Márciusi újdonságok: 8 hely, amit megéri útba ejteni ebben a hónapban

Márciusi összeállításunkban 8 fővárosi vendéglátóhelyet vettünk sorra, amit megéri lecsekkolni a hónapban.

Időtálló receptek és Tel Aviv vibráló pezsgése hívta életre a belváros legújabb közel-keleti éttermét, a faszenes tüzelésű grillételeket kínáló, otthonos hangulatú TLV Eatery-t. A hamisítatlan izraeli vendégszeretetet a Gozsdu udvar közelében, a Dob utcában tesztelheted, minden ízében nyarat idéző falatokkal. Mindegy, hogy a tökéletesen fűszerezett grillezett makrélát, a kétszemélyes hústálat (csirkecomb saslik, argentin rib eye steak, bárány kebab, hummus, fattoush, frisée salátával), vagy a grillezett karfiolt választod, ízlelőbimbóid visszasírják majd a TLV Eatery fogásait.

1074 Budapest, Dob utca 19.

Bár a franciák által híressé tett croissant kitalálásához állítólag egy magyar péknek is volt köze, e holdalakra hajazó sütemény jelentősen nem vetette meg a lábát nálunk. Szerencsére a Blaha Lujza tér közelében nemrég megnyílt Freyja igyekszik kitölteni az űrt, amit a minőségi croissantra vágyók érezhettek; ha a környékére érve beleszippantasz a levegőbe, mennyei illatokkal csábít jól megpakolt pultjához. Személyes kedvencünk a málnás-mandulás croissant, ami a marcipán és a málna ellenállhatatlan párosát pirított mandulával tetőzi, de a pisztáciás, csokis, és vajas alternatívák is megérnek pár misét.

1074 Budapest, Szövetség utca 10-12.

A Nagykörút újhullámos kávézója remek helyszín a napindításhoz, az egykori Horizont Mozi lobbijában helyet kapó étteremben ugyanis brunch-olásra is van lehetőség. A Horizont erősségei között szót kell ejtenünk a stílusos Art Deco beltérről és a lehengerlő itallapról; utóbbi teaalapú, alkoholmentes koktélokat és Melbourne ihletésű különlegességeket kínál. A brunch étlapon egyszerre 8 fogás szerepel, az avokádós pirítóstól a tabbouleh-ig terjedő skálát pedig úgy állították össze, hogy mindenki találjon benne fogára valót.

1073 Budapest, Erzsébet körút 13.

Amióta megnyitott a Peet and the Flat White, még inkább érdemes az Astoria környékén járni. A Bujdosó Péter “Peet” alapította kávézó minden porcikájából sugárzik a kávé iránti elköteleződés és a hagyományok tisztelete. Kávécsodáik mellett finom ételekkel is megjutalmazhatod magad, brunch ajánlataik (9-féle piadina, és más, kiadós ételek az étlapról) egész nap elérhetőek. Az élénkítő feketét a Bagira Coffee biztosítja, míg a friss tej a szentgáli Élő Bolygó Gazdaságból érkezik.

1075 Budapest, Károly körút 1.

A laza, ugyanakkor élettel teli Újlipótváros kettőssége elevenedik meg a sokoldalú Fabrik formájában, egyesítve a világ specialty kávéi köré teremtett rituálét a workshopok adta élménnyel. A hely különféle tematikájú foglalkozásoknak ad helyet, a kalligráfiától a grafikai kurzusokig, biztosítva a tanuláshoz elengedhetetlen, agypörgető tápanyagokat is. Mindezt azok legfinomabb valójában. Kóstold meg a Racer Beans costa ricai őrleményéből készült feketét, vagy a hidegen facsart gyümölcsleveket, melyek mellé frissen sült croissant-ok és ízletes sütemények közül választhatsz villára tűzni valót.

1132 Budapest, Visegrádi utca 14.

Budapest 40-kilóméteres körzetéből szerzi be termékeit a Karinthy Frigyes úti Ligeti Bolt, a főváros első csomagolásmentes üzletláncának legújabb tagja. A nemrég Budán megnyitó üzletben kapható bio liszt, gyógyteák, zöldségek, gyümölcsök, hidegen préselt olajok, tészták, valamint tej is, közvetlenül az őstermelőtől. Ligeti Melinda tulajdonos azzal a céllal hozta létre barátságos üzletét, hogy népszerűsítse a tudatos, környezetbarát életvitelt, valamint annak bizonyításaként, hogy a zéró hulladéktermelés lehetséges.

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 14.

A Brunch Bistro Budapest március első napján nyitotta meg kapuit a Szent István Bazilika szomszédságában. Szezonális fogásokat kínálnak, amelyeket autentikus magyar és modern nemzetközi receptek alapján készítenek, helyi termékekből. Reggeli és brunch ajánlataik (angol reggelitől a zabkásán át a füstölt lazacos avokádós szendvicsig) a hét minden napján elérhetőek, de egy magyar borokkal és kézműves sörkülönlegességekkel kiegészülő, finom ebédre vagy vacsorára is betérhetsz hozzájuk.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b

Kétéves kihagyást követően a csodás Lotz-terem ismét látogatható az Andrássy úti Párisi Nagyáruházban. A Café Párisi nem csak nevében újult meg; felújítása után ha lehet, még pazarabb, mint valaha. A freskó takarta mennyezet (Lotz Károly, hazánk egyik legelismertebb freskó festőjének ötlete), és a tükrökkel fedett falak a századforduló luxusát idézik. Miközben Zsolnay kerámiacsészékből szürcsöljük az isteni kávét, megfeledkezhetünk a hétköznapok szürkeségéről. Kérj egy szelet Esterházy tortát, és élvezd az időtlen élményt.

1061 Budapest, Andrássy út 39.