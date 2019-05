Lindsey Stirling újra Magyarországon!

A kivételes tehetségű Lindsey Stirling elképesztő sikerű turnéival már többször meghódította a világot és a hazai rajongókat. Sokunk örömére a hegedűművész 2019-es európai koncertkörútja keretében október 7-én újra birtokba veszi a Papp László Budapest Sportarénát.

Az eredetileg komolyzenét tanuló Lindsey hamar kialakította saját műfaját, melyben kiválóan ötvözi a klasszikus, a hiphop, az elektronikus és a popzene stílusjegyeit. Saját szerzeményein kívül feldolgozásokat is készít, előadását pedig – balerina révén – akrobatikus tánckoreográfiákkal színesíti.

A hegedű virtuóz egyedi előadásmódjával hamar meghódította a közönséget és többször bejárta a világot. Stúdióalbumai rendre a Billboard toplisták élén nyitnak, a Youtube videómegosztón pedig már több, mint 11 millió feliratkozóval rendelkezik. A művész a koncertezés és a dalszerzés mellett mindig keresi az új kihívásokat: 2017-ben született meg első irodalmi műve, melyet testvérével Brook S. Passey-vel közösen írt; részt vett a Dancing With The Stars táncos showműsorban, és elkészítette első karácsonyi albumát Warmer in the Winter címmel, amely év az egyik legsikeresebb ünnepi lemeze lett.

Lindsey Stirling saját történetein keresztül mutatja meg, hogyan legyünk magabiztosak, egyediek és bátrak. Zenéje és kisugárzása egyszerre merész és különleges, amely minden hallgatót magával sodor.

Jegyek a koncertre május 10-én, pénteken 10 órától kaphatók a www.broadway.hu oldalon.