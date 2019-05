Cseh vendégzenekarral lép fel a Budapest Parkban a Paddy and The Rats

Május 16-án a Budapest Parkban koncertezik a Paddy and The Rats. A csapat egy olyan zenekarral áll színpadra, melynek tagjaihoz több éves barátság fűzi.

A Paddy and The Rats tagjai ebben az évben már több mint 20 helyen, a magyar klubok mellett Oroszországban, Hollandiában és Olaszországban is felléptek. Márciusi, telt házas Barba Negra-bulijuk után május 16-án visszatérnek a fővárosba: a Budapest Parkban adnak nagyszabású koncertet, régi barátaikkal, a cseh Pipes and Pints zenekarral.

„A cseh Pipes and Pints csapatával legalább 6-7 éve ismerjük egymást. Nagyon jó barátságban vagyunk, mindig beugranak megnézni minket, ha Csehországban lépünk fel” – meséli a zenekar énekese, Paddy. „Külföldön többször játszottunk már közösen – ugyanabban a műfajban mozgunk, így ezek a bulik mindig nagyon jól működnek.”

A Budapest Parkban adott koncerteket kiemelten kezeli a zenekar, így ezúttal is hatalmas show-ra készülnek. Ígéretük szerint a 16-ai este nem csak hangzásban, hanem látványban is jóval nagyobb volumenű lesz, mint az idei év eddigi Paddy and The Rats bulijai. A Pipes and Pints csapata mellett egy másik vendég, Bodor Máté, az Alestorm gitárosa is színpadra áll a srácokkal, és a Tavaszi szél „paddys” változata is biztosan elhangzik majd.

Jegyekért kattints ide!