Mit, és mennyit kellene innunk nyáron?

Nem győzik hangsúlyozni a szakemberek, hogy létfontosságú a szervezetünk szempontjából sok folyadékot fogyasztani, főként a nyári hőségben. Sokan nem tudják, hogy milyen jelekre kell odafigyelnünk az ideális vízfogyasztásért, ráadásul az sem mindegy, hogy a folyadékpótlást pontosan hogyan oldjuk meg.

Beköszöntött a forróság, ezért az eddigieknél is lényegesebbé válik, hogy pótoljuk az izzadás hatására történő vízveszteséget. Ezért akár napi 2-2,5 liter folyadékra is szükségünk lehet, egyenletesen elosztva. A szervezetben zajló életfolyamatok csakis akkor működnek kedvező módon, ha elegendő mennyiségű folyadékkal töltjük fel testünket. Dr. Szegedi Adrián, házi- és üzemorvos részletezte, miért olyan nélkülözhetetlen a vízfogyasztás.

Óránként egy pohár víz az ideális

„Sajnálatos módon sokan megvárják, amíg megszomjaznak, pedig az már nem jelent jót. Amikor már az agyunk ugyanis azt üzeni, hogy szomjasak vagyunk, akkorra a szervezetünknek rendkívül nagy szüksége van a folyadékra. Soha ne várjuk meg, amíg érezzük ezt az állapotot, és azonnal pótoljuk a folyadékveszteséget jó minőségű vizekkel! Szoktassuk rá magunkat a rendszerességre, például igyunk minden órában egy pohár vizet, legyen az asztalunkon, hogy lássuk, így nem feledkezünk meg róla”

– kezdte az orvos, aki az olyan italokra is felhívta a figyelmet, amelyek vízhajtó hatásúak.

A kávé és a tea nem a legjobb választás nyáron

„A kávé és tea hatására sokkal több vizet vesztünk, mint amennyit magunkhoz vettünk, ezért lényeges, hogy pótoljuk a veszteséget. A nyaralás során is figyeljünk, főként napozás közben illetve a fürdőzés után is igyunk eleget – különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre! Az étkezések között fogyasszunk vizet, az étkezések alatt ugyanis felhígítja az emésztő enzimeket, és lassítja a gyomor kiürülését”

– tette hozzá Dr. Szegedi Adrián.

A javaslatok szerint 2-2,5 liter napi vízbevitel az ideális, amelyet először kis mennyiségekben kell elkezdeni. A hozzászoktatás akár néhány hétig is eltart, de az eredmény megéri: sokkal energikusabbak leszünk, a stressz leküzdésében is segít, ráadásul a bőrünk és szervezetünk is meghálálja a törődést.