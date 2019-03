Nőnapi ajándékot keresel?

Március 8-án azokat a nőrokonokat, kollégákat és barátokat ünnepeljük, akik valamilyen szempontból pozitív hatással vannak az életünkre. Ha a felköszöntő kedves szavak mellé egy kis apróságot is beszereznél, szemezgess az alábbi listából!



A Lush küldetésének tartja a nemek közötti egyenlőség támogatását, az egyszer használatos csomagolóanyagokat kiváltó “re-wrap” (például kendők) gyártása például többségében nők áldozatos munkájának eredményeként valósul meg. Együttműködnek továbbá az Ojaba Women’s Shea Cooperative-val, egész évben biztos bevételt garantálva 400 ghánai nőnek. Plusz egy ok, hogy idén nőnap alkalmából a Lush természetes, kézzel készített (és állatokon nem tesztelt) kozmetikumaival lepd meg szeretteid.

Válaszd a a More Tea & Sympathy fürdőbombát, ami az isteni neroli és bergamott mellett kék színű búzavirágszirmokkal megspékelve dobja fel a fürdőzés pillanatait. Nem nyúlsz mellé továbbá sem a Rose Jam Bubbleroon nevű (citrom, rózsa, geránium illóolaj, kókuszolaj, és sheavaj) hangulatjavító aromaterápiával is felérő habfürdővel, sem a tápláló Raspberry Milkshake szappannal, ami friss málnalével és mandulatejjel kényezteti a bőrt.

Szakácskönyvet ajándékozni tudjuk, merész vállalkozás, de amit most ajánlunk, biztosan nem fog sértődést okozni. A Mazel Tov a zsidónegyed egyik legkedveltebb helye, amelynek összehasonlíthatatlan hangulatát mind szívesen magunkkal vinnénk otthonra. A jó hír, hogy ezt már nemcsak élményeinken keresztül, hanem gasztronómiai tekintetben is megtehetjük. És most nem egy minden földi jóval megtömött elviteles doboz lehetőségére gondolunk…

A Mazel Tov magyar és angol nyelven megjelent szakácskönyvében közkinccsé teszi remek receptjeit, köztük talán éppen kedvenc ételedét is. Ha vállalod a kulináris kihívást, főzési repertoárodat egészen különleges fogásokkal tarkíthatod. Csak aztán el ne felejtsd továbbadni a szakácskönyvet annak, akinek eredetileg szántad…

1072 Budapest, Akácfa u. 47.

Az étterembe járás egy egészen érdekes alternatíváját ajánlja a Budapest Makery csapata: miután az étlapon kiszemeltétek, mit szeretnétek enni, megkapjátok az összes szükséges hozzávalót, és egy mindennel felszerelt konyhában találjátok magatokat, hogy sajátkezűleg készítsétek el a választott fogást. A csapatépítésnek sem utolsó elfoglaltsághoz a mosogatás nem tartozik hozzá, tehát csak a folyamat legjobb részeit kell elvégeznetek.

Természetesen a receptet is átadják, méghozzá okoseszközökön, videókkal prezentálva a főzés különböző fázisait. A Budapest Makery honlapján megtalálhatóak a csomagajánlatok, amelyek 1 vagy 2 fogást, egy üveg bort, és ajánlattól függően további extrákat tartalmaznak. Pároknak, anya-lánya/anya-fia párosoknak is szívből ajánljuk.

Március 7-én különleges nőnapi programmal kedveskedik a divat iránt érdeklődőknek a Clique. A tehetséges magyar tervezők kreációit forgalmazó showroom 16.00 órától pezsgővel, élőzenével, és akciókkal várja vendégeit, akik kellemes hangulatban nézelődhetnek az egyedi dizájntermékek között. Abonyi Alma táskák, DELACIER ékszerek, a Mandragora design cipőkreációi, Kissmark ruhák, és még sok más csecsebecse kerülhet új gazdához, hiszen most mindenki engedményes áron csaphat le a stílusához legközelebb álló darabokra. S ha mindez nem lenne elég, Cseke Adam szólógitáros 18.30-tól 20.30-ig szórakoztatja a látogatókat.

1082 Budapest, Baross utca 47. II./7.

Ugyan Budapest központjában akad jó pár érdekes múzeum, a város szívétől kicsit távolabb is megéri elmerészkedni, például a Csokoládé Múzeum miatt. A Bekecs utcai csokimennyország afféle modern megfelelője Jancsi és Juliska mézeskalácsházának, ahol kulturális éhséged mellett édesség-kívánalmad egyaránt kielégítheted. Informatív, mégis könnyed “tárlat”, ha egyáltalán nevezhetjük így, ráadásul a séta minden állomásánál kedveskednek a résztvevőknek valami finomsággal, kezdésként rögtön a csokiszökőkútnál. Rendszeresen szerveznek tematikus eseményeket, amelyekről a weboldalukon mindent megtudhatsz. A Csokoládé Múzeum az Örs vezér tere felől a 31-es busszal közelíthető meg; érkezés előtt jelentkezz be telefonon! (+36 30 822 1881)

1162 Budapest, Bekecs utca 22.

A magyar természetes kozmetikumok egyre bővülő palettáját gazdagítja a Magister Products, bőrbarát megoldást ajánlva szinte minden gyakori problémára. A káros illatanyagoktól mentes, szépítő-kényeztető krémek gyengéden simogatják bőrünket csupa minőségi összetevővel, megoldást nyújtva egyebek mellett a sivatagi szárazságot idéző cserepességre, de a fejbőr ápolásáról, és a mitesszeres bőr tisztításáról is gondoskodnak. A kínáltban minden évszakra jut valami ötletes újdonság, aminek lehetetlen ellenállni. A Lurdy házban fellelhető budapesti üzletük mellett internetes rendeléssel is megszerezheted klassz termékeiket, amelyekkel bárkinek örömöt okozhatsz, alkalomtól függetlenül.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.