltő eszköz afféle analóg szintetizátorként funkcionált, a későbbikben sokszor használták sci-fi filmek hanghatásaként. A száz éves hangszer mai változatával és egyéb elektronikus hanggenerátorokkal létrehozott hangkörnyezet kortárs zenei élményt kínál.

Helyszín: 2. emelet, kiállítótér

21.00–22.30 | Exkluzív filmvetítés és beszélgetés Koltai Lajossal

Fényképezte Zsigmond Vilmos (Rendező: Szakonyi Noémi Veronika, 53 perc) című film vetítése. Bevezető előadás: Koltai Lajos operatőr

“Mitől jó egy egyszerű fotó?” – kérdezte Zsigmond Vilmos első fotókiállítása megnyitóján. Az Oscar-díjas operatőr a legintimebb, titkos naplóként használt fotóin keresztül kalauzol végig bennünket az életé. Életének, ezen egyedülálló, utolsó útján megismerhetjük az embert a kamera mögött és megérthetjük, ki volt valójában Zsigmond Vilmos az emberi lény, és a határtalan inspiráció forrása.

Helyszín: 1. emelet, előadóterem

23.00–23.30 | Bartók és a Bauhaus. Káel Norbert zongorakoncertje

Bartók Béla 1927-ben ellátogatott a Bauhaus dessaui központjába, ahol zongorakoncertet adott, amelyen főként saját szerzeményeit játszotta. A zeneszerző és a mozgalommá vált iskola találkozását idézi fel Káel Norbert, a “crossover” zenei stílus egyik legkiemelkedőbb, nemzetközileg is elismert képviselőjének zongorakoncertje. Válogatás Bartók, Szkrjabin és Sosztakovics művekből.

Helyszín: 1. emelet, Üvegterem

23.30–00.15 | NDK koncert

NDK, aminek nincs köze a retró melegítőrészes német fiatal turistákhoz, de még csak a Trabanthoz sem. Az ütős “diszkófunk”-hoz annál inkább. Hatan a színpadon feszes groove-okkal.

Helyszín: 1. emelet, kiállítótér

00.00–01.00 | Late Night Stories – Éjszakai séta a kulisszák mögött

Rendhagyó tárlatvezetés a Westkunst–Ostkunst című gyűjteményi válogatásban, látogatás a restaurátor műteremben és a műtárgyraktárakban, kulisszatitkok, műtárgysztorik. A tárlatvezetést tartja: Sugár Zsófia és Kónya Béla

Helyszín: 3. emelet, kiállítótér

★ SZABADTÉRI PROGRAMOK ★

19.00–01.00 | Bem aka Matild DJ szett a Múzeum teraszán

Bem Tábornok, a Ludwig Múzeum rezidens DJ-je egy igazi, vinylből kevert muzeális egzotikával készül, az élvezhető fogyaszthatóság és a kacsintós humor keretein belül.

Helyszín: P’art Kávézó terasz

19.00–21.00 | Instant Bauhaus élmény

Csinálj analóg szelfit, és vidd haza! Egy régi technika új szerepben: a lassan feledésbe merülő polaroid kép mint az emlékezet őrzője. A modernisták kedvenc motívumaival fotózkodhatsz a teraszon! Kör, négyzet, háromszög – csiiíííííz!

Helyszín: P’art Kávézó terasz