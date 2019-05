5+1 különleges épület Óbudán

Budapest egy folyamatosan fejlődő, állandó változásban lévő város, de a múltból is bőven akad olyan látványosság, ami mintha egy teljesen más bolygóról pottyant volna az egyre modernebb környezetbe.

Imádjuk a Budai várat, a Parlamentet, és a Gellért-hegy csodás panorámáját, de azt valljuk, a helyi turistáskodás nem korlátozódhat a belvárosra. Ott van például a 3. kerület, ahol különleges épületekre bukkanhatsz. Rögtön 5 (+1) tippünk is van, mit érdemes felfedezned!

Budapest legmagasabb épülete onnan lehet ismerős, hogy március 15-én és augusztus 20-án piros-fehér-zöld színnel világítják ki. Ilyenkor messziről is jól látszik, például a budai oldal hegyi kilátóiból és Pestről. Kivételes alkalmakkor látogatható, kizárólag azoknak ajánljuk, akiknek nincs tériszonya!

Budapest legmagasabb épülete után jöjjön a város legkisebb kávézója! Ipari műemlékből éledt újra kávézóként a Gázlámpa Kioszk, az egykori gázelosztó épület, ami a környék világítását biztosította. Négy sarkán a mai napig gázlámpák világítanak. Hangulatos kiülős hely, ahol tavasztól őszig fagylalt, limonádé, és sör kapható, az Advent Óbudán karácsonyi vásár alatt pedig teával, forralt borral várja a jégpályán korcsolyázókat és a sétálókat.

A gáziparnál maradva ugorjunk kicsit a kerületben, egészen az Aquincumi Múzeum területéig. A Duna felé kanyarodva a startup campus mellett áll a fotósok egyik kedvenc épületegyüttese, a volt Óbudai Gázgyár. Az óratorony kecsesen emelkedik ki a másik három, alacsonyabb torony közül. A Gázgyár története sok érdekességet őriz, érdemes bővebben olvasgatni róla. A környéken dolgozóknak a 20. század elején a Wekerle lakótelephez hasonló saját lakónegyed is épült, ha kedved tartja, kellemes sétát tehetsz a hangulatos házak között. Fontos információ: a Gázgyár területe csak vezetéssel látogatható, az egyik budapesti alternatív sétaszervező cég szervezésében.

Óbuda ma is működő kastélyai közül ajánljuk a Schmidt-kastélyt, ahol a Kiscelli Múzeum, valamint a Fővárosi Képtár működik. Névadója Schmidt Miksa bútorgyáros, akinek a története Mágnás Elzával – egy meggyilkolt örömlánnyal – az egyik legizgalmasabb bűnügy volt a maga korában. Egyébként a Kiscell név eredete sem kevésbé érdekes, a Mariazelli kegyszobor másolatát őrző épület németül a „Klein Zell”, magyarul a Kiscell nevet kapta. Építészetileg is izgalmas teret alakítottak ki a kastélyhoz tartozó trinitárius kolostor épületéből, ami időszaki kiállításoknak és koncerteknek is otthont ad.

A barokk Zichy-kastély funkciója sokat változott felépítése óta. Zichy Péter kezdte építtetni a 18. században, tervezője Bebó Károly volt. A melléképületek 1754 és 1757 között épültek meg, a főépület 1752-ben készült el. Utóbbi lépcsőzetét és kápolnáját freskók díszítették, berendezése vetekedett az akkori főúri kastélyokkal. Az 1770-es évektől egészen a 20. század közepéig raktárként használták az épületet. A kastély barokk főépületében található ma a Kassák Múzeum, különböző épületszárnyai az Óbudai Múzeumnak és a Vasarely Múzeumnak adnak otthont, de ott működik a város egyik legkedvesebb szabadtéri szórakozóhelye, a Kobuci kert is.

Az Árpád híd lábánál található Krúdy Gyula utolsó otthona, ahol az író élete utolsó 3 évében lakott. Az egykori lakóház ma a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumhoz tartozik. Krúdy kedvenc törzshelyei között a Kéhli Vendéglő és az Óbudai Társaskör épületében egykor működő Korona Kávéház sétányi távolságra lelhető fel. Az Óbudai Társaskörnek otthont adó épület egyébként 2018-ban lett 200 éves. Falai, berendezése és romantikus kertje 19. századi polgári hangulatot árasztanak. A Társaskör közel 10 évig tartó helyreállításáért Korompay Katalin építész Ybl-díjat kapott. Ma sok komolyzenei, előadói est, a társaskör Galériában pedig kiállítások várják a látogatókat. Különlegesség az egyik teremben kiállított még működő verkli, amit ünnepi alkalmakkor a mai napig meg szoktak szólaltatni.

