Városnézés másképp, avagy mindent az E-Magine Tours szolgáltatásairól

A klasszikus, gyalogos városnézésnek megvannak ugyan a maga szépségei, de ezt a módot választva nap végére sokszor nagyon elfáradunk, ráadásul szinte biztos, hogy nem jut majd időnk egy-egy település minden fontos látnivalóját felfedezni.

Erre a problémára találta meg a megoldást az E-Magine Tours csapata, akik újhullámos városnéző kirándulásaikkal különleges élményt nyújtanak a Budapestet átfogóan megismerni kívánó, időhiányban szenvedő turistáknak. A vállalat kétféle, nulla kibocsátású, így 100%-ban környezetbarát, elektromos eszközt kínál, melyekkel a városnézés Budapesten valóban felejthetetlen élmény lehet.

A MonsteRoller névre hallgató elektromos rollerük extra széles kerekeken gördül, és egy biciklihez képest sokkal alacsonyabban találjuk az ülését, így fokozott biztonságérzetet nyújt. Maximális sebessége 25 km/h és 16 éven felüli utasok vehetik igénybe.

A segwayre hasonlító Airwheel pedig 800 W-os motorjának köszönhetően akár a Gellérthegyre is képes felvinni (szintén 16 éven felüli) utasát, különleges kivilágításának köszönhetően pedig még sötétben is bátran közlekedhetünk vele.

A speciális eszközök önmagukban is kibérelhetőek az E-Magine Tours csapatától, de ha városi legendákat és érdekességeket is hallgatnánk utazás közben, érdemes magunk mellé fogadni a vállalat valamely szakértő idegenvezetőjét, aki természetesen a közlekedésben is segítheti a csapatot. (Szakértői kísérettel egyébként már 14 éves kortól használható mind a MonsteRoller, mind pedig az Airwheel!)

A kínálatban jelenleg 6 különböző vezetett túra található. Egy közülük kifejezetten az éjszakai, kivilágított Budapestet mutatja meg a vendégeknek, egy pedig a város szívében fekvő zöldövezetbe, a Margitszigetre kalauzolja el az érdeklődőt. A városban először járó turistáknak a 3 órás „Budapest All In” útvonalra érdemes jegyet váltani, így semmilyen fontos látnivalóról nem fognak lemaradni fővárosi tartózkodásuk alatt.

A Budai Várnegyedet felfedező kiránduláson a Funzine csapatának is volt lehetősége részt venni, ezért már saját tapasztalatunk alapján is nyugodt szívvel ajánljuk a városnézés eme új formáját. Biciklivel gyakran közlekedő kollégáink az első perctől felszabadultan suhantak a kijelölt útvonalon, de a kevésbé gyakorlottak arcán is hamar megjelent a széles mosoly, azaz az önfeledt szórakozás biztos jele.

Az E-Magine Tours élményteli kirándulásai a hét minden napján elérhetőek, az eszközök működtetése pedig csupán 15 perc alatt elsajátítható. Időpontot foglalni online, a vállalat honlapján tudunk, ahol több információt is nyerhetünk a szolgáltatásról.

(A képek forrása: E-Magine Tours Budapest)