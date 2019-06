5+1 különleges múzeumi csemege Óbudán

Az Árpád híd budai hídfőjének két oldalán gyalogosan bejárható Óbuda középkori városmagja, a Szindbád-negyed, melyben 4 izgalmas gyűjteményt lehet megtekinteni. Nemcsak itt, de a 3. kerület más részein is találhatunk olyan múzeumokat, amelyekben szó szerint életre kel a történelem, így segítségükkel közelebb kerülhetünk szüleink, nagyszüleink életéhez. Az alábbi listánkat átböngészve, biztosan te is kedvet kapsz majd a látogatáshoz!

1. Vasarely Múzeum

Vásárhelyi Győző, ismertebb nevén Victor Vasarely több, mint 400 alkotással ajándékozta meg Magyarországot. A róla elnevezett óbudai múzeum a főváros egyik külföldi turisták által is kedvelt célpontja, mely teljes áttekintést ad a művész munkásságáról. A kiállításon egyedi és sokszorosított alkotásokkal is találkozunk, melyek között akadémikus rajzok és op-art művek egyaránt szerepelnek. Ráadásként néhány képet lehetőségünk nyílik VR szemüveggel is felfedezni, ami Vasarely stílusát ismerve szó szerint szédületes élmény!

2. Aquincumi Múzeum

Igazi történelemrajongóknak nem kell bemutatni hazánk egyik legnagyobb régészeti parkját, az Aquincumi Múzeumot, illetve a hozzá tartozó Romkertet. Itt barangolva megtudhatjuk többek között, hogy nézett ki egy ókori szentély, milyen volt egy római polgár otthona vagy megcsodálhatjuk a világon is egyedülálló leletnek számító víziorgonát. A Mozaik- és Falfestménygyűjteményben pedig a múzeum területén előkerült római épületek megmaradt belső és külső burkolataiban gyönyörködhetünk. A helyszínen mindemellett időszaki kiállításokat is szerveznek.

3. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Íme a hely, ahol nem csak megnézheted a kiállítás anyagát, hanem a szereplője is lehetsz annak! A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban visszamehetsz az időben, és újraélheted azt a kort, melyről eddig csak a nagyszüleidtől vagy a filmekben hallottál. Az állandó kiállítások mellett az intézményben rendszeresen szerveznek időszaki tárlatokat, koncerteket, boresteket és tematikus előadásokat is.

4. Kiscelli Múzeum

A fővárosunk történetét bemutató múzeum korábban Schmidt Miksa bútorgyáros kastélyaként funkcionált. Kiállításain szemügyre vehetjük a korábbi tulajdonos hagyatékát, sőt híres szeretője, Mágnás Elza rejtélyes halálával kapcsolatban is fontos részleteket ismerhetünk meg. A romantikus környezetben álló épületegyüttes a Kiscelli-fennsíkon, egy vadregényes parkerdőben található. Az épületben kapott helyet Budapest egyik legrégebbi galériája, a Fővárosi Képtár, valamint a múzeum egyik legizgalmasabb tere az egykori trinitárius kolostor, azaz a mai kiscelli romtemplom, ahol nemcsak időszaki kiállításokat, de koncerteket is szerveznek.

5. Goldberger Textilipari Gyűjtemény

A Goldberger Ferenc által alapított textilgyár falai között napjainkban a divat iránt érdeklődőket célzó Goldberger Textilipari Gyűjtemény működik. Az itt helyet kapó, interaktív elemekkel, valamint hang- és filmanyagokkal ellátott kiállításon megismerkedhetünk a nemrégiben az UNESCO szellemi világörökség listájára is felkerült kékfestő hagyománnyal, valamint a család sorsán keresztül bemutatva a zsidóság történelmével is.

+1. Varga Imre Gyűjtemény

Varga Imre szobraival nemcsak Budapesten, hanem szerte az országban találkozhatunk. Szülővárosában, Siófokon és az óbudai Fő téren is látható egyik legismertebb alkotása, az Esernyős lányokat ábrázoló szoborcsoport. Szobrainak gyűjteménye Óbudán egy “titkos” kertben is megcsodálható, ahol a magyar történelem és irodalom számos fontos alakjával is találkozhatunk.

