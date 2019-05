Nagy európai hostelkörkép

Már tervezgeted a nyarat, de még nem kristályosodott ki, hogy pontosan hova szeretnél elutazni? Vagy a várost már belőtted, de jobb lenne nem lenullázni a bankszámládat egy személytelen, csilivili hotelben? Az alábbi felsorolásunkban megmutatjuk neked Európa legmenőbb hosteljeit, amelyekben nem csak fantasztikus kapcsolatokra lelhetsz, de garantáltan életre szóló élményekben is részed lehet.

St. Christophers Oasis – Females only (London / Egyesült Királyság)

Sok esetben visszatarthatják a lányokat vélt, vagy valós félelmek attól, hogy a hostelek sokágyas szobáiban, a koedukált beosztásnak köszönhetően, összekerülnek egy részeg, megkérdőjelezhető higiéniás igényekkel rendelkező, legénybúcsút ünneplő csoporttal, akik hajnalban esnek „haza”, és a legkevésbé sincsenek tekintettel a többi szobatársra. Ezt a veszélyfaktort küszöböli ki a londoni székhelyű St. Christopher Oasis, ahol kizárólag női vendégek szállhatnak meg, és csak egy különleges kulcs segítségével lehet bejutni, ezzel is a hölgyek biztonságérzetét szolgálva.

VIA Amsterdam Hotel (Amszterdam / Hollandia)

Ezt a hostelt személyes tapasztalatból ajánljuk mindenkinek, aki a holland fővárosban tervez eltölteni pár napot. Ugyan nem a város epicentrumában van, de abszolút megéri egy kicsit utazni, mert nagyon jutányos áron kínálnak extra tiszta, jó hangszigetelésű szobákat. A hely egyébként meglepően nagy, mégsem személytelen, a rengeteg klassz falfestésnek és színes bútoroknak hála. A földszinten található bárban élvezheted a happy hours aktuális kínálatát, de billiárdozhatsz és társasozhatsz is, vagy akár együtt főzhetsz más nemzetek utazóival, mert a személyzet megannyi közös programot kínál a vendégeknek. Ha viszont kevésbé mozgalmas programra vágysz, az otthonosan berendezett moziterembe kuckózva élvezheted a legújabb kasszasikereket, vagy épp az örök klasszikusokat.

Gallery Hostel (Porto / Portugália)

A Gallery Hostel Porto talán nem a legolcsóbb választás a városban, cserébe egy egészen különleges atmoszférájú helyen szállhatsz meg. És habár itt is megtalálhatóak a klasszikus emeletes ágyakkal teli szobák, felsőbb kategóriás opciók is elérhetők, francia, illetve osztott ágyakkal, melyek mind felszereltségben, mind minőségben közelítenek egy hotelben elvárhatótól, az ottani árak töredékéért. Az épülethez tartozó hangulatos tetőteraszon vagy a hatalmas közösségi térben megismerkedhetsz más kultúrából érkezőkkel, valamint megcsodálhatod a helyi művészek alkotásait, amelyek gazdagon borítják a hostel ódon falait. Mindezeken felül pedig a személyzet elkészíti neked a helyi specialitásokat, a vacsora után pedig ingyen itallal kedveskednek.

Greg and Tom Party Hostel (Krakkó / Lengyelország)

Habár a neve is azt sugallja, hogy ez a hely főleg arról szól, hogy megismerd a híres krakkói éjszakai életet – amiben egyébként a személyzet teljes támogatását élvezheted – gondoltak a többiekre is, így két különböző épületben szállásolják el a pihenni és a bulizni vágyókat, ami szerintünk nagyon klassz gondolat, mégis egyedülálló a hostelszférában. Az árak magukban foglalják a bőséges reggelit és vacsorát, ráadásul itt kedvedre válogathatsz a hatalmas Nintendo játék- és filmkínálatból is. A hostel egyébként évek óta benne van a legnépszerűbb szállók listájában, így biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz csalódni, hiszen ennyi ember, ennyi különböző helyről nem tévedhet.

TOC Hostel (Barcelona / Spanyolország)

A spanyol nagyvárosban található design hostelt maga 50 Cent ajánlja neked! A TOC mellett jó pár szálloda simán elszégyellheti magát, ugyanis nem csak billiárdasztalt és tetőteraszt találhatsz itt, de ha egy kis hűsölésre vágysz, csobbanhatsz a medencében, vagy sangriát szürcsölgetve napozhatsz a parton. Az elhelyezkedése kiváló, a legnépszerűbb nevezetességek karnyújtásnyi távolságra vannak tőle, és az árai sem horrorisztikusak, így érdemes mihamarabb foglalni, mert a főszezonban a szobák hamar betelnek! Akkor sem kell lemondanod a TOC-élményről, ha jártál már Barcelonában és új desztinációt fedeznél fel, mivel Madridban és Sevillában is megtalálhatóak a hostellánc szállásai.

STF Youth Hostel Af Chapman (Stockholm / Svédország)

Nem gondoljuk, hogy sok város elmondhatja magáról, hogy az egyik legmenőbb hosteljük egy vitorlás belsejében található. A hajó egyik felén a lélegzetelállítóan szép Skeppsholmen-szigetet láthatod, míg a másikon az óvárost csodálva gyönyörködhetsz a naplementében. Ha mindez nem lenne elég, a személyzet gyakran rendez bulikat a taton, így egészen egyedülálló partyélménnyel gazdagodhatsz. Svédország híresen környezettudatos, így a reggeli alapanyagait is kizárólag fenntartható gazdaságokból szerzik.