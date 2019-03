Áprilisban ütős programmal robban be a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Európa egyik legfontosabb összművészeti seregszemléje ebben az évben is kitesz magáért. Mint minden esztendőben, idén újra meghatározott tematika köré épül a rendezvénysorozat, az orosz kultúra kiemelkedő művei és művészei kerülnek reflektorfénybe. A magyar vonatkozás sem marad el, ugyanis a szervezők kiemelt figyelmet szenteltek Liszt Ferenc életművének.

Érdekességek

2019-ben április 5-22. között ismét Európa pezsgő kulturális fővárosa lesz Budapest. A 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál a komolyzenei koncertek mellett táncpremierekkel, színházi bemutatókkal, crossover produkciókkal, nagyszabású kiállításokkal, sokszínű jazz-, világ- és könnyűzenei programmal teszi felejthetetlenné a tavaszt. Az Akvárium Tavasz Teraszon a fesztivál teljes ideje alatt a hazai könnyűzenei élet legkülönbözőbb stílusú előadói, együttesei adnak ingyenes akusztikus koncerteket. Érkezik a hamburgi techno-rezesbanda, a Meute és az amerikai dalszerző-énekes, Laura Gibson. A fesztiválon ünnepli 1. születésnapját a Sztalker Csoport zsebkönyvprojektje, a POKET is.

A fesztivál nyitókoncertje egy orosz kapcsolódású komolyzenei szenzáció. Muszorgszkij második és egyben utolsó befejezettnek tekinthető operáját, a Hovanscsinát a Magyar Rádió Művészeti Együttesei a zeneszerzői szándékhoz hű változatban, Bojti János különleges rekonstrukciójában szólaltatják meg. A záróhétvégén Budapestre látogat a világ egyik legkiválóbb karmestere, Valerij Gergijev, hogy Csajkovszkij utolsó egyfelvonásos operáját, a Jolántát vezényelje a Mariinszkij Zenekar élén. A sokak által rajongva csodált karmester magához ragadja a pálcát az Erkel Színházban is; a fesztivál zárónapján a Mariinszkij Színház Balettegyüttese Prokofjev varázslatos balettmeséjével, a Hamupipőkével áll színpadra.

Program

Stravinsky kompozíciói Baráti Kristóf hegedűművész és a Kodály Filharmonikusok Debrecen közös estjén csendülnek fel a fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján. A Budapest Art Week kiállításain pedig olyan elismert orosz alkotók munkáival is találkozhatunk – együttműködve a moszkvai Garage Múzeum kurátorával –, akiket Magyarországon korábban még nem láthatott a közönség.

A jazzkedvelők szintén igazi ínyencségekből válogathatnak. A Magyar Jazz Ünnepén olyan kiváló formációk követik egymást, mint az Oláh Dezső Trió, a Hajdu Klára Quartet, a Varga Bendegúz Quintet, a Révész Richárd Latin Trió és a Budapest Jazz Orchestra. Snétberger Ferenc szólókoncertje és a Párizsban élő zseniális magyar bőgős zenekara, a Szandai Mátyás Quartet is páratlan élményeket ígér. A bossa nova koronázatlan királynője, a brazil származású Bebel Gilberto dupla koncerttel örvendezteti meg hazai rajongóit, míg az észt zongorista, Kristjan Randalu a legendás amerikai szaxofonossal, David Liebmannal értelmezi újra az Egy kiállítás képei című Muszorgszkij-remekművet.

A Prince által felfedezett souldíva, Judith Hill új albumával érkezik. 7 év után különleges látványvilágú koncerttel tér vissza az összetéveszthetetlen hangú Miczura Mónika „Mitsou”. A UNITED IN SOUND: Cosmic Forces of Oneness című esten a modern afrikai zene hazai képviseletének meghatározó formációja, az Àbáse napjaink legizgalmasabb afrikai muzsikusait hozza el egyenesen Ghánából és Nigériából. Először lép fel hazánkban a francia L.E.J., és több kiváló hazai formáció is lemezbemutatóval készül a fesztiválra. A Mōrk legénysége az A38 Hajón, Hrutka Róbert és Nagy Dániel Viktor zenekara, a Wigama Lekko pedig az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatja be új albumát.

A táncművészet rajongói nem csupán annak örülhetnek, hogy a Mariinszkij Színház Balettegyüttese a társulat egyik legsikeresebb és több mint másfél évtizede repertoáron tartott balettelőadásával érkezik. Hiszen Richard Wherlock brit koreográfus és a Ballett Theater Basel lenyűgöző, Tevje című balettje is Budapestre látogat. Visszatérnek hazánkba a vertikális tánc úttörői, azaz az amerikai BANDALOOP, SUNNY című koreográfiáját hozza el Emanuel Gat. A Nemzeti Táncszínházban pedig A Szél kapuja címmel készül premierre az Artus, Goda Gábor társulata.

A fesztivál programjaira a jegyek a Müpa és a BFTK jegyértékesítési pontjain, illetve IDE kattintva vásárolhatók meg.