Magyar nők a gasztronómiában

Március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, ennek apropóján merült fel, hogy csokorba szedjük a hazai gasztronómiai élet neves hölgy képviselőit. Mindannyiukra büszkék vagyunk!

Horváth Ilona

Listánk egyetlen már nem élő szereplője Horváth Ilona, a legendás szakácskönyv-szerző, akinek könyvét 1984-ig 13 kiadásban nyomtatták újra. Az Erdélyből származó Ilona végzettsége szerint magyar nyelv és történelemszakos tanár volt, de oktatott például háztartástant is. Bár szakácskönyvét 1955-ben adták ki, szinte nincs olyan család, akinek ne lapulna egy példány az otthonában.

Stahl Judit

Az egykori híradós kemény munka árán sikeres üzletasszonnyá avanzsált. 2004 óta a Lettero (korábban Kulinária) kiadó tulajdonosa, szakácskönyvek szerzője, saját főzőműsort vezet, s a közelmúltig egy a nevét viselő magazint is magáénak tudhatott. Amikor 2015-ben a Forbes cikket készített a legsikeresebb magyar nőkről, előkelő helyen végzett a TOP 10-ben.

Palágyi Eszter

A tehetséges fiatal nő a Ráday utcai Costes séfje, aki 2015 óta sikeresen teljesíti a Michelin-csillagos éttermek felé támasztott hatalmas elvárásokat. Korábban megfordult Európa jó pár kimagasló minőséget képviselő éttermében, s kivívta a szakma elismerését. Eszter bátran ötvözi a tradicionális magyar fogásokat a modern francia konyhaművészeti technológiákkal, munkáját nemzetközi szinten is nagyra tartják.

Szulló Szabina

A szintén Michelin-csillagos Onyx egykori séfje, Szulló Szabina a Kempinski Hotel Corvinusban kezdte karrierjét. A ranglétra különböző fokait megjárva jutott a csúcsra, első Michelin-csillaga elnyerésén kívül a Bocuse d’Or versesén való szenzációs szereplés is fontos mérföldkő, ami a szakmai sikereket jelenti. Jelenleg a Stand és a Stand25 nevű éttermek társtulajdonosa, ahol férjével, Széll Tamással együtt ők a konyha hajtómotorjai.

Mautner Zsófi

Az egykori diplomata, Mautner Zsófi 2005-ben indította Chili & Vanília nevű blogját annak érdekében, hogy kiélhesse a gasztronómia iránti lelkesedését, s megoszthassa tapasztalatait. 2009-ben, 1 évvel azután, hogy Brüsszelből visszaköltözött Budapestre, főzőiskolába iratkozott, hogy szenvedélyét professzionális szintűre csiszolja. 9 szakácskönyvvel, valamint 3 éven át vezetett főzőműsorával nevet szerzett magának, ma már nemzetközileg ismert márkák kérik fel együttműködésre.

Wossala Rozina

Az RTL Klub A Konyhafőnök c. műsorának 2014. évi szériájában dobogós helyezést ért el Wossala Rozina, ennek következményeként 2016-ban a műsor zsűritagjai között foglalhatott helyet. Ezt megelőzően egyebek mellett Amerikában és Angliában tanult közgazdaságtant, Velencében pedig kulináris művészetek területén is bővítette tudását. Több étterem-koncepció kidolgozásában részt vett, étteremteszteléssel is foglalkozott. Jelenleg a BESTIA nevű étterem tulajdonosa.

Havas Dóra

A kétgyermekes anyukának mindene a család, innen merített inspirációt a 2016-ban a TV Paprikán indult műsorához, aminek hozadékaként hatalmas követői táborra tett szert. Azóta sem tétlenkedik: beindította online magazinját, a Lila Fügét, szakácskönyveket ír, az egészséges táplálkozás egyik szószólójává vált, és rendszeresen szerepel a médiában. Receptjei és videós tartalmai a lilafuge.hu oldalon elérhetőek.