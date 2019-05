A csomagmegőrzők új generációja: Airspace

Megérkezett Magyarországra a csomagmegőrzők új generációja, az Airspace szolgáltatás.

Budapest szívében, a Paulay Ede utcában találjuk a fővárosba utazók egyik legnagyobb segítségét, az Airspace csomagmegőrzőjét. A hét minden napján reggel 8-tól este 22 óráig nyitva tartó szolgáltató azonban sokkal többet nyújt, mint egy átlagos poggyászmegőrző: az utazásban kimerült vendégeket ugyanis társasjátékokkal felszerelt pihenősarokkal, kávézóval, sőt még egy apró élelmiszerbolttal is várja. Az Airmarket névre hallgató kisboltban a helyi specialitások és a jól ismert, nemzetközi kedvencek is megtalálhatóak, természetesen kizárólag kiváló minőségben. Az ételeken és italokon túl kaphatóak itt apró ajándéktárgyak (pl. Rubik-kocka), valamint az utazást kényelmesebbé tévő kiegészítők is.

Ráadásul, ha az úton levőnek épp valamilyen sürgős munkahelyi elintéznivalója akadna, az Airspace jól elszeparált, nyomtatási lehetőséget is kínáló külön helyiségeiben a gyors wifinek köszönhetően, ezt könnyen elvégezheti.

Ha csupán a csomagmegőrző szolgáltatást vennénk igénybe, jó hír, hogy az Airspace lokációjának hála, a poggyász biztonságba helyezése után innen Budapest minden fontos látnivalója könnyen megközelíthető.

A kimerítő városnézés végén a szolgáltató még zuhanyzási lehetőséget is kínál, így a turista felfrissülve vetheti bele magát a főváros éjszakai életének nyüzsgésébe.

Az „Airspace key delivery” kifejezetten az Airbnb-s szállásokat kínálók, valamint azok igénybe vevői számára nyújt segítséget: a két fél közötti távolságot áthidalva ugyanis kulcsátvevő, illetve –átadó pontként funkcionál.

Mindemellett a szolgáltató biztosít privát reptéri transzfert, az utazó válthat náluk kedvezményes fürdőbelépőt, sőt még városnéző túrákat is szerveznek számára, melyek során az Airspace felkészült, vidám kollégái mutatják be Budapest nevezetességeit. A borászat iránt érdeklődők egy virtuális körutazáson is részt vehetnek, mely a Tokaj régióba kalauzol el, befejezésül pedig a Fővám téri Nagy Vásárcsarnokba ellátogatva valódi kóstolót kapnak a megismert különlegességekből.

Szekrényt foglalni a megőrzőbe egy egyszerűen kezelhető telefonos applikáción keresztül előre is lehet, megérkezve pedig egy teljesen automatizált, önkiszolgáló rendszerben vehető át a kiválasztott tároló.

Ha tehát egy külföldi ismerősöd a magyar fővárosba látogat, ajánld számára bizalommal a Paulay Ede utcai csomagmegőrzőt, melynek használata a segítőkész Airspace csapatnak köszönhetően tökéletessé teszi minden turista budapesti utazását!

További információ a lehetőségekről a szolgáltató weboldalán olvasható.