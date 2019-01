Februárban is érdemes a Pesti Vigadóba menni

Jó szokásunkhoz híven már jó előre megmutatjuk, hogy milyen programokra érdemes ellátogatnotok a közeljövőben. Ezúttal a Pesti Vigadó februári kínálata közül mazsolázgattunk: izgalmas koncert vagy romantikus Valentin-nap? A Vigadóban februárban is megtalálod a kedvedre való programot.

A Pesti Vigadóban immár hagyományosan a magyar zeneirodalom klasszikus remekműveit, ínyenc különlegességeit és kortárs alkotásait szólaltatja meg a Concerto Budapest e bérletsorozata. Így lesz ez ebben az évadban is, ahol a négy koncerten, Rácz Zoltán, Medveczky Ádám, Héja Domonkos és Keller András vezénylete alatt nagytehetségű fiatal hangszeres előadók játszanak majd: a hegedűművész Maria Włoszczowskától a zongorista Berecz Mihályig. Erkel, Liszt, Bartók és Kodály mellett két kortárs mester, Dubrovay László és Jeney Zoltán egy-egy szerzeménye is felhangzik majd a bérleti estéken, s igazi delikát felfedezés gyanánt az Oscar-díjas hollywoodi filmzeneszerző, Rózsa Miklós Csellóversenye is meg fog szólalni a sorozat harmadik koncertjén, Szabó Ildikó szólójával.

A Magyar Kamarazenekar „Fővárosi Palotakoncertek” sorozatának keretében 2019. február 10-én újabb különleges helyszínre, a Pesti Vigadóba kalauzolja el az érdeklődőket. Virtuóz örömzenélésre számíthat a közönség Lisztes Jenő cimbalomművész közreműködésével, aki nagyon fiatalon meghódította a világ legrangosabb koncerttermeit, többek között a new york-i Carnegie Hall-t, és olyan élvonalbeli művészekkel dolgozik együtt, mint Roby Lakatos vagy Hans Zimmer. Részt vett hollywood-i sikerprodukciók létrejöttében, a Sherlock Holmes című mozifilmben is az ő cimbalomjátéka hallható.

Jegyár: 2990 Ft.

Romantikus este a magyar romantikus építészet remekében idegenvezetéssel és vacsorával. Vegyél részt szerelmedel az épülettörténeti sétán, melyen bebaranghatjátok a Pesti Vigadó lenyűgöző tereit, majd térj be vacsorára a patinás VígVarjú Étterembe! A Valentin-napi estén két menü közül választhattok. “Édes lettesben” vacsora ára: 11.900 Ft / fő.

A zenekari és a versenymű-repertoár alappillérei a műsorban felcsendülő kompozíciók, a zenetörténet Bach és Bartók közti korszakának két emblematikus B betűs szerzőjével. Brahms és Beethoven után rögtön folytathatjuk is a sort Baráti Kristóffal, a fiatal hegedűs generáció egyik legjelentősebb előadóművészével, akinek művészetében a bámulatos virtuozitás és mély zeneiség nemes elegyére csodálkozhat rá a hallgató. Brahms Hegedűversenye a műfaj egyik legszebb és legsokrétűbb alkotása, Beethoven hetven évvel korábban, 1808-ban befejezett c-moll szimfóniája pedig a zenetörténet alighanem egyik legerőteljesebb alkotása. A „sors” híres dörömbölő motívumára épülő remekművet a végzetes betegségével küzdő szerző talán krédónak is szánta: hitvallás arról, hogy az ember igenis felül tud kerekedni a nehézségeken, és győztesen képes kikerülni olyan helyzetből, amelyben sokáig elveszettnek hitte magát. Aki pedig mindezt életre kelti a Nemzeti Filharmonikusok élén: Hartmut Haenchen, az egyik legkeresettebb német karmester, a német klasszikus-romantikus repertoár anyanyelvi szintű tolmácsolója.

A fiatal muzsikusgeneráció egyik legragyogóbb tagja, Balog József, Liszt-díjas zongoraművész csodálatos előadópartnerével, a Párizsban élő Csordás Klára énekművésszel a XX. századi amerikai zene izgalmas világába vezeti be a közönséget, többek között George Gershwin és John Cage műveinek tolmácsolásával. A két világjáró muzsikus programját látványos balettprodukció teszi még színesebbé.