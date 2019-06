12+1 ütős ötlet: íme a legjobb ajándékok apák napjára

Kevesen tudják, hogy június harmadik vasárnapján (azaz 2019-ben június 16-án) apák napját ünnepeljük. Ha te is szeretnéd ebből az alkalomból valamilyen kedves ajándékkal meglepni az édesapádat, olvasd el az alábbi válogatásunkat, melyben a legtutibb ötleteket gyűjtöttük össze.

Egyedi tervezésű póló

Egy közös fotó, egy vicces felirat, vagy éppen apukád kedvenc szuperhőse is nagyon jól mutathat pólóra nyomtatva. Szerencsére ma már otthonról is leadhatod a rendelésed számtalan webáruházban, így igazán kényelmesen szerezheted be a tökéletes ajándékot. Ha van kedved, saját magadnak is készíttess egy példányt, így akár együtt is hordhatjátok majd az egyedi ruhadarabot.

Egyedi kulcstartó

A pólók mellett egyre népszerűbb egyedi tervezésű ajándékká válnak a kulcstartók is. A vicces feliratok ilyen formában is nagyon jól működnek, de az apró rajzok is mutatósak egy szép simára csiszolt fémlapon. Filmfanatatikusoknak is könnyű témába vágó apróságot találni.

A design mindenek felett

Ha neked van a legmenőbb apukád a világon, szuper ajándék lehet számára egy fából készült, stílusos csokornyakkendőt, melyet a PATORE’ magyar designercsapata saját kezűleg alkot meg neki.

Szett szakállas apukáknak

Újra divat a szakáll, melynek ápolása nem kevés odafigyelést igényel. Olló, fésű, sampon, balzsam és különböző olajok is szükségeltetnek a formában tartáshoz, így igazán hasznos meglepetés lehet mindezeket egy szettben átnyújtani az édesapádnak. Ha nem tudod, hol keresgélj, nézz szét a NOTINO webshopjában!

Budapest Shooting

Akciófilm-rajongó apukáknak hatalmas élmény lehet egy eltöltött nap a belváros szívében lévő Budapest Shooting fedett lőterein. Itt szakképzett oktatók segítségével, jó hangulatban, ugyanakkor biztonságos körülmények között nyílik lehetőség a lövészet alapjainak elsajátítására.

Városnézés másképp

Akár Budapesten éltek, akár nem, egy formabontó városnézés az E-Magine Tours jóvoltából fantasztikus apák napi program lehet számotokra. Szeljétek át a várost elektromos rolleren vagy segwayen, és közben hallgassatok izgalmas helyi legendákat és érdekességeket idegenvezetőtöktől!

Koncertélmény ajándékba

Biztosan van közös kedvenc zenekarod az apukáddal. Ha szerencsések vagytok és a banda éppen a közeletekben ad koncertet, menjetek el együtt a buliba! 10+1 kihagyhatatlan nyári fővárosi fellépést mi is egy csokorba szedtünk nemrégiben.

Közös vacsora apák napján

Talán a legegyszerűbb és a legnagyszerűbb ajándék lehet egy közös vacsora az apukáddal például egy szuper hamburgerezőben. A Krak’n Town gasztropubban többek között a népszerű Zwack Burgert érdemes megkóstolni, melybe a séf még Unicum szilvás hagymalekvárt is csempészett!

Látogatás a Különleges Sörök Boltjában

Hamburgerezés után jóleshet egy finom sör, melyből a legizgalmasabb választékot egyértelműen a Hegedűs Gyula utcai Különleges Sörök Boltjában találhatjátok meg. Világos-, barna-, vörös-, búza-, gyümölcs- vagy kézműves-; helyben vagy elvitelre, mindez csak az apukádon múlik. Ha pedig inkább a whiskey mellett tenné le a voksát, arra is van egy jó tippünk!

Nyári fürdőzés apák napján

A nagy hőségben nyújt igazán felüdülést egy látogatás a hazai strandokon vagy fürdőkben. Mindehhez szerencsére még Budapestről sem kell kimozdulni, hiszen a Duna partján egymást érik a gyógyfürdők, ahol a pancsolás mellett még wellness szolgáltatások is igénybe vehetők.

Olvasgatni szerető apáknak

Ha a te apukád is szívesen üldögél egy kényelmes karosszékben, miközben egy jó kis magazint vagy könyvet olvasgat, lepd meg őt egy kis sarok berendezésével, ahová visszavonulhat feltöltődni. A JYSK kínálatában például kényelmes ülőalkalmatosságok között válogathatsz, ha pedig megvan a megfelelő, már csak egy Apamagazin előfizetést kell elintézned, hogy édesapád számára garantált legyen a kikapcsolódás!

Ajándék, amivel tutira nem lősz mellé apák napján…

Ha szeretnél biztosra menni, a legkönnyebben úgy okozhatsz örömet, ha az apukádat valamilyen, a hobbijával kapcsolatos ajándékkal leped meg. Érdeklik az autók? Fizesd be őt egy tesztvezetésre! Szeret barkácsolni? Segíts neki feltölteni a szerszámosládáját! Vízparton tölti a nyarat? Vásárolj neki horgászfelszerelést! Mindene a foci? Vidd el egy meccsre, ahol együtt szurkolhattok a kedvencének! Ha pedig a főzés a szenvedélye, lepd meg egy vicces köténykével! :)

+1 jolly joker ajándékjavaslat: Cewe fotókönyv

A család idősebb generációinak, apáknak és nagypapáknak is a gyermekük / unokájuk, vagyis te vagy a legfontosabb! Tölts velük tehát minél több időt, amíg teheted és ha tudod, örökítsd meg a közös élményeket egy-egy fotó formájában, melyeket a CEWE fotókönyvei segítségével egybe is tudsz gyűjteni, hogy például június 16-án ezzel kedveskedj nekik.