Budapesti Wagner-napok a Müpában

A Budapesti Wagner-napok a Müpa idei évadának egyik legjobban várt eseménye, melyre a világ számos tájáról érkeznek a német mester zenedrámáinak szerelmesei.

A kultikus eseménysorozatnak köszönhetően mára a Wagner-rajongók kitüntetett rangú zarándokhelyévé vált a magyar főváros, és a Müpában található Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. A 2006 óta eltelt több, mint egy évtizedben az úgynevezett teljes bayreuthi kánonnal, vagyis a szerző életében a Zöld dombon bemutatott mind a tíz operával találkozhatott itt a közönség, a szcenírozott előadásokon pedig a legkiválóbb Wagner-énekesek léptek fel évről évre.

A fesztivál emblematikus produkciója a Hartmut Schörghofer rendezte Ring-tetralógia, a wagneri örökség szerint négy egymást követő napon előadott A nibelung gyűrűje, amely 2019-ben egy év szünet után, felfrissített változatban tér vissza, olyan világsztárok közreműködésével mint Johan Reuter, Albert Pesendorfer, Stuart Skelton, Catherine Foster, Stefan Vinke, Gerhard Siegel vagy Lauri Vasar. A világhírű eseménysorozat művészeti vezetője és karmestere a Kossuth-díjas Fischer Ádám lesz.

„Nem minden Wagner-előadás változtatja meg az embert, nem mindegyik hagy maradandó nyomokat az ember lelkén, de a Fischer Ádám irányította Wagner-ünnep igen.”

– fogalmaz elismerően a kritika a Budapesti Wagner-napokról.

A júniusi fesztivál próbaidőszakának kezdetét – és Richard Wagner születésnapját – egy exkluzív tartalommal ünnepli az intézmény: május 22-én ugyanis egy napra ingyenesen hozzáférhetővé válik a Müpa saját kiadású felvétele, a Kovalik Balázs rendezésében, 2015-ben színpadra álmodott A bolygó hollandi, mely a weboldalon előzetes regisztráció nélkül, magyar felirattal tekinthető meg. A produkció merész, formabontó értelmezését nyújtja a kárhozatra ítélt hollandi és a fiatal lány, Senta szerelmének, így a Wagner zenéjével éppen csak barátkozók mellett minden bizonnyal a művet jól ismerőknek is tud újat mondani.

A 2019-es Budapesti Wagner-napokon pedig majd a nagy sikerű Tannhäuser operát tarthatják kezükben DVD formátumban a nézők, a csomagolásban található kód segítségével pedig a Müpa online platformján HD minőségben is élvezhetik az előadást, ha éppen nincsenek DVD lejátszójuk közelében.

Az idei újítások és meglepetések sorából nem maradhat ki a gasztronómia sem, hiszen maga Wagner is nagy rajongója volt az élet örömeinek. A Budapesti Wagner-napok alatt debütáló limitált szériás kézműves sörök egyedi ízvilággal, a Wagner-napok arculatához illő külsővel, sorszámozott palackokban várják majd az ínyenceket. A Ring-tetralógia négy epizódjának karaktereihez illeszkedő sörökkel a közönség egyenként is megismerkedhet, hiszen a Müpa kóstolókkal is kedveskedik a nézőknek.

A Budapesti Wagner-napok 2019-es programjairól bővebb információkat itt olvashatunk, a várható hangulatból pedig az alábbi, 2018-as aftermovie nyújt ízelítőt.