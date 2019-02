Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová megéri ellátogatni februárban

Februárban sem hagyunk unatkozni: íme, 8 új hely Budapesten, ha egy jó sörre, reggelire, hamburgerre vagy valami teljesen másra vágynál.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

A skót kézműves söröző franchise számos európai helyszínnel büszkélkedhet Rómától Helsinkiig és tavaly év végén végre Budapestre is megérkezett az első BrewDog. A 2007-ben alapított vállalatnak jelenleg több mint ezer alkalmazottja van összesen 46 bárban, amik különleges sörökkel látják el a világ lakosságát. A BrewDog első közép-európai helyszíne az egykori Anker Klub lett, ami első osztályú kézműves sörválogatással és finom bárételekkel (többek között hamburgerrel, csirkeszárnnyal és hotdoggal) várja a budapesti sörimádókat.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 18.

A nyüzsgő, ugyanakkor családias Újlipótvárosban található Kuszkusz a legújabb vendéglátóhely Budapesten, amely a tudatos étkezést népszerűsíti. Az apró helyiség miatt, amelyben helyet kapott, a Kuszkusz főként elviteles étkezdeként funkcionál, de azért felszereltek egy fapultot három székkel a helyben fogyasztást preferálóknak. A választék tartalmaz húsos és vegán egészséges ételeket is, illetve glutén-, laktóz- és cukormentes opciók is részét képezik. Akár a zelleres kebabot, a kuszkusz pitét vagy a csicseriborsós csirkeragut kóstolod meg, biztosan elégedetten fogsz távozni. Az elviteles dobozok lebomló anyagból készültek, ahogy az evőeszköz és a szalvéta is környezetbarát.

1074 Budapest, Dohány utca 59.

Ha a zsidónegyed eldugott gyöngyszemei után kutatsz, mindenképp látogass el a kerület legújabb street food éttermébe, amely a Vaslap névre hallgat. A New York Kávéház impozáns épületétől pár lépésre található Vaslap – ahogy arra a nevéből is következtetni lehet -, a vaslapon sütött kézműves hamburgereiről híres, amelyek bizton állítjuk, hogy a város legjobbjai között vannak. A hamburgerek ára 1200 és 1950 forint között mozog attól függően, hogy milyen húspogácsával kéred (bécsi szelet, csirke, marha, rántott feta sajt vagy lazac). További 600 forintért üdítő és sült krumpli is jár a szaftos burgerek mellé.

1035 Budapest, Vörösvári út 37.

Habár a pesti belváros és a Gellért térhez és a Széll Kálmán térhez közel eső budai részek nem szűkölködnek kiváló reggelizőhelyekből, a főváros legrégibb kerülete, Óbuda még mindig hadilábon áll velük. Remélhetőleg a Pillangó Kávézó megnyitásával Óbuda is felvirágzik majd reggelente. Egy Vörösvári úti tízemeletes épület földszintjén kapott helyet a Pillangó Kávézó, ami reggel 10 és este 6 között várja vendégeit pénztárcabarát szendvicsekkel, péksüteményekkel, édességekkel, kávéval, teával, retró hamburgerrel és tojásos reggelikkel.

1088 Budapest, Rákóczi út 11.

Bajban vagy az új évi fogadalmaid betartásával? Ha az egészséges életmód is a 2019-es céljaid közé tartozik, látogass el az Astoriához közel található, Rákóczi úti Tibidabo Gluténmentes Pékségbe. Amellett, hogy a széles választék részét képezik szendvicsek, gourmet termékek, sütemények, péksütemények, laktóz- és tejmentes joghurtok, házi kenyerek és frissen facsart narancslé, a segítőkész eladók is szívesen adnak tanácsot egy tudatosabb életmód kialakításához.

1064 Budapest, Izabella utca 68.

Budapest legújabb közösségi irodája az Oktogontól nem messze, egy belvárosi történelmi épületben kapott helyett. A környezetbarát designnal büszkélkedő EcoOffice a szabadúszó irodistákat várja inspiráló közegével, konferenciatermekkel, bérelhető laptoppal, ingyen kávéval és egy hasonlóan gondolkozó vállalkozói közösséggel. A növényekkel befuttatott irodafalak között havi 40 ezerért dolgozhatsz, míg a napi belépő 3 ezer forint.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 3.

A német étteremlánc nemrég nyitotta meg ötödik egységét a Vörösmarty téren, Budapest két legforgalmasabb bevásárlóutcájának, a Váci utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésében. A Vapiano Downtown egy 108 éves szecessziós stílusú luxusáruházban kapott helyet, amelyet Giergl Kálmán és Korb Flóris építészek terveztek. A 18 négyzetméteres élő falon kívül, a franchise első borbárja is az étterem részét képezi, de persze a Vapianóra jellemző, jó minőségű alapanyagokból készített saláták, levesek, rizottók, pizzák és tészták is kaphatók.