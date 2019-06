Jobb, ha már most tudatosítja magában mindenki, amint vége ennek a munkahétnek, 3 napos hosszú hétvége vár ránk, pünkösdnek hála, szóval a csütörtökön érkező programajánlónk mellett, most június 9-10-re fókuszálva, itt van egy eseménycsokor, tele vasárnap esti bulival, hogy garantáltan megünnepelhessük a plusz egy szabadnapot! Ha kimozdulnál Budapestről, arra is ajánlunk programot…



Szinte mindenkinek megvan az az érzés, amikor egy meleg nyári délután hatalmas sóhajjal a maga mögött hagyja az irodát, és azon gondolkodik, hogy hol kellene összejönni a barátokkal, ahol lehetőség van pár korsó jéghideg minőségi sörrel és ínycsiklandozó falatokkal elhalványítani a dolgos nap eredményeit, és kiereszteni a gőzt! Nem kell sokat gondolkodni, kutakodni, erre a legjobb helyszín a Belvárosi Sörfesztivál a budapesti Szabadság téren.

Június 9-én immáron már 4. alkalommal rendezzük meg az először baráti összejövetelnek szánt, de mára már a hazai hip-hop kultúra megkerülhetetlen ünnepévé vált HIP HOP GRILL-t. Tavaly október óta azon dolgoztunk, hogy az idei nyárindító eseményünk hatalmasat durranjon és nem egy, hanem egyből 2 legendás előadót, Masta Ace-t és a Smif N Wessunt hozhassuk el számotokra egy egészen elképesztő, egész napos őrület keretében!

Élményekben gazdag családi szórakozás Pünkösdkor a Vajdahunyadvárban! Hazai várainkhoz kapcsolódó kulturális és történelmi hagyományainkkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Áfonya szedd magad szüreteinkre az idén is várjuk vendégeinket júniustól augusztusig. Honlapunk linkjén minden kötelezettség nélkül van lehetőség jelentkezni, ez javasolt is a nagy népszerűségének köszönhetően. A szedd magad szüretre ily módon jelentkezőket ki tudjuk értesíteni a szüretek pontos időpontjairól az eseményeket megelőzően legalább egy héttel.

A Cinematiné line-upja:

ERICK MORILLO N’TO YAYA

James Cole / Jaffa Surfa Andras Garay / Rizkid

Séta a Római-parton, a Pünkösdfürdői strand Duna felőli sarkától a Postás üdülőig 55 darab régi fényképpel. A sétán bizonyosan szó lesz többek között a BSZKRT, az Egyesült Izzó, a Gazdák Biztosító Szüvetkezete, a Chinoin, a Nyomdászotthon üdülőről, a Duna teraszról, a Duna kioszkról, az Esti Kurir, a Leszkóczky, az OKH, a Csuka, a Hattyú, a Horgony csónakházról, a Duna strandról, a Palotai-szigetről. Részvételi díj 2500 ft, nyugdíjasoknak, tanulóknak 2000 ft, mely a séta megkezdése előtt készpénzben fizetendő.

Harangjáték és fuvolaszó vasárnap, hétfőn és kedden 16.00-tól és 16.30-tól – ingyenesen!

Nem kérdés ezen a vasárnapon hol lesz a legjobb buli a városban! Számíthattok a legismertebb slágerekre az elmúlt 30 évből! És Budapest legjobb közönségére akik minden EXTRA nyitvatartási napunkon minket választanak, hogy megtöltsék termeinket az önfeledt szórakozás érdekében!

Pünkösd hétvégéje a levendulaszezon tetőpontja! Felejthetetlen emlékekkel gazdagít az illatos, sötétlila levendula, a csodásan friss idő és a kéklő Balaton látványa! Akár egy napos kirándulás keretében is érdemes leugrani Kőröshegyre, hiszen a gazdaság mindössze 1,5 óra alatt elérhető a fővárosból és szinte az egész Dunántúlról! Ne maradj hát otthon, lepd meg barátnődet, anyukádat, kislányodat vagy párodat egy spontán levendulás kirándulással, látogass el a Balaton mellé pünkösdkor!

A legutóbbi fantasztikus buli után jöjjön a következő Los Santos Party a legnagyobb KLASSZIKUS hiphop / rap / RNB zenékkel! Májustól újra felköltözünk az A38 Tetőteraszára a még jobb hangulat érdekében! Extra díszletekkel, italakciókkal és vadonat új vizuális elemekkel készülünk nektek erre a bulira, amivel fokozzuk és át adjuk nektek mégjobban a nyugati parti LOS SANTOS érzést! Június 9-én ismételten visszakalauzolunk titeket a 80-as, 90-es, 00-es évek legnagyobb hiphop, gengszter rap és rnb slágereihez! Másnap munkaszünei nap!

Az Erdei Piacon többek között megkóstolhatjátok az erdő-mező kincseit és egyben családi programot kerekíthettek függőágyakkal, állatsimogatással, kirándulással, melyhez minden helyben adott. Személyesen a termelőktől vásárolhattok kistermelői és őstermelői termékeket, termelői ételeket fogyaszthattok és egy kellemes napot tölthettek a szabadban. Várunk titeket finom falatokkal és jó hangulattal! A zenét a megszokott Aranyalma Páros biztosítja.

Egész napos, ingyenes programok a Tabánban Pünkösd hétfőn az egész családnak! Szeretettel várjuk a kicsiket és a nagyokat 0-99 éves korig, az alábbi tartalmas, kreatív programokkal!

Szeretettel várunk pünkösdvasárnap egy különleges helyre! Egy igazi családi program a Balatonfelvidéken ahova érdemes elhozni a család minden tagját. Ha figyelsz az egészségedre a piacon találsz minden földi jót amivel kényeztetni tudod szeretteidet. Kulturális programokkal is várunk, hogy kellemesebbé tegyük az itt eltöltött időt.

Élvezd a szentbékkállai hegyek szépségét és finom borait!

Elsô nagyszabású éjszakai techno hajózásunk after helyszíne a Trip hajó lesz. Reggel 6-kor az Európa hajó közvetlenül a Trip hajó mellett fog kikötni, így gyakorlatilag a szomszéd hajóra kell majd átsétálnia az Afterezni vágyóknak. Várunk mindenkit sok szeretettel reggel hattól kifulladásig.

Megnyújtnád a hétvégédet? Vagy csak korábban kezdenéd a következőt? Van számodra egy jó hírünk! Május 6-tól minden Hétfőn a Mondays: Off csapata, Forsek és Po:ti jelentkezik az A38 Hajó orrteraszán a legkiválóbb hazai szelektorok társaságában délután 5-től este 10-ig. Minőségi elektronikus zene egész nyáron, szabadtéren, a Dunán. Ingyenes belépés, egyet fizet kettőt kap koktélakció este 7-ig.