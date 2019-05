10+1 kihagyhatatlan budapesti koncert 2019 nyarán

A következő hónapokban olyan régóta várt világsztárok érkeznek a magyar fővárosba, akiknek fellépését óriási hiba lenne kihagynunk. Ugye veled is találkozunk ezeken a koncerteken?

Még nem késő jegyet váltanod a Grammy-díjas brit rockzenekar ma esti Arénás bulijára, melyen a tavaly novemberben megjelent Simulation Theory című albumukat mutatják be a magyar közönségnek.

A kétezres években tinik milliói rajongtak a német pop-rock csapatért, akik egy komolyabb zenei stílusváltás után, immár angol nyelvű, leginkább elektropop jegyeket tartalmazó dalaikkal lépnek fel vasárnap a 12. kerületi MOM Sportközpontban.

Először jön Magyarországra a kolumbiai szupersztár, Maluma, aki latin Grammy-díjjal kitűntetett, tavalyi, F.A.M.E. című albumának koncertanyagával látogat Budapestre. A fiatal tehetség dalai a hazai rádiókban is egyre többször csendülnek fel, így a júniusi estén biztosan te is hallasz majd ismerős dallamokat.

Az év talán legjobban várt koncertje a kilencvenes évek ikonikus, a mai napig aktív fiúbandájának arénás fellépése. A srácok színpadi jelenléte az elmúlt 20 év során semmit sem veszített fényéből, így a rajongók joggal lelkesedhetnek az ötösfogat iránt.

Visszajáró vendégnek számít már hazánkban Sting, aki ezúttal legnépszerűbb slágereit gyűjti egy csokorba My Songs névre keresztelt turnéján. Ígérete szerint műsorából nem maradnak ki a Police-korszak legnagyobb slágerei sem.

Jared Leto zenekara számtalanszor varázsolta már el a hazai fesztiválok közönséget. Idén nyáron végre eljött az idő, hogy egy önálló estén is hallgathassuk őket, és a progresszív rocktól az indie zenén át az elektronikus dallamokig terjedő repertoárjukat.

A punk keresztapja 25 év után tér vissza Magyarországra, hogy szuggesztív előadásmódjával egy újabb generációt vegyen le a lábáról. A legendát állítólag egyszer mindenkinek látnia kell élőben, úgyhogy itt az alkalom, hogy kipipáld a bakancslistádról ezt a tételt!

Bombaként robbant tavaly a hír, hogy a világ egyik legnépszerűbb énekes-dalszerzője, a brit Ed Sheeran végre Magyarországra látogat. A Sziget első napján fellépő előadónak köszönhetően augusztus 7-re szinte pillanatok alatt elfogytak a fesztiválbelépők, DE csütörtöktől még 2000 darab extra napijegyet bocsátanak ki a szervezők, úgyhogy érdemes résen lenni!

A kétezres évek népszerű pop-punk zenekara is hazánkba látogat idén nyáron, méghozzá legújabb, Generation Rx című albumával. Természetesen a régi, nagy slágerek is elhangzanak majd, így nosztalgiázásra is tökéletesen alkalmas lesz a koncertjük.

Szerencsére Luis Fonsi számára a Despacito után is van élet a latin zene piacán. Ezt minden bizonnyal demonstrálja majd augusztusban, Vida című 2019-ben megjelent albumának magyar turnéállomásán.

Az ősz közeledtével mindannyian egy kicsit szomorkásabbá válunk, de szeptember 14-én érkezik a gyógyír egyenesen a kilencvenes évekből, DJ Bobo jóvoltából! A Total Dance Festivalon látható showműsorban igazi örökzöldekre bulizhatunk majd!