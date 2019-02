Rózsák & csokiszívek – Étteremajánló Valentin-napra!

Az együtt töltött időnél és a meghitt beszélgetéseknél nincs értékesebb közös program, főleg, ha izgalmas gasztronómiai élvezetekkel ötvözöd őket. Ha még keresed az igazit, vagy ha esetleg már meg is találtad, ajánlunk néhány Jolly Joker éttermet az ünneplésre.

A főváros legnépszerűbb látványosságaitól kőhajításnyira fellelhető Halászbástya étterem Budapest ismert negyedének rejtett kincse. Abban a pillanatban, amikor átléped a küszöböt, megérzed a hely különleges hangulatát. Szemben találod magad a lovagteremre emlékeztető belső térrel, majd az asztalodhoz sétálva kinézel az ablakon, és eléd tárul a lélegzetelállító panoráma. Ehhez jönnek az isteni fogások, mint például a kacsamájbonbon és a Szent Jakab-kagyló, valamint a manjari csokoládé, amelyek felteszik az i-re a pontot. Nem véletlen, hogy sokan úgy döntenek, ebben az étteremben emelik magasabb szintre a kapcsolatukat. Valentin-napon két helyszínen foglalhatsz asztalt náluk: a télikertszerű, hangulatos Árkádsoron, vagy benn az étteremben. Romantikus dekorációval, felejthetetlen kulináris élményekkel várnak.

1014 Budapest, Budai Vár Halászbástya

Budapest romantikája ott elevenedik meg, ahova évszázadok óta ellátogat a nagyvárosi ember a hétköznapok fogságából menekülve, ahova párok ezrei szöknek el egy-két lopott órára, mert minőségi együtt töltött időre vágynak. Ezt az érzést hivatott közvetíteni a Városliget zöldövezetének gyémántja, a Városliget Café. Nem csak Valentin-nap alkalmából várnak romantikus ebédre, vacsorára, bár tény, hogy február 14-én kitüntetett szerepet kapnak a párok. Aznap minden a szerelemről és a meglepetésekről szól; hogy jól induljon az este, a Valentin-napi menüsorhoz hibiszkuszos pezsgőt adnak ajándékba. S a hab a tortán: a kivételes kilátás.

Február 14. napja különleges randevúra csábít, alkalmat ad arra, hogy a megszokottól jobb, izgalmasabb programokkal vedd le szerelmedet a lábáról. A felejthetetlen emlékekhez elsősorban ti kelletek, de az sem elhanyagolható, hogy olyan helyszínt találj, ahol kivételesen szerencsésnek érezhetitek magatokat. Ha a Costes Downtownt választjátok, a körítés miatt már nem kell aggódni. A bisztró stílusú belvárosi étteremben a tökéletes vacsora minden elengedhetetlen feltétele adott, a színvonalas kiszolgálást és minőségi ételeket jelentő, érzékeket kényeztető Michelin-csillagos Valentin-napi élményre számíthattok. A szerelmesek ünnepén ígéretes felhozatallal készül a Costes Downtown elismert konyhája: az étlapon pisztráng, serpenyőben sült kacsamáj zöldalmával és yuzu dashival, Szent Péter-hal, bárány erdei gombákkal és mángolddal, meglepetés elődesszert – természetesen a hozzájuk passzoló borokkal – kedveskedik a romantikázó szerelmeseknek.

Idén ünnepeljétek egzotikus vacsorával a Valentin-napot! A város egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kínai-negyedébe invitálunk, ahol kulináris élmények és felfedezések sora vár. A Wan Hao étteremben autentikus kínai és kanton ételekkel ismerkedhettek, és a látogatók kedvencein kívül az étlap újdonságai közül is választhattok. Nevezzetek be a kontinenseken átnyúló gasztronómiai kalandra, és hivatkozzatok a Funzine-ra, mert így 10% kedvezményt kaptok ételfogyasztásotok végösszegéből. A barátságos fogadtatás és a kedves kiszolgálás – a minőségi ételkülönlegességek mellett – természetesen garantált!

1107 Budapest, Jegenye utca 30.

+36 30 912 6888

A Kempinski Hotel Corvinusban található Nobu az első közép-európai tagja az avantgárd japán étteremláncnak, amelyet Nobu Matsuhisa séf és a világhírű színész Robert De Niro alapított. Schreiner Gábor főszakács felel azért, hogy a japán-perui ízkavalkád tökéletes harmóniában egyesüljön a magyar konyha fogásaival. Valamit nagyon jól csinálnak: észbontóan ízletes tengeri herkentyűs ételeik, és a Nobu klasszikus, világhírű finomságai lehengerlik az ízlelőbimbókat. Február 10-én gyerekprogramokkal készülnek, sushi iskolával és jelmezkészítő foglalkozással várják a legkisebbeket. Valentin-napon dél és délután 5 óra között 20% kedvezménnyel járnak a náluk ebédelő szerelmesek kedvében, míg a vacsorázókat délután 6 és este 10 óra között élő jazzmuzsikával, valamint meglepetés szerelemdesszerttel lepik meg.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Elkápráztatnád a kedvesedet az első randevún, esetleg az együtt töltött csodálatos évet ünnepelnétek meg stílusosan? Bármi legyen is a terved Valentin-napon, igazán különlegessé teheted a közös programot Budapest legelegánsabb steakhouse-ában, a Prime Steak and Wine-ban. Valentin-napon két időpontban várnak gyertyafényes, romantikus hangulattal, fantasztikus, ötfogásos vacsorával, finom borokkal, és látványos koktélokkal. 15 -17 óra közötti érkezéssel az Early Birds Seatingre várják azokat, akik egy kellemes, korai vacsorát követően az estét meghittebb hangulatban, kettesben szeretnék eltölteni. Ha 19-22 óra közötti időpont szimpatikusabb, a Love Birds Seatinget ajánljuk. A kellemes háttérzene és a gyönyörű dekoráció garantált. Az Early Birds vacsora 24.900.-Ft/fő, míg a Love Birds vacsora ára 29.900.-Ft/fő, ami tartalmazza a welcome pezsgőt, az 5 fogásos Valentin-napi vacsorát, 0,75 l ásványvizet, és a szervízdíjat is.

Nevéhez hűen a Tűzhely Valentin-napon is gondoskodik róla, hogy ébren tartsa a szerelem tüzét. Az innovatív konyhatechnológiával készülő fogásokat tradicionális receptek alapján készítik; ha az ételek beszélni tudnának, tökéletes ízharmóniáról árulkodnának. De szavak helyett beszéljenek a tettek, látogass el az étterembe, hogy személyesen tapasztalhasd meg, amiről beszélünk! Valentin-napon nemcsak kedvesed, hanem saját ízlelőbimbóid is lenyűgözheted a laktató finomságokkal. Válassz a két elérhető menü közül (amelyek természetesen mennyei desszertről is gondoskodnak) fejenként 6990 forintért, bővebb információért kövesd a Tűzhely Facebook-oldalát.

Budapest bohém negyedének egy csendes mellékutcájában Valentin-napon is gasztronómiai kalandra hívja vendégeit a belváros üde színfoltja, a magyar és francia konyha sajátosságait és hagyományait hűen őrző ARAZ étterem. Lepd meg kedvesed egy romantikus, exkluzív vacsorával, válasszatok különleges fogások közül! Az illatok és ízek harmóniája hangulatos élőzenével párosul; garantáltan emlékezetes marad az együtt töltött idő minden perce. A vacsora alatt az édesszájúak kedvében járva kézműves bonbonokkal és csokoládé szökőkúttal kedveskednek a csokoládésarokban, ahol Juhász Lilla csokoládékészítő mester zseniális finomságait kínálják a vendégeknek. Az est nyitányaként a Love Potion Martini nevű Valentin-napi koktéllal adhatjátok meg a módját az ünneplésnek, mielőtt rávetnétek magatokat az afrodiziákumként ismert osztrigára, az ínycsiklandozó hideg előételekre, az édesburgonyával tálalt rózsaborsos rostélyosra, valamint az isteni desszertkölteményre, ami megédesíti majd az estéteket.

Szívesen megtapasztalnád, hogyan ünnepli a Valentin-napot az egyik legromantikusabbnak tartott nemzet? Február 14-én minden lehetőséged meglesz erre, hála a budai Émile-nek. A varázslatos hangulatú étterem érzékszerveket kényeztető kulináris utazásra hív, aminek célállomása nem más, mint Franciaország. Mielőtt ellátogatsz hozzájuk, szólunk, szerelem lesz első látásra (és ízlelésre)! Részben a Pinterest legszebb enteriőrképeit idéző berendezésének köszönhetően rögtön magával ragad majd a hely semmihez sem hasonlítható atmoszférája. És akkor az ételekről még nem is beszéltünk! A szerelmesek napján afrodiziákumnak számító összetevőkből készülnek az Émile szuperfinom étkei, köztük a kihagyhatatlan francia desszertek. Náluk a legemlékezetesebb randevúnak nézel elébe, foglalj asztalt, amíg nem késő!

Aki egyszer megkóstolta a Macaron Heaven isteni portékáját – formára és ízesítésre való tekintet nélkül -, annak fel sem merül a fejében a kérdés, honnan ered a budai ékszerdoboz neve. Szokásukhoz híven Valentin-napon is szemet gyönyörködtető, egyebek mellett muffin és plüssmackó formájú macaronokkal (390-590 forintos áron) készülnek, amelyeket a különleges alkalomra való tekintettel díszdobozban is kérhetsz. E kreatív, figyelmes, és kényeztető ajándékhoz válassz figura és ízkombinációt, rendeld meg időben, aztán nyugodtan hátradőlhetsz, mert a Macaron Heaven profi csapata mindent kézben tart. Ha minket kérdezel, bárkinek ajándékozod, különlegessé teszed vele a napját. Egyet viszont jegyezz meg: mivel ellenállhatatlanul finomak, nem biztos, hogy a párod megosztja veled.