A blues nagyágyúi felszántják a színpadot!

Újra összeálltak a blues fenegyerekei, kiváló, rutinos vendégművészekkel, remasterelt koncert koncepcióval és vadiúj, eddig nem játszott dalokkal!

Aki az előző koncerten részt vett, tudja mire számíthat, aki nem az meg bátran jöhet. Kora nyáresti 2 részes „unplugged&plugged” ízig–vérig bluesparádéval készül a Jack Cannon Blues Band és a vendég csapat!

Vendégek:

TÖRÖK JÁZMIN – ének,

NAGY ÁDÁM – gitár (Roy és Ádám Trió),

MÁTYÁS ATTILA – gitár (Sex Action zenekar, Mátyás Attila Band, F.O.System),

HORVÁTH ZSOLT – zongora – (Deák Bill Blues Band, Tűzmadár),

TUMBÁSZ VIKTOR – gitár

Belépő/Price: 1300 HUF (elővételben) | 1800 HUF (teljes ár)

Jegyek ÁPRILIS 1-JÉTŐL kaphatók a HELYSZÍNEN (hétköznapokon 15–21 óráig, szombaton 17–21 óráig, fizetés kizárólag készpénzzel) és a TIXA rendszerében*.

Jegyek ELŐVÉTELI ÁRON az adott koncert dátumát megelőző napig válthatók, a koncert napján lép életbe a teljes áras jegyvásárlási lehetőség.

Online jegyvásárlásért kattints IDE.

Take it easy and Let’s play Rhythm & Blues!

Az est házigazdája, természetesen, a több mint egy évtizede a műfajban tevékenykedő JACK CANNON BAND. Ők adják az egész este lüktető zenei alapját.

Az esemény event-je ITT található.

Jack Cannon tagok:

Zoltai „Zozó” György – szájharmonika, ének

Biró Ádám – gitár

Gyergyádesz Péter – basszus, nagybőgő

Lakatos „Lakat” Attila – dob

A helyszín:

Muzikum Klub & Bisztró

1088 Budapest, Múzeum u. 7.

Időpont: 2019. május 24. kezdés: 20:30!

Jegyek: