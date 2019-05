Farkas Gábor újra Budapesten

A Tokyo College of Music első európai zongoramestere június 5-én a Pesti Vigadóban mutatja be legújabb, Fréderic Chopin műveit tartalmazó albumát.

A nívós Steinway Artist címet birtokló, ózdi származású művész a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett diplomát 2005-ben, doktori fokozatot pedig 2014-ben. A mesteriskolában Kocsis Zoltán és Vásáry Tamás volt a mentora. Még egyetemistaként, 2000-ben megnyerte a Baden bei Wienben rendezett Bartók Béla zongoraversenyt, majd 2003-ban a Magyar Rádió Zongoraversenyét.

Első lemeze An Evening with Liszt címmel 2008-ban, a Warner Classics gondozásában jelent meg. Az album Grand Prix díjban részesült és a Franz Liszt International neki ítélte a “2009 legjobb Liszt felvétele” elismerést is. Második lemeze a Liszt-év nyitókoncertjének élő felvétele Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral.

Farkas Gábor 2009-ben első helyezettként végzett Weimarban a 6. Nemzetközi Liszt Zongoraversenyen, illetve ugyanitt elnyerte a közönségdíjat és a Haydn-szonáta legjobb előadásáért járó díjat is. Számos hazai elismerése után 2012-ben Liszt-díjjal tüntették ki.

2015-ben megnyerte a New York Concert Artist & Associates versenyének fődíját, melynek hozományaként 2016-ban szólókoncerten mutatkozhatott be a New York-i Carnegie Hallban.

“Erős, személyes varázsa volt ennek a fellépésnek. Fantasztikus nevű művészek, a legnagyobb zenei legendák játszottak és játszanak ott. Minden művész nagy álma, hogy egyszer fellépjen a Carnegie Hallban. Aztán, amikor eljön az a pillanat, hogy a saját nevemet látom ott, a plakátokon, az megrendítő élmény.”

– mesélte ennek kapcsán.

2017 januárban megjelent, Liszt virtuóz opera- és dalválogatásaiból álló szólóalbuma egy új technikájú Steinway Spirio zongorán készült, mely hagyományos mechanikával rendelkezik, de digitálisan több mint ezerféle módon képes megjegyezni és visszajátszani azt, hogy ki miként üti le a billentyűket. Még ebben az évben a Steinway & Sons Records a cég imidzsét méltó módon hirdető, Steinway Artist címet ítélte oda a magyar világsztárnak.

Mindezek megkoronázásaként 2017 májusában Farkas Gábor professzori állást kapott a jónevű, japán Tokyo College of Music intézménytől. Innen tér ezúttal haza, június 5-én egy budapesti lemezbemutató koncert erejéig, hogy magyar közönségét is elkápráztassa a Pesti Vigadó dísztermében.

Jegyek az estre a jegymester.hu oldalon, a Violin Travelnél (Haris köz 2.) és a Rózsavölgyi Zeneműboltban (Szervita tér 5.) kaphatók.