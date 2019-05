Ezer Lámpás Éjszakája 2019 – Íme a helyszínek és a programok!

Május 26-án, az Eltűnt Gyermekek Világnapján idén már 9. alkalommal rendezik meg az Ezer Lámpás Éjszakája programsorozatot.

2019-ben 6 magyar városban – Budapesten, Dunaújvárosban, Egerben, Miskolcon, Siófokon és Vácon – szerveznek ingyenes, jótékonysági koncerteket, felvilágosító programokat és rendőrségi bemutatókat a látogatóknak, akik az est végén ismét kézhez kapják a szimbolikus világító léggömböket.

Fontos változás, hogy a megszokottól eltérően ezúttal a lufikat nem eresztik majd szélnek, így jelezve, hogy a bajba jutott gyermekek kezét sem szabad elengednünk. A megmozdulás új célja, hogy a vendégek hazavigyék magukkal a léggömböket, mivel így azok az ország minden pontjába eljuthatnak, és az elveszett gyerekeknek mindenhol fényt mutathatnak.

Helyszínek és fellépők az Ezer Lámpás Éjszakáján

Budapesten a színpadot a városligeti Királydombon állítják majd fel, a programok pedig délután 4 órakor kezdődnek. Koncertet ad többek között a New Level Empire, Veréb Tamás, ESSEMM és a hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon idén másodjára képviselő Pápai Joci.

A vidéki helyszíneken is neves sztárfellépők várják majd a vendégeket. Dunaújvárosban a The Bluebay Foxes, a yesyes, L.L. Junior és Keresztes Ildikó; Egerben többek között Petruska és Boggie; Miskolcon például a The Sign és Kocsis Tibor; Siófokon a Zaporozsec és Hevesi Tamás; Vácon pedig Dallos Bogi, illetve a Hősök.