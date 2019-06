Nyári színházajánló – Mit nem érdemes kihagynunk?

A fesztiválok nemcsak a zene, de a színház életében is új fejezetet nyitottak. Az olyan megmozdulások, mint az Ördögkatlan, a Művészetek Völgye vagy a Bánki tó már nemcsak színpadként, de műhelyként is szolgálnak egy-egy különlegesebb nyári színházi produkció létrejöttéhez. A Vígszínházból ismert fiatal színész-barát duó, ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós köré szerveződő Sztalker Csoport idén nyáron is egy ígéretes témához nyúlt: ezúttal a szerelem kerül a középpontba – karneválos, nyári kiadásban.

A Sztalker Csoport Ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében viszi színpadra Shakespeare: Vízkereszt, vagy igazából mindegy című drámáját, amiben minden megvan, amit Shakespeare-től szeretünk: ikercserék, lányok fiúnak öltözve, félreértések, szerelmi háromszögek és az élet nagy kérdései. A szerelemhez való kapcsolódás és identitáskeresés, ami sokszor Shakespeare-nél tragédiába fullad, itt könnyedebb csomagolásban kerül feldolgozásra, de a téma mélységei végig érezhetők maradnak. És amitől az egész igazán izgalmas lesz, hogy ezt egy olyan csapat csinálja, akik külön-külön is érdekes arcai az új színházgenerációnak. Karizmatikusak, furcsák és van egy víziójuk. A Vízkereszt a Gyulai Várszínházban kerül bemutatásra július 9-én, de játsszák még Viszákon, Szentendrén, Zsámbékon és az Ördögkatlanon is.

A fesztiválok mellett, a nagyvárosi szabadtéri színpadok programját is érdemes végignézni. Budapesten nyáron, a Margitsziget a lehető legjobb hely, ahol lehetünk: a Margitszigeti Szabadtéri Színpad könnyűzenei programsorozattal készül a fiataloknak, amit a Margaret Island 5 éves szülinapi koncertje nyit. Szegeden a Szabadtéri Játékokon látható lesz a Bohemian Rapsody farvizén érkező újabb Queen-musical, a We Will Rock You. Az alföldi Veres 1 Színház pedig júliusban vendégül látja a legendás L’art pour l’art társulatot, akik „radikális kikapcsolódást” ígérnek. További gyöngyszemekért lapozzátok át a Funzine Színtér különszámunkat.

Szerző: Czifra Zsuzsanna