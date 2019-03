Kezdődik a hatodik NAGY-SZÍN-PAD

Hatodik alkalommal indul a koncertező előadók legrangosabb hazai versenye, a Nagy-Szín-Pad. A 2019-es mezőnyt a Follow the Flow, Koszi Janka, a New Level Empire, a Nomad, a Stolen Beat, a Useme, a USNK és a The Bluebay Foxes alkotja.

A résztvevők meghívást kapnak többek között a Szigetre, a VOLTra, a STRANDra, a MOL Nagyon Balaton eseményeire és a Campusra, a győztes pedig a fesztiválok nagyszínpadán koncertezhet. A Nagy-Szín-Pad! május 8-9-10-11-i elődöntőinek, valamint a május 16-i döntőnek is az Akvárium Klub ad otthont, a koncerteket az M2 Petőfi TV élőben közvetíti.

Ez a Nagy-Szan-Pad!

A Nagy-Szín-Pad! kizárólag meghívásos alapon működik, a szervezők nem fogadnak el jelentkezést. Nem tehetségkutató, hanem tehetségMUTATÓ, amelyben olyan előadók és zenekarok vesznek részt, akik klubszinten már jelentős népszerűségre tettek szert. A rendezvénysorozat egyfajta katapultként is szolgálhat azok számára, akik eddigi karrierjük során már bizonyították a nagyszínpad-érettségüket, megalapozták a jövőjüket, csak a nagy áttörés lehetőségére várnak. A Nagy-Szín-Pad! hitelességét jól példázza, hogy eddigi éveiben olyan előadók és zenekarok szerepeltek benne, akik ma már arénákat töltenek meg, és a fesztiválok nagyszínpadán, főműsoridőben játszanak, elég, ha csak a Halott Pénzre, a Margaret Island-re, a Honeybeastre, a Lóci Játszikra, vagy a tavalyi győztes Apey & the Pea-re gondolnunk.

Száznál is több koncertszervezőtől, producertől, újságírótól, zenei szerkesztőtől érkeznek ajánlások azokról a zenekarokról és előadókról, akik önerőből jutottak el teltházas klubkoncertekig, vagy éppen rádióban és YouTube-on népszerű dalokig. Közülük választja ki egy nagy létszámú kör azt a nyolc előadót, akiket meghívnak a versenyre.

„A Nagy-Szín-Pad! elődöntői és döntője teljes koncertekből áll, így akár egy négy plusz egy napos fesztiválnak is tekinthető, amelynek kulisszái mögé a tévénézők is betekintést nyerhetnek. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a résztvevőknek a lehető legprofesszionálisabb lehetőséget nyújtsuk a nagyobb közönség előtti bemutatkozásra, és idén számos újítást bevezetve még nagyobb hangsúlyt fektetünk a látványelemekre. ”

– mondta el az alapító, majd hozzátette: a már említett fesztiválfelkérések mellett rengeteg értékes díjjal is gazdagodnak majd a legjobb Nagy-Szín-Pad!-osok.

A helyszín az Akvárium Klub

Ahogy az elmúlt 5 évben, úgy idén is az Akvárium Klub ad otthont a Nagy-Szín-Pad! elődöntőinek és döntőjének is. Ezen az öt napon fesztiválhangulat várja az ide látogató rajongókat, akik a megváltott jegyeikkel máris leadhatják a voksaikat kedvenceikre.