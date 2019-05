Élménydús nyár – egyetemista pénztárcára szabva

Szenvedélyed az utazás, de egyetemistaként nyaralás alatt a pénztárcádat is kímélnéd? Szeretnél turisták által kevésbé látogatott vidékeket felfedezni? Ha mindkét kérdésre igen a válaszod, van néhány tuti tippünk számodra.

Puglia

Az olasz csizma sarkán elhelyezkedő régió közel sem olyan zsúfolt nyaranta, mint Jesolo vagy Bibione. Bár a tartomány Magyarországról autóval nehezebben közelíthető meg, jó hír, hogy már Budapestről is indulnak fapados repülőjáratok fővárosába, Bariba. Látnivalókból a környéken nincs hiány, sőt a mediterrán éghajlatnak hála, strandolásra itt még akár októberben is lehetőséged nyílhat. Ha erre jársz, mindenképpen vedd célba Alberobello városkáját, melynek különleges, fa tartószerkezet nélkül épült kunyhói igazi mesevilágot idéznek meg. Polignano a Mare pedig a mészkősziklára felhúzott házairól és az épületek alá benyúló barlangjairól híres.

A fővárost, Barit vasárnap érdemes felfedezni, ilyenkor készítik ugyanis a helyi asszonyok az utcákon a tradícionális „fülecske” (orecchiette) tésztát. A tartomány igazi olívaolaj-nagyhatalom, innen származik a világ termelésének 80%-a. Az árait tekintve Puglia jóval pénztárcakímélőbb, mint a népszerű északi városok. Egy pizza körülbelül 5 euróba, egy espresso 80 centbe kerül, míg 15 euróból már egy komplett ebédet is elfogyaszthatunk.

Pelion-félsziget

A válság sújtotta Görögország alapvetően olcsó, és továbbra is kedvelt úti cél. A Thessalonikitől autóval szűk 3 órára lévő Pelion-félsziget pedig egyelőre csupán a görögöket célzó belföldi turizmusban népszerű, odalátogatva így bizonyára nem kell a végtelen turistadömpingtől tartanunk. Az ország egyik legszebb vidékének számító félszigetet egy oldalról strandok, a másikról pedig a névadó Pelion-hegység határolja. Odafenn kanyargós szerpentin utak kötik össze az apró, igazi görög hangulatot árasztó településeket, melyek festői szépségéről akár a Mamma Mia!-filmekből is megbizonyosodhatunk, ugyanis a stáb ezt a területet választotta ideális forgatási helyszínnek.

Errefelé nemcsak a domborzat, de a klíma is meglehetősen változatos. A félsziget nyugati oldalán érzékelhetően melegebb a tengervíz, míg a hegyekben telente sípálya is működik! Pelion mozis vonatkozásán túl mitológiai szerepe is jelentős: az elbeszélések szerint innen származnak a kentaurok.

Kolka-fok

Bár a Baltikum nem tekinthető kifejezetten üdülőövezetnek, a lettországi Kolka-fok fenyőerdők által szegélyezett, végtelen, fehér homokos tengerpartja mindenképpen érdemes lehet egy nyári látogatásra. A szovjet uralom idején lezárt katonai régióként, ma pedig a Slitere Nemzeti Parkként működő terület különlegessége, hogy a Balti-tenger és a Rigai-öböl hullámainak találkozásánál fekszik, így szinte minden oldalról víz veszi körül. A környezet tökéletesen alkalmas a pihenésre: friss a levegő, gyönyörű a táj, és itt még a nyár közepén is elvonulhatunk a civilizáció elől. Látnivalóként az 1800-as évek végén épült világítótorony szolgál, mely a parttól 5 km-re egy mesterséges szigeten helyezkedik el. A lettországi árakat tekintve sem kell kétségbe esned: errefelé átlagosan 7 euróból már könnyedén megebédelhetsz.

Perast

A nyugalom városának is nevezett, Velence hangulatát idéző település a volt jugoszláv tagország, Montenegro tengerpartján, a Kotori- és a Risani-öböl határán fekszik. A délszláv háborúban erősen érintett terület turizmusa ugyan fellendülőben van, de egyelőre nem vált fojtogatóvá. A körülbelül 500 állandó lakossal rendelkező Perast teljes kiterjedésében óváros, így szórakozóhelyeket nem találhatsz a környéken, pihenésre azonban tökéletes célállomás lehet számodra. Fontos tudni, hogy reggel 6 és este 8 óra között autóval csak a helyiek hajthatnak be a területére, turisták számára a város szélén napi 2 euróért biztosított a parkolás.

A nevezetességek közül kiemelkedik a vízitaxival megközelíthető Szent György, illetve Szirti Madonna-sziget, melyek vallási jelentőséggel bírnak. A Szent György-szigeten bencés kolostor is működik, bár a turisták ide sem nyernek bebocsájtást. A csúcsszezon július elejétől augusztus végéig tart. Ilyenkor az árak is magasabbak, de balkáni ország révén az egy teljes napra való étkezés ára ekkor sem haladja meg a 20 eurót, szállást pedig körülbelül fejenként 24 euróért foglalhatunk.

Vlora

Albániában a nemzetközi turizmus Montenegróhoz hasonlóan még gyerekcipőben jár, de az infrastruktúra folyamatosan fejlődik. Tirana fapados járattal 1 óra 20 perc alatt elérhető Budapestről, a harmadik legnagyobb albán város, Vlora pedig akár egy hétvége alatt is felfedezhető. Az Albán Riviéra kapujában, az Adriai- és a Jón-tenger találkozásánál meghúzódó település homokos tengerpartja ideális a strandolók számára, de az esti bulikhoz is könnyű helyszínt találni a pálmafákkal szegélyezett, mediterrán sugárutak mentén.

Ha a helyi nevezetességek iránt érdeklődsz, keresd fel az 1500-as években épült Murád-mecsetet, vagy az Albánia függetlenné válását megidéző 1912-es emlékművet, mely a fél évszádos oszmán uralom alól való felszabadulást ünnepli. A magyar pénztárcához mérten Vlorában is kedvező árakkal találkozhatsz. Egy italt is tartalmazó ebéd nagyjából 970 lekbe (7,7 euró) kerül, de a specialitásnak számító souvlaki már 180 lekért (1,4 euró) elérhető. Nyaralás közben azonban nem árt odafigyelni a gesztikulációdra: Albániában ugyanis Bulgáriához hasonlóan a bólogatás jelenti a nemleges választ, míg beleegyezésedet heves fejrázással kell jelezned.

