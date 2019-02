Funzine Insider: Így töltjük a februárt

Még négy hét erejéig élvezhetjük az idei telet és a februárt: szánkózás, jégkorcsolyázás és forralt borozás még egyszer utoljára, illetve klasszikus koncert, farsang és művészmozizás szerepel kollégáink bakancslistáján.

Timi

A kedvenc helyem: Csillaghegyi Megálló

Óbudai lakos vagyok, így szívesen orientálódom a 3. kerületben. Egyik kedvenc reggeliző-uzsonnázó helyem a Csillaghegyi megálló, ami épp a Csillaghegyi HÉV megállóban található. Úgy tudom a 10 legjobb reggeliző közé is bekerültek a Tripadvisor ajánlásával. Finom házi reform sütikkel, avokádós-padlizsánkrémes kenegetővel, melegszendviccsel és minőségi kávé-tea válogatással lehet itt megismerkedni. Ajánlom akár munkába menet, akár egy kellemes délutáni uszodai mozgás után is ezt a hangulatos kis helyet.

A kedvenc programom: Uszodalátogatás

Ha már maradunk Óbudán, mindenképp érdemes ellátogatni a most felújított régi Csillaghegyi Fürdőbe, új nevén Árpád Fürdőbe. Kellemes hőfokú vízzel, szauna válogatással találkozhatunk itt, elérhető árakon. Ha kora reggeli kelő vagy, akár 6 órától már a vízben lubickolhatsz, kedvezményes áron. Van a kora reggeleknek egy varázsa. Sokszor indítom így a napom, nagyon kellemes feltöltődés ez akár egybekötve úszás után egy finom sajtkrémes melegszendvics mindig jól esik.

Léna

A kedvenc programom: Kirándulás a Normafához

Februárban még igyekszem kihasználni a tél adta lehetőségeket. Ha van hó, a barátokkal felmegyünk a Normafához szánkózni, majd utána a hangulatos Síházban szűrcsölünk el egy pohár forralt bort. Ha nincs hó, akkor csak sétálunk egy nagyot a környéken, eszünk egy finom rétest, majd a fogaskerekűvel lejutunk a Városmajorba, ahol a Fiókában fantasztikus kései ebéddel folytatjuk a napot. Februárban még kedvelt időtöltésem a korcsolyázás is. Hozzánk legközelebb a Marczibányi téri korcsolyapálya esik, így akár hétköznap este, akár hétvégén a családdal szeretünk pár órát ott tölteni. A téli hideg esték fénypontja, amikor van lehetőségünk az átfázott csontjainkat infraszaunában átmelegíteni.

A kedvenc helyem: Tabán

Tabán alatt ma a budai Várhegy, a Gellért-hegy és a Naphegy közé ékelődő völgyet értjük. Ebben a városrészben találunk egy hangulatos parkot, régi utcácskákat, épületeket, éttermeket. A Tabán szorosan összefüggött a kamaszkorommal. Itt volt a kultikus Rácz Kert, ahova jó időben iszogatni és beszélgetni jártunk és időnként asztalon táncolós koncertek voltak. Télen a Tabán teaház volt a törzshelyünk. Előfordult, hogy nemcsak teára ugrottunk be. Itt található a Tabán Art Mozi is. Ide időnként most is ellátogatok. Szeretem, hogy megtartotta barátságos hangulatát, és nem lett egy popcornos hely. A Tabán sok zenei fesztiválnak is helyszíne a mai napig. Itt hallhattam élőben Frank Zappát. Felejthetetlen élmény volt. Várom a tavaszt, hogy ismét kilátogassak a Tabán Fesztiválra és beüljek az egyik kedvenc éttermembe, az Aranyszarvasba, mely 1695 óta üzemel.

Zoli

A kedvenc helyem: Mohács

Ha február, akkor busójárás. Ha busójárás, akkor Mohács. Idén a családommal együtt nézzük meg az év egyik legérdekesebb felvonulását. A borzas busó bundákat öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel, öles kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal is.

A kedvenc programom: A Concerto Budapest előadása

Keller András és a Concerto Budapest repertoárját 4-5 éve tudatosan figyelemmel kísérem. Először egy nyáresti koncerten volt lehetőségem részt venni és azonnal megragadott az élmény. Haydn A teremtés oratóriuma, a Genezis történetének csodálatos zenei megjelenítése folyamatosan része a hazai koncertéletnek. Februárban az előadás énekkara a nagyszerű Purcell Kórus lesz, Rost Andrea és Sebestyén Miklós személyében pedig a New York-i MET színpadán is sikert arató művészeket is láthatom majd a pódiumon. Két előadás is lesz február 15-én és 16-án így Valentin napi ajándéknak is szuper megoldás.