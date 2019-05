Indul a tech-vakáció!

Újabb öt hasznos kütyüt felvonultató listát hoztunk el nektek, hogy elviselhetőbb legyen a legnagyobb meleg is. Legyen szó szokatlan perifériáról, speciális felvevőeszközről vagy éppen kivételes otthoni megoldásokról. Az biztos, hogy idén nyáron az alábbi eszközök között számodra is akad olyan, amelyet örömmel adhatsz majd hozzá a kívánságlistádhoz.

Tudtad, hogy a kompakt távirányítású szerkezetekkel nem csak az ég kékje, hanem a tengeré is meghódítható? A PowerVision PowerRay víz alatti drónja pontosan arra a feladatra lett kifejlesztve, hogy hatalmas víztömegek rejtett világait is felfedezhessük. A takaros gép közel 30 méter mélységig bírja a strapát, 12 megapixeles szenzora pedig akár 4K-s videofelvételek készítésére is alkalmas. A kütyü 4 órán keresztül képes üzemelni egyetlen töltéssel, egy külön megvásárolható kiegészítő segítségével pedig még a halak helyzetének meghatározására is képes a horgászok nagy örömére. A Vision+App segítségével lehetőségünk nyílik élő képen követni mindazt, amit a drón érzékel, számos hasznos adattal dúsítva. Az alkalmazás természetesen Androidra és IOS-re egyaránt elérhető.

Ha veled is előfordult már, hogy a számítógép elé huppanva jól meglocsoltad a billentyűzetedet a kedvenc üdítőddel vagy éppen egy házibuli alkalmával ráborult az ital a talpalávalót biztosító számítógép klaviatúrájára, úgy a Logitech K310-es modelljét neked találták ki. A hasznos kis periféria tovább megy az egyszerű cseppállóságnál. Akár teljesen vízbe is meríthetjük, hiszen a folyadék elvezetésére még külön nyílásokkal is rendelkezik, ezáltal könnyítve meg magát a tisztítást és persze a későbbi száradást is. A billentyűzet számos multimédiás gombbal felszerelt a kényelmes használat jegyében, és természetesen elérhető magyar kiosztással is, így semmi sem állíthat akadályt a pihenés vagy a felhőtlen szórakozás elé.

Megesik, hogy a nyári nagy melegben az estét szolid italfogyasztással zárnátok a párotokkal? A romantikát némi vizuális különlegességgel új szintre emelhetitek köszönhetően a Philips Lumiware asztali borhűtőjének, amit színváltós LED-világítással is felszereltek. A hűtő alján érintőgombok segítségével kalibrálhatjuk az eszközt, a fehér szín állítható erősségű, ezen felül választhatunk még az alkalomhoz illő, eltérő színeket és a színskálát folyton változtató opciót is. A fények üzemeltetéséhez nincs szükség kábelekre, hiszen a kütyühöz jár töltő is, amely ennek megfelelően saját akkumulátorról üzemel. A gyártó természetesen az olyan apróságokra is ügyelt, mint, hogy víz- és karcálló legyen a berendezés, így gond nélkül használhatjuk kül- és beltérben egyaránt.

Utazás során fontos, hogy mindig gondosan ügyeljünk a biztonságra és ez alól a csomagjaink sem kivételek. Az AirBolt nagyszerű megoldást kíván csomagjaink megóvására még akkor is, ha éppen szem elől tévesztjük, vagy rövid időre kénytelenek vagyunk magukra hagyni azokat. Az apró kis lakat gondosan lezárja a kívánt csomagot, melyet a telefonunkról egy applikáció segítségével vezérelhetünk. Ami a beállításokat illeti, ha szeretnénk, lehetőségünk van különféle jogosultságokat kiadni, különféle szinteken, a családtagjainknak vagy a barátainknak. A kis szerkezet egyetlen töltéssel egy évig képes szüntelenül helytállni a legnagyobb megpróbáltatást igényelő helyzetekben is, mivel ellenáll az időjárás elemeinek és a hackereknek is, hiszen minden egyes eszköz a piacvezető AES 128-bites titkosítással van ellátva.

Ha szeretnél meglepni valakit vagy akár saját magad valami igazán különlegessel a Miracle-Gro AeroGarden Ultra LED készüléke kiváló választás lehet. A gép tulajdonképpen nem más, mint egy mini okoskert, amint szinte bárhová elhelyezhetünk, hiszen saját 30 Wattos LED izzóinak köszönhetően mindig elegendő fényt kapnak az elültetett növények. A tartály működtetése igen egyszerű, mindössze annyi a dolgunk, hogy a tárolóegységekbe belehelyezzük a kívánt növényeket kapszula formájában, melyek 7-14 napon belül kisarjadnak, majd 4-6 héten belül felhasználhatóvá válnak. Az egészhez nincsen szükség talajra sem, hiszen a kert működési elve az oxigénre, a vízre és a természetes alapú tápoldatra támaszkodik. Meglehetősen széles repertoárból válogathatunk, ami kapszulákat illeti, termeszthetünk mindenféle fűszernövényt, salátát, de akár virágokat is.

Szerző: Sipos Bence