5 pénztárcabarát buszos kirándulás nyárra

Gyönyörű tájakra juthatunk el a nyáron a FlixBus gyors és olcsó, közvetlen járatainak köszönhetően. Válogatásunkban szerepelnek tóparton és tengerparton fekvő városok, egy egykor magyar fennhatóság alá tartozó település és egy mindig nyüzsgő, másfélmilliós nagyváros is.

Bled

Szlovénia legnépszerűbb üdülőhelyére látogatva megelevenedik előttünk a képeslapokról jól ismert panoráma: az égszínkék vizű tó, közepén egy aprócska szigettel, melyen egy templom magasodik. Az ország egyetlen szigete csónakokkal közelíthető meg, a Nagyboldogasszony-templomban pedig – a legenda szerint legalábbis –, teljesül a kívánsága annak, aki háromszor megkongatja a harangot. A tópart is bővelkedik programlehetőségekben: lehet biciklit bérelni, horgászni, fürdőzni, naplementekor pedig érdemes körbesétálni a Bledi-tavat, ami a jól kiépített ösvényeken mindössze 6 kilométer, nagyjából másfél óra alatt megtehető gyaloglást jelent.

Menetidő: min. 7 óra 10 perc

Pula

A FlixBus júniustól indít buszjáratokat az Isztriai-félsziget hangulatos kisvárosaiba. Az Adriai-tenger szerelmesei eljuthatnak tehát Umagba, Porečbe, Rovinjba, Pulába és Abbáziába, mindössze pár ezer forintért. Az isztriai fővárosból, az 57 ezer lakost számláló Pula központjából tömegközlekedéssel negyedóra alatt megközelíthetők az ingyenesen látogatható, kristálytiszta vizű partszakaszok, ahol nem csak napozni és úszni lehet, de búvárkodásra és – az igazán bátraknak – a sziklaszirtekről a vízbe szaltózásra is van lehetőség. Az óvárosban egymást érik a különböző boltok, éttermek, bárok és Pula történelmi látványosságai: a Sergius-diadalív, az Augustus-templom és a velencei erőd.

Menetidő: min. 8 óra 55 perc

München

Bajorország fővárosát a világ egyik legélhetőbb városaként tartják számon, amelyhez nagyban hozzájárul a hatalmas területen, 417 hektáron elterülő – viszonyításképp a Városliget 100 hektáron, míg a New York-i Central Park is mindössze 315 hektáron nyúlik el –, Englischer Garten, vagyis angolkert, névre hallgató városi park. Az urbánus zöldterület München gócpontja jó időben: helyiek és turisták egyaránt szívesen pihennek a békés környezetben, ahol japánkert, körtemplom, futópálya és sörkert is helyet kapott, sőt az Isar-folyó is keresztülzakatol a parkon, így szokatlan módon szörfözésre is van lehetőség a városban. Az Englischer Garten mellett természetesen a történelmi városrész is kihagyhatatlan látványosságokkal kecsegtet.

Menetidő: min. 8 óra 30 perc

Koper

Az olasz határtól csupán öt kilométerre található Koper egy mediterrán hangulatú szlovén kikötőváros, amely Budapestről egy mindössze hétórás buszúttal elérhető. Habár Koper 47 ezres lakosságának 88%-a szlovén nemzetiségűnek vallja magát, a kisvárosban minden felirat kétnyelvű: szlovén és olasz. Az aprócska Koper látványosságait nagyjából fél nap alatt körbe lehet járni, így elsősorban akkor remek úti cél, ha egy gyors tengerparti kiruccanásra vágyunk. Az óváros épületein velencei hatás tükröződik: a szűk utcákon sétálva, körülöttünk díszes homlokzatú, terrakotta cserepes házakkal olyan érzés, mintha Olaszország elrejtett paradicsomába csöppentünk volna. Habár a tengerparti szakaszt a kikötő uralja, a pálmafákkal szegélyezett sétány egy ingyenes szabad strandra vezet.

Menetidő: min. 7 óra 5 perc

Kassa

Történelemrajongók figyelem! Az egykor magyar uralom alatt álló, ma már Szlovákia második legnépesebb városaként számon tartott Kassa látképét a gótikus stílusban épült, majdnem 60 méter magasra nyúló Szent Erzsébet-dóm uralja. Itt kötelező látnivaló a Rákóczi-kripta, ahol legendás fejedelmünk, Rákóczi Ferenc és családja hamvai nyugszanak, de mindenképp érdemes felmászni a Zsigmond királyról elnevezett toronyba is, ahonnan kivételes kilátás nyílik a városra. A kassai főteret minden oldalról monumentális épületek veszik körül: itt található még a XV. században épült városháza, az Orbán-torony és a Szent Mihály-kápolna is.

Menetidő: min. 3 óra 55 perc