Grammy-díjas művész koncertezik Budapesten!

2019. június 5-én a MoM Sportban ad koncertet Chris Botti, a Grammy-díjas trombita művész és zeneszerző. Nevét a hazai jazz közönség jól ismeri, és most újra visszatér Magyarországra.

Chris Botti a fiatal trombitás generáció talán legnagyobb alakja. Tizenéves kora óta vonzódik a műfajhoz, és az évek során egyedi stílust is alkotott: szeret improvizálni, de zenéje nem zabolázatlan. Inkább a pop-os formákat kedveli, de vonzza az az atmoszférikus minőség, ami a jazzt jellemzi.A RIAA aranydíjazottjaként olyan jól ismert művészekkel dolgozott már mint Sting, Michael Bublé, Barbra Streisand, Tonny Bennett, Yo-Yo Ma és Jill Scott. Pályafutása során már elnyerte egyszer a legjobb jazz album címet is, amely címre több lemezét is jelölték. A zenéjét már a filmes világ is felfedezte, s Stinggel együtt 1999-ben filmzenét is írt, de talán a legnagyobb elismerés a 2005-ös Grammy díja volt.

Akár illusztris szimfóniákat ad elő, akár híres koncerttermekben lép fel, páratlanul tiszta és poetikus hangja/hangzása átvágja a zene határait. Nincs még egy Chris Botti koncerthez fogható élmény. Benne minden megvan: egy varázslatos trombita művész, aki a jazztől kezdve, a popon át, a rockig mindenben otthon van. Egy zseniális vezér, aki hagyja, hogy a zenésztársai is ragyogjanak, aki egyben egy nagyszerű showman, akinek az előadása és a színpad szeretete fertőző/átragad a közönségre is. Nézd meg élően is, hogy megértsd, miért akartak együtt zenélni vele olyan zenei zsenik mint Sting, Paul Simon vagy Joni Mitchell. Chris Botti 2019. június 5-én a budapesti MoM Sportban ad koncertet.

Helyszín és időpont: Budapest MoM Sport, 2019. június 5. 19:30h. Jegyvásárlási lehetőség: itt!