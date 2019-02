„Mindent megteszek azért, hogy a pár őszinte érzéseit méltóképp közvetítsem a násznép felé…” – Interjú Bánhegyi Barbarával

Bánhegyi Barbara 8 évvel ezelőtt lett az ország első női ceremóniamestere, és azóta kétnyelvű szertartásvezetőként is azon dolgozik, hogy minél meghittebbé tegye a házasodók nagy napját. A World Marriage Day, azaz a Házasság Világnapja kapcsán beszélgettünk vele.

Miért döntöttél úgy, hogy ezt a szakmát választod?

Kezdetben hobbiból segítettem esküvőkön, amikor még nem volt női ceremóniamester. Nem ismertem olyan anyakönyvvezetőt, aki két nyelven beszélt volna, ezért sokszor kellett tolmácsolnom. A fordítás miatt előre átküldték a szöveget, ami sok esetben szerintem hihetetlenül száraz, unalmas, és személytelen volt. Éreztem az igényt a párok részéről, de bennem is megfogalmazódott, hogy változtatni kellene a szertartásokon.

Mit várnak tőled a párok?

Engem azok keresnek meg, akik szeretnének egy olyan szereplőt az esküvőjükön, aki a háttérben mindent kézben tart, picit az esküvőszervező felé hajlik, forgatókönyvet ír, de ott, aznap egy modern házigazda, aki a saját szavaival konferálja fel az eseményeket. Átbeszélem a párral, hogy mit szeretnének, és az est folyamán az összes szolgáltatónál én képviselem őket. Intézkedek például, ha a vacsorát nem kezdik el időben felszolgálni, és én szembesülök a problémákkal is, hogy őket mentesítsem. Az szoktam mondani, hogy az esküvőszervező „plans the show”, a ceremóniamester „runs the show”.

Hogyan lehet összehangolni a külföldi és magyar házasságkötési szokásokat?

A magyar és a külföldi esketés nem tér el nagyban egymástól. Ami kifejezetten magyar szokás, az egyedül a szülőköszöntő. Minden szöveget elejétől a végéig a párra szabva írok meg, hogy valóban róluk szóljon, és arról, miért hálásak a szüleiknek. Külföldön nincs ceremóniamester, viszont nálunk a konyha, a fotós is számít arra, hogy valaki irányítsa, összefogja őket, ezt néha nehezen érti meg a külföldi fél. Fontos a tolmácsolás is, hogy a magyarul nem beszélő vendégek is érezzék, szívesen látják őket.

Hogyan készülsz fel egy-egy esketésre?

A szertartás megírása egy hosszabb folyamat, közben többször találkozom a párral. Előre megkapnak egy kérdéssort, van, amire külön kell válaszolniuk, van, amire együtt. Picit olyan ez, mint egy jegyesoktatás. Párkapcsolati coach-ként próbálok viselkedni. Mindent megteszek azért, hogy a pár őszinte érzéseit méltóképp közvetítsem a násznép felé, a cél az, hogy a szavak a rokonokat, barátokat is megérintsék.

Van bármi, amin szerinted lehet spórolni?

Sokan próbálkoznak ruhavarratással, saját készítésű dekorációkkal. Én azt tapasztalom, hogy a spóroláson nagyon sok minden elcsúszhat. Volt olyan, hogy egy szertartás előtt zichereis tűvel rögzítettem a cipzárt a ruhán, mert még be sem vonult a menyasszony, máris tönkrement. Ha valamin, akkor egyedül a létszámon érdemes spórolni. Azt is szoktam még javasolni, hogy házasodjanak szerdán, csütörtökön, mert ilyenkor kedvezményt kapnak mindenhol.

Mennyire aktívak a férfiak a szervezésben?

Egyre lelkesebbek, mióta bejött a trend, hogy az esküvő lehet személyre szabott. A szertartás miatt be kell őket vonnom, és van, amikor picit nehezebben indulunk, mert alapvetően nem szívesen beszélnek az érzelmeikről. Idővel ebben is nyitottabbak lesznek. Érzik, hogy ez már nem csak a menyasszony nagy napja, amiben ők csak biokellékek. Témákat adnak; ha szeretnek túrázni, akkor például hegységekről nevezik el az asztalokat. Ha imádnak utazni, földgömbre, vagy mini bőröndre írhatják a vendégek nevét. Az önkifejezés miatt szeretnének részesei lenni a folyamatnak.

Mi volt a legkülönlegesebb helyszín, ahol valaha eskettél?

Skócia, egyértelműen. Gyönyörű volt és abszolút különleges, nemcsak Edinburgh, hanem a kiválasztott helyszín miatt is. Egyszer az Operaházban is részt vehettem egy esküvőn szertartásvezetőként, ahol a zenekari árokból emelkedtem ki.

Budapest környékén melyek a legszebb helyszínek?

Az etyeki Rókusfalvy Fogadót nagyon szeretem, de nemrég nyitott meg a Wedding Wood, vagy ott a Hernyák Birtok, ami Etyeken Fűvészkertként híresült el. A Halászbástya és a Kerengő is nagyon szép. A szolgáltatók egyre több olyan helyszínt nyitnak, ami megfelel a mostani igényeknek, egyszerre alkalmasak vendégvárásra, a szertartás, az állófogadás, és a vacsora megtartására. Nagy előnye Magyarországnak, hogy ár-érték arányban a környező országokhoz képest jóval kedvezőbben lehet itt esküvőt szervezni.

Tudj meg többet Barbara munkájáról, olvasd el képes beszámolóit, vagy foglalj időpontot itt!

Fotók: Egy Jó Kép Rólad