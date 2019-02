Hétvégi programajánló 02. 28. – 03. 03.

Lassan kijelenthetjük, hogy végérvényesen véget ért a tél. Ha nem voltál idén farsangi buliba, jó hírünk van: még nem csúsztál le róluk, ugyanis a hétvégén lesz néhány beöltözős buli. Mostani programajánlónkba nemcsak bulikat, hanem különböző kulturális eseményeket is ajánlunk, a fotókiállítástól kezdve a városismereti sétáig.

Csütörtök – február 28.

A köznyelvben, és a politikai beszélgetésekben gyakran találkozhatsz azzal a kifejezéssel, hogy populizmus, de vajon tudod-e, hogy pontosan mit is takar ez a fogalom? Van-e eltérés populizmus és populizmus között? Vajon ez a jelenség egy 21. századi teremtmény, vagy már előtte is jelen volt?

A beszélgetésen többek között arra keresik a válaszokat – és további kérdéseket –, hogy mit jelent a 21. században a iszlám-keresztény párbeszéd. Kitérnek a vallási fanatizmus kérdésére, valamint az együttélés lehetőségeire és példáira is. A beszélgetésen érintik Európa identitásának kérdését, valamint megvitatjuk, hogy létezhet-e vallási sokszínűség. A beszélgetés alatt az iszlám és kereszténység alaptanait is tisztázzuk.

„Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály!” – ünnepli a Hunyadiak győzelmét az ellenfél, Czillei Ulrik felett immár másfél évszázada az operarajongó magyar közönség. Ám tudjuk, hogy mégsem csitultak az indulatok és az ifjú Hunyadi László feje hamarosan porba hullott Budavár piacán. Vajon jól tudjuk-e azt, amit tudni vélünk?

A fönnmaradt oklevelek korábbinál gondosabb vizsgálata során egy új történet bontakozik ki előttünk: nem kevéssé véres, mint az előző, és több pontján igazi meglepetéssel szolgál.

Februárban a több mint kétezer éves múltra visszatekintő, történelmi Szekszárdi borvidék felé veszik az irányt az Arazban. Légy részese egy feledhetetlen gasztronómiai élménynek a Takler Borbirtok és a Sebestyén Pince gyöngyszemeinek társaságában! Az ízek tökéletes harmóniájáról Barka Áron, Chef de Cuisine ínycsiklandozó menüsorával gondoskodik.

A KV Társulat ismét aktuális, női témához nyúl: Euripidész Médeia című klasszikusát dolgozza át Czukor Balázs rendezésében, Rakovszky Zsuzsa fordítását véve alapul. Mi történik, ha egy látszólag jól működő házasságban a férfi el akarja hagyni a nőt, de a nő ezt nem akarja, nem tudja elfogadni? Milyen megoldások, kiutak maradnak számára? Bevonhatja-e kettejük konfliktusába a gyerekeit?

Péntek – március 1.

Lynch szürreális képeinek alapja a fotómontázs, a portrék és a reprodukciók újraértelmezése. Ezekből olyan térbeli-időbeli dimenziók születnek, melyek egy olyan univerzummá állnak össze, amelyet a mester filmjeiből már jól ismerünk. A Small Stories / Kis történetek egy valóságon túli pszichedelikus utazás az érzelem, a humor, a játékosság és a nyugtalanság világában, miközben egyaránt feltárja az emlékeket, és a sebeket.

A világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi versenye, fóruma és bemutatója, évről évre fesztiváldíjas, egyedi, különleges, Magyarországon először vetített, többségében egyszer látható, későbbi filmforgalmazásra nem kerülő alkotást, valódi történetet mutat be a filmfesztiválok kedvelőinek és az emberi sorsok, problémák, társadalmi kérdések iránt nyitott nézőknek.

Ki ne hallott volna a Riói karneválról? A fesztivál nagy múltra tekint vissza, nem hiába járnak csodájára a világ számos pontjáról. Minden idők leghíresebb karneválját, és az összes velejáróját most elhozzák Budapestre, a Kazinczy utcába. Hogy ez mit jelent? Szenvedélyt, pezsgést, lüktető dobokat, szamba táncosokat, színes jelmezeket és egy egész estés brazil karneváli hangulatot! A lemezlejátszók mögött a perui hombre, Dj Alan pörgeti a legperzselőbb latin slágereket, hogy pirkadatig 200 fokon égjen a BRKLYN táncparkettje!

Egy új partysorozat veszi kezdetét havi rendszerességgel, ahol a legmenőbb hip-hop sztárok közül minden alkalommal kiemelnek 1-1 kedvenceteket, akinek az estét szentelik. Pénteken nem más, mint a megosztó zenei géniusz, Twitter király, Kanye West kerül a középpontba. Azaz minden, ami Mr West: a legjobb számai és közreműködései, duettjei. Na meg persze a legmenőbb mai hip-hop slágerek!

Szombat – március 2.

Manapság a gerincproblémák, a hát- és derékfájás szinte mindannyiunk életében velejárói a mindennapoknak. Vajon ennek muszáj így lennie? Ismerd meg közelebbről a gerinced és láss bele mélyebben, mi történik, ha 8-10 órát ülsz a számítógép előtt és ismerd meg azokat a mozdulatokat, amelyek segítenek megőrizni gerinced épségét!

Éljenek a Lányok! Március 2-án a nőké a főszerep az Instantban, ahol megtartják a Ricsárdgír Nőnapi TrashCirkusz MegaShowt! Ünnepeljük együtt a GírLányokat és minden nőt a világon! Elképesztő vendégfellépő lánok, egyedi mörcsök, új dalok egy Gíres TrashCirkusz keretein belül. Az állandó vendégénekesek (Edi, Éva és Flóra) előtt a zseniális The nobody elses, és a nyertes zenekar (erről később) lép fel,utánunk pedig a TheRicsardGirls Trash Dj Party.

A dreamy chillwave fiúbanda, a Tape Delay frontembere, Szőke Zoltán és szintise, Háló Geri rendhagyó módon, kedvenc 80as számaik átdolgozásait hozzák a Neverland farsangi megmenésére. Utána DJ-set és tánc. A belépés ingyenes, a beöltözés ajánlott.

A KEEP FLOYDING ezen az estén a nyolcvanas évekbe kalauzolja el vendégeit. Merüljünk alá együtt a szintetizátorokkal és súlyos gitáreffektekkel felvértezett korszakba, ahol a megszokott zenei minőség mellett – mint mindig – most is készül a zenekar meglepetésekkel szólólemezről. Gyertek és bulizzunk együtt ezen a tavaszi estén az idén negyven éves The Wall utáni időszak legjobb dalaira! Keep Calm and Keep Floyding!

Téged vár a Vibe első télűző és tavaszköszöntő farsangi bálja, új, állandó helyszínén, a Parlament panorámájában gyönyörködő Trip hajón. A buli előtt kerül bemutatásra a Berlinben élő Ónodi Adél transz színésznő új közösségi magazinja, a ‘Transz csajok a nappaliban’ zine.

Vasárnap – március 3.

A párizsi és bécsi forradalom után március 15-én Pesten is kirobban a forradalom. A „márciusi ifjak”, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór és társaik, még március 14-én este a Pilvax kávéházban elhatározzák, hogy a követeléseiknek másnap utcai tüntetéssel adnak hangot. Új alkotmányt követelnek nemcsak a magyaroknak, hanem a birodalom többi népének is.

Minden hónap első vasárnapján Mastercard Jazz Brunch című programon élőzenével várják a K:antinban azokat, akik egy finom, ráérős reggelivel szeretnék kezdeni a hét utolsó napját. Március 3-án Gányi Miklós és “Soso” Lakatos Sándor érkezik. A belépés ingyenes, előzetesen asztalt foglalni a kantin@katonaszinhaz.hu címen lehet.

A fizika törvényein túlra, a lélek dimenzióiba pillant Frenák Pál új koreográfiája, mely Japánban, Villa Kujoyama koreográfusi díjasként szerzett élményeiből és Alain Resnais kultikus filmjéből (Szerelmem, Hirosima) inspirálódik. Ahogy a film, úgy Frenák is emberi kapcsolatokon keresztül vizsgál társadalmi és globális problémákat. Felelősen bánunk-e világunkkal? Van-e remény vagy az emberiség újra és újra felfalja önmagát?

Az előadás látványos táncképekkel, lírai pillanatokkal, s az eredeti népzene mellett színes zenei kísérettel idézi meg a magyarság híres történelmi eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, dicső küzdelmeit. Akár egy „képeskönyvet” végiglapozzuk közös történelmi emlékeinket, hogy a néptánc műfajának segítségével büszkén emlékezzünk meg a magyar nemzet kivételes hőseiről, halhatatlan példaképeiről. Közreműködik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara.