Hétvégi programajánló 02. 21-24.

Ha ti is úgy érzitek, hogy a hét minden erőtöket kivette belőletek, jó hírünk van: mindjárt itt a hétvége! Ráadásul nem is akármilyen programok várnak ránk a következő napokban. A buliktól kezdve a várostörténeti sétákig rengeteg alternatíva közül válogathatunk. Hogy megkönnyítsük a dolgod, össze is gyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat.

Csütörtök – február 21.

A steakek Czinege Tamás segítségével interaktív módon készülnek, a résztvevőkkel szoros együttműködésben. Csakis faszén fölött, a Big Green Egg Magyarország csodás zöld tojásain. Hanyik úr segítségével minden ételhez ajánlanak bort, ami a Furmint havában is egy ritka pillanat, hiszen 2 javasolt tétel érkezik minden fogáshoz 1 maradék cukkerájos es egy száraz. További szenzáció, hogy Norbert Piszkor, cukrász az összes ételhez álmodott valami egészen elképesztőt. Az élményt teljessé teszik az organikus eredetű szezonális zöldségek, gyümölcsök armadája.

Miért kell mára minden vendéglátóhelynek foglalkoznia a húsmentes kínálattal? Miről szól a húsmentes táplálkozási irányzat, miért született meg és merre tart? Hogyan hat ez a gasztronómia és a vendéglátás jövőjére? Hogyan kell meghaladni azt a hazánkban is uralkodó jelenséget, hogy az étlapon a vegetáriánus alternatíva egyenlő a körettel?

Hogyan viszonyul egymáshoz költségekben egy húsmentes és egy húsos főétel? Milyen kihívásokkal szembesülsz, ha vegán éttermet nyitsz vagy ha bővíted a húsmentes kínálatodat?

Vajon merre tart az orvostudomány a digitalizált világban? Hogyan alakulnak a digitális térben a betegutak és hogyan segíthetnek a modern eszközök az egészség megőrzésében? Többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ neves szakértők segítségével a Magyar Telekom újonnan indított innovációs rendezvénysorozatának, a MOST Fórumnak első eseményén.

A zománc, tartós, időjárásálló tulajdonságai lehetővé tették a fiatal alkotók számára, hogy annak felületét és alakját, egy Victor Vasarely által is manifesztált demokratikusabb vizuális univerzum eszközévé tegyék, szabadtéri vagy köztéri bemutatásra, így összekötve a belső és külső tereket, a természetet és a várost, a rögzítettséget és a mozgást, az esztétikát és a tartalmat, végül pedig a művészetet és az életet.

Péntek – február 22.

A Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) számára szervezett séta célja, hogy a tárlatvezetéssel egybekötött galérialátogatás alkalmával a résztvevők megismerjék a kiállító művész alkotói programját és a műveket, valamint az aktuális galéria művészeti koncepcióját, művészkörét, és a galériavezetőnek is feltehessék kérdéseiket. Út közben szó esik a hazai kortárs műkereskedelem intézményrendszeréről és főbb szereplőiről. A sétát egy kortárs művész műtermében fejezzük be, ahol az alkotóval személyes beszélgetés során ismerkedünk meg, és az alkotói folyamatba is bepillanthatunk.

1919. május 26-án az Emke kávéház előtt egy 35 éves férfi véletlenül egy titkosrendőrnek ajánlotta fel szexuális szolgáltatásait, így felhívva magára a Tanácsköztársaság igazságszolgáltatásának figyelmét. Az esetből komoly fajtalansági ügy kerekedett, amelynek részletes leírása a Kísérleti Kriminológiai Osztály anyagai között olvasható. Ebből esetből kiindulva, előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy a Tanácsköztársaság alatt, amely bár rövid, de történeti szempontból igen sajátos korszaknak tekinthető, hogyan gondolkoztak a homoszexualitásról. Vajon milyen pszichológiai és kriminológiai koncepciók mentén értelmeződhetett az eset, és milyen jelentőséggel bírt az, hogy az ügy felderítését az új politikai hatalom elképzelései szerint létrehozott Kísérleti Kriminológiai osztály végezte?

Február 22-én ismét érkezik DJ GOZTH nagysikerű HipHop & Trap estje, ahol egész éjszaka ezen zenei világ legnagyobb slágereire bulizhatsz, olyan előadóktől, mint például: A$AP Rocky, Cardi B, Chris Brown, Drake, Future, G-Eazy, Joyner Lucas, Kanye West, Kendrick Lamar, Lil Pump, Migos, Meek Mill, Nicki Minaj, Post Malone, Rae Sremmurd, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign, Tyga, Wiz Khalifa, XXXTentacion, YG és még sorolhatnánk.

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzák az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Szombat – február 23.

Gyertek és kóstoljátok végig a Cinnamon Buda legújabb reggeli különlegességeit szombaton és vasárnap egy premier brunch keretein belül. Az új étlapnál nagy hangsúlyt fektettek az alapanyagokra, az ételeket igyekeznek a magyar termelők kézműves termékeiből előállítani. A recepteket kedvenc ételeitek alapján alkották meg, előnyben részesítve a friss és egészséges vonalat.

Megérkeztek az első tavaszváró napsugarak, így ennek örömére ismét megérkeztek a napindító fogások. Tostádák és quasadillák mellett frissítő smothiekkal a kezedben fordíthatsz hátat a télnek február utolsó hétvégéjén. A gyerkőcöket ezúttal is a mini birodalomban várják, és reméljük a négylábú barátokat sem hagyjátok otthon! A hétvége mindkét napján kedvezményes áron juthattok hozzá a legjobb palackokhoz a Kárpát-medencétől egészen az Andokig.

Megújult az ARAZ hétvégi programja, mely szombatonként és vasárnaponként, 12:00 és 15:00 között kínál könnyed ebédet egy rohanó hét után. A vendégek saját ízlésüknek megfelelően állíthatják össze háromfogásos ebédjüket (2 előételből, 3 főételből és 2 mennyei desszertből választhatnak). Neked csak hátra kell dőlnös és élvezned Barka Áron, Chef de Cuisine gasztronómiai különlegességeit korlátlan pezsgő- vagy pezsgőkoktél (mimóza, bellini) és üdítő fogyasztással megspékelve. A hangulatról, hétről hétre kellemes élő zenével gondoskodnak.

Ki gondolta volna, hogy a Bladerunnaz már 20 éve szórakoztat minket? A születésnap alkalmából elég ütős line-uppal álltak elő a srácok. Három teremben is várnak a DJ-k, akik pontosan tudják, hogy milyen zenére is szomjazol. A mindhárom terembe érvényes jegy ára 7.990 Ft.

Idén is számítanak a bulizni vágyó szerzetesekre, örömlányokra, ápolókra és ápoltakra, gengszterekre és mesehősökre, no meg minden elvetemült ötletre, ami épeszű embernek eszébe sem jut. Beöltözni nem kötelező, de jobb nem kimaradni a buliból. A felújított, híres San Franciscói börtön Budapesti változatába megyünk az Alcatrazba. A börtön tematika nem kötelező de aki nem öltözik be azt becsukják, határozatlan időre.

Vasárnap – február 24.

Petőfi, Kosztolányi, Móricz, Mándy Iván, Karinthy és még sok más irodalmi példaképünk élte itt nyilvános és titkos életét, s mind megfordultak a kerület híres kávéházaiban, lebujaiban, vagy éppen különféle ügyeiket intézték a Józsefváros eldugott kapualjaiban. A nyolcadik kerület fontos szerepet töltött be az életükben. Innen nyertek inspirációt, itt történtek velük sorsfordító események, itt estek bele és szerettek ki feleségeikből, szeretőikből, esetleg ablakukból egy szűk kis utcára nézve itt végezték az utolsó simításokat egy később világhírűvé vált regényükön.

Egy fiú meg egy lány a bálban, a kertben, a templomban és az ágyban. Szerelmük izzó és őszinte. Minden happy endért kiált, csakhogy a boldogság még jóval a mindhalálig előtt véget ér, mert a szeretet és a gyűlölet kéz a kézben jár. Ebben a történetben senki sem menekülhet a gonosz és kérlelhetetlen Máb varázsa elől. A fékezhetetlen indulatok és ellenőrizetlen vágyak irányítója legalább egy pillanatra mindenkit kifordít önmagából, és titokzatos erővel taszítja sorsuk felé a balvégzetűeket. Shakespeare éles humorú tragédiája Dicső Dániel rendezésében kerül színpadra.

A Filmtekercs ismételten megszervezi az immár hagyományosnak számító közös szurkolását. Ezúttal nincs magyar jelölt, de ettől függetlenül biztosak vagyunk benne, hogy nem lesz hiány az izgalmakban. A 91. Oscar-díjátadót új helyszínen nézzük: idén a Grundra költözött az esemény. Lesz játék a QuizNight.hu jóvoltából, valamint közös hangolódás a közvetítésre. A belépés ingyenes, de érdemes időben érkezni, hogy legyen helyetek.