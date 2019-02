Jónak lenni jó! – Segíts a rászorulóknak a Budapest Parkkal!

Noha még nem kezdődött el az idei szezon a Budapest Parkban, és a szokásos, hajnalba nyúló parkos bulikig még picit várni kell, most is van egy okunk, amiért érdemes felkeresned a helyet. A Budapest Park ugyanis a Heti Betevővel együttműködve tartós élelmiszereket gyűjt a rászorulóknak.

A Heti Betevő egy olyan országosan működő szervezet, melynek célja, hogy közösségi felajánlásokból élelemmel lássa el a rászorulókat. A szervezetnek többféleképpen is segíthetsz: pénzzel, sütisütéssel, önkéntesnek is jelentkezhetsz, vagy akár a Budapest Parkban is leadhatod a felajánlott élelmiszered.

A Budapest Park a Heti Betevővel összefogva ugyanis február 28-ig várja a nem romlandó és nem üveges kiszerelésben lévő, késői lejáratú élelmiszereket (például: rizst, tésztát, cukrot, sót, lisztet, illetve konzerveket). Az adományokat minden nap reggel 7 és este 8 között várják, melyeket a gazdasági bejáratnál adhatsz le.

További infókat a Budapest Park Facebook-bejegyzéséből tudhatsz meg.