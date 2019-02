Mike Shinoda márciusban Budapesten koncertezik

A Linkin Parkból ismert Mike Shinoda nemrég nyilvánosságra hozta európai turnéjának állomásait, így már nem titok: hamarosan Budapesten is fellép.



Tavaly jelent meg Mike Shinoda nyers és inspiráló szólóalbuma, a Post Traumatic, a Warner Bros. Records kiadásában. A lemez széleskörű elismerést aratott, és összegyűjtött egy sor pozitív véleményt, többek között a New York Times, a Rolling Stone, a Time, a Forbes, a GQ, a People, a Newsweek, az Entertainment Weekly és az LA Times kritikusaitól. A budapesti közönség március 12-én a Papp László Budapest Sportarénában élőben hallgathatja meg a valószínűleg Linkin Park dalokkal fűszerezett repertoárt.

Mike Shinodáról:

Mike Shinoda dalszövegíró, előadóművész, lemezkiadó, filmrendező és vizuális művész. De leginkább a Grammy-nyertes rockzenekar, a Linkin Park együttes vezetője, akik több mint 55 millió lemezt adtak el világszerte, komoly rajongótáborral rendelkeznek, és a Facebookon a legkedveltebb zenekar címet is elnyerték, valamint több mint 5,5 milliárd YouTube megtekintést gyűjtöttek idáig össze. Shinoda a Linkin Park egyik alapító tagja, amely a század legjobb debütáló album eladását mondhatja magáénak a Hybrid Theory anyaggal, amelyből csak az Egyesült Államokban több mint 10 millió példányt értékesítettek. Teltházas stadionturnék és olyan rangos díjak kötődnek a nevükhöz, mint 2 Grammy, 5 American Music, 14 MTV, 3 World Music díj, vagy legutoljára az év rock albuma díj a hetedik, One More Light című stúdióalbumért.

2005-ben indította el első szólóprojektjét Fort Minor néven, és a The Rising Tied anyaggal komoly sikereket ért el. A Where’d You Go kislemez a Billboard lista 4. helyéig jutott, és több mint 10 milió YouTube megtekintéssel rendelkezik. A Linkin Park énekese, Chester Bennington halála óta eltelt hónapokban a művészetekbe menekült a gyász feldolgozását segítendő. Az eredmény a kritikusok által elismert szólólemez, a Post Traumatic lett, egy intenzív és személyes vallomás, amelynek vizuális részét is Shinoda maga filmezte és festette.

Jegyek és további információ: itt és itt.