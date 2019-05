Május 1-jén pihenhettünk, majálisozhattunk, és máris itt vagyunk a hétvége küszöbén. Jobbnál jobb programokkal készül Budapest most is, koncert, buli, film, gasztro, lesz itt minden, válogassatok!

Május 2., csütörtök

színes, magyar film, 89’, 2001

rendezte: Török Ferenc szereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi, Csatlós Vilmos, Réthelyi András, Szabó Simon, Jávor Bence, Csuja Imre, Kovács Zsolt

“Mitől lesz a sajtó szabad 2019-ben. Kell-e, hogy szabad legyen? Mit jelent ez Magyarországon? Mi a szerepe az egyes médiumoknak a sajtószabadság fenntartásában? Mi a szerepe a Slam Poetrynek ennek megőrzésében? Ha Te is keresed a választ ezekre a kérdésekre vagy akár már meg is találtad, akkor töltsd velünk a Sajtószabadság Világnapjának előestéjét és gondolkozzunk, slammeljünk, beszélgessünk közösen!”

“Mielőtt igazán kiszakadnánk a nyárba, kezdjük el a készülődést az idei Kolorádó szezonra! A Telepen verünk sátrat egy estére, játszanak a feszt szervezői és a csapattagok. Erős a lineup, de azért gyertek majd Kolorádóba is!”

Május 3., péntek

“Egésznapos kerti izé. Mike grillezik, a Harmónia Garden, a Dynamit Dudestig húzzák a talpalávalót! Gasztro feszt, pingpong, hintaágy, tollas… Belépő effektív nincs, jó hangulat, az van!”

“Május 3-5. között várunk szeretettel ismét titeket a Kincsem Parkban: jön a Tavaszi Lóverseny és IX. Food Truck Show Budapest! A FOOD TRUCK SHOW fesztivál elsődleges célja, hogy egy időben és helyen mutassa be a legjobb, minőségi ételeket, italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. A változatos alapanyagokból készülő ételek mellett vendégeink kézműves szörpökkel, sörökkel, pálinkákkal és borokkal olthatják szomjukat rendezvényünkön.”

“Május 3-án egyik kedvenc berlini DJ-nk, YokoO új albumának bemutató helyszíne az Akvárium Klub legkisebb terme, a VOLT Lokál lesz! Éld át újra a tavaly augusztusi Sun & Soda Official varázslatos hangulatát!”

Május 4., szombat

“Kutyabarátok és örökbefogadók családi találkozója. Egy nap, egy helyszín, két színvonalas esemény a Vigyél Haza Alapítvány és a Belváros összefogásával!”

“2019-ben a 9. Budapest100 témáját a magyar modern építészet kínálja – az idén száz éve alapított Bauhaus apropójával. Nem volt még egy művészeti iskola, amely ilyen gyökeresen és máig hatóan formálta volna át a modern ember fogalmait a szépről, a hasznosról és a jóról. Budapest progresszív építészei lakóházak és középületek százaival próbáltak megfelelni ezeknek; 2019-ben mi magunk ítélhetjük meg, milyen sikerrel. PROGRAM: http://budapest100.hu/aktualis/programok/ LETÖLTHETŐ PROGRAMFÜZET: http://budapest100.hu/letoltheto-a-2019-es-programfuzet/”

A Budapest100 szervezőivel készült interjúnkat elolvashatod: ITT.

“Street party, Life music, Grill Terace, Dj.”

“A margitszigeti nyárköszöntő masírozás után, ha esetleg még benne lenne a lábadban a bugi, vedd délnek az irányt, a hídra érve nézz végig a városon, szippants egy mély levegőt, fordulj jobbra és a budai oldalt becélozva, határozottan indítsd meg lépteid! Pár száz méter után, kb a 3. lehetőségnél próbálj meg balra tendálni, mert az már a Tölgyfa utca, úgyhogy mindjárt megérkezel! Legkedvesebb veretőink pedig tolják alád tovább a talp alá valót hajnalig! Megindítjuk a nyarat?”

Május 5., vasárnap

“Májusban két alkalommal is, 5-én és 19-én is találkozhattok kedvenc tervezőitekkel, így biztosan naprakészek lehettek a legújabb tavaszi-nyári trendekkel kapcsolatban! Ha nem tudtok választani, segítenek a tervezők, mit mivel a legjobb kombinálni. Ha pedig valami megtetszett első alkalommal, a következőre hívd el a barátnődet, barátodat, tesódat vagy anyukádat, és vegyél neki is egyet! A WAMP nem csak a tudatos vásárlást szeretné erősíteni, hiszen itt valóban a hazai tervezőktől közvetlenül vásárolhattok egyedi kisszériás darabokat, de jó alkalom a közösségépítésre is, hiszen a belváros közepén, kellemes környezetben sétálgatva fedezhetitek fel a hazai alkotók színes világát!”

“Május 4-én, szombaton Anyák Napi Forgatagra hívunk titeket a Czakó Kertbe izgalmas programokkal, piaccal, élőzenével és finom ételekkel! Gyertek, ünnepeljük együtt az anyukákat, és legyen egy szuper közös tavaszi napunk!”

“Koktélok, Duna-part, függőágyak, funk, mezítlábas dj-k, kutyák, vibe-halászat, cabrio életstílus, felső tízezer, D-vitamin, nightdrive.”