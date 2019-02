Fokozd a Valentin-napi szenvedélyt hazai afrodiziákumokkal

A szerelmesek ünnepén gyakran előkerül a messze földről érkező ananász, eper vagy akár osztriga mint a vacsora fő attrakciója. Ezekhez az ételekhez sokszor kapcsolódik az a hiedelem, hogy vágyfokozóként is működnek. Arról azonban nem szól a fáma, hogy van-e ennek tudományos alapja.

A Felelős Gasztrohős Alapítvány új kampányában a messziről utaztatott alapanyagok környezetkárosító hatásaira szeretné felhívni a figyelmet és megmutatni, hogy a helyi, szezonális alapanyagokból is készíthetünk elegáns és ízletes reggelit vagy vacsorát. Honlapjukon megtalálható receptekkel, valamint egy kedvcsináló fotósorozattal – melynek szereplője Fehér Tibor színművész -, segítenek felkészülni a főzésre.

“Valentin-nap kapcsán szinte minden évben újabb és újabb alapanyagokról derül ki, hogy “afrodiziákumok”, vagyis szexuális vágyfokozók. A jó hír az, hogy már számos hazai élelmiszert is ebbe a kategóriába sorolnak (zeller, csípős paprika, vörösbor), a kevésbé jó viszont az, hogy tudományosan ezek az állítások a legtöbbször megalapozatlanok. Tehát se a csokiba mártott epertől, se az osztrigától nem érdemes azt várni, hogy kellemesebbé teszi majd az esténket. Az viszont szinte biztos, hogy egy szezonális és helyi alapanyagokból elkészített, a gyomrunk számára nem túl megterhelő menüsor elfogyasztása a szeretteinkkel jókedvre derít majd minket! Hiszen ilyenkor, tél végén is elérhetőek még olyan alapanyagok, amiket nem kellett több ezer kilométerről ideszállítani, és olyan fontos tápanyagokhoz juttatják szervezetünket, mint a kálium, a magnézium, vagy a karotin” – tette hozzá Sarnyai Tünde, az Alapítvány dietetikusa.

Sokszor azért választjuk a fent említett egzotikumokat, mert szeretnénk valami különlegességgel kedveskedni szerettünknek. Mi lehet azonban jobb ajándék annál, mint hogy saját magunk készítünk el egy reggelit vagy romantikus vacsorát, melynek alapanyagai nem terhelték a környezetet? Közvetetten ezekkel egy szebb jövőt is ajándékozunk, hiszen nem került nagy mennyiségű üvegházhatású gáz a légkörbe a zöldségek, gyümölcsök utaztatása során. Ráadásul rengeteg, a szállításhoz elengedhetetlen csomagolástól is megkíméltük magunkat és a Földet is.

Ezeket a szempontokat Fehér Tibor színművész is szem előtt tartja, így nem volt kérdés számára, hogy részt vesz-e a kampányban. “Örömmel álltam a kezdeményezés mellé, hiszen számomra is fontos a környezet védelme. A Felelős Gasztrohős Alapítványnak köszönhetően pedig tudom, hogy az is számít, mit eszem. Amikor csak tudom, helyi termelőktől vásárolom otthonra én is a szezonális alapanyagokat, amikből isteni ételeket lehet készíteni. A fotózásra készült menü is nagyon ízlett, ahogy ez a képeken is jól látszik. Mindenkinek csak ajánlani tudom!”- mesélte el Tibor.

A csábító menüsor receptjeiért pedig érdemes meglátogatni a Felelős Gasztrohős Alapítvány honlapját, további képekért, tippekért pedig a Gasztrohősök Facebook és Instagram oldalát.