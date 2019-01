Végre Magyarországra is eljut a Three Days Grace – és egy menő supportot is hoz magával!

A kanadai rockzenekar, a Three Days Grace egészen hosszú, több mint két évtizedes pályafutása során még nem jutott el Magyarországra – egészen mostanáig! Június 11-én ugyanis a Budapest Parkban adnak koncertet, ráadásul a szintén keményvonalas Halestorm társaságában!

A Three Days Grace története egészen koránra nyúlik vissza, nevezetesen egy Groundswell nevű formáció idejére, ami egy lemezt élt meg, majd három tagja úgy döntött, hogy más néven, de továbbra is együtt zenélnek. A 3DG első nagylemeze 2003-ban jelent meg és azonnali sikernek bizonyult – platina minősítést ért el Amerikában, illetve a Billboard 200-as listáján is előkelő helyen szerepelt. 2005-ben a frontember, Gontier önszántából elvonóra ment, így 2006-os lemezük a korábbinál sokkal személyesebb hangvételű volt, hiszen a drogfüggőség és a rehabon átélt események ihlették. Gontier egyébként annyira hálás volt azért, hogy újra tiszta lehetett, hogy rengeteg fellépést vállalt különböző rehabilitációs centerekben. Mindeközben megjelent One-X című albumuk is, amiből az USA-ban az első héten 78.000 példány fogyott, a Billboard 200-as listán bekerült a Top 5-be, sőt, 2007-ben a Billboard az év rockzenekarának választotta a csapatot.

Innen már tényleg nem volt megállás – következő lemezeik egyre több eladást és egyre jobb slágerlista-helyezéseket generáltak, mindeközben olyan zenekarokkal turnéztak, mint a Nickelback, a Seether vagy a Breaking Benjamin. Majd 2013-ban Gontiert a basszusgitáros Brad Walst testvére, a My Darkest Days-ből ismert Matt váltotta az énekesi poszton, illetve session zenészként egy billentyűs, Dani Rosenoer is csatlakozott a zenekarhoz. A 3DG tehát új felállásban jelentette meg következő két albumát, a legutóbbi, Outsider címűt éppen tavaly. Infra-Red kislemezükkel ráadásul egy új rekordot is megdöntöttek – ez volt a 14. listavezető daluk a Billboard Mainstream Rock Songs Charton. A zenekar tehát sikeresebb, mint valaha – 2018-ban például a Budapest Parkban idén nyáron szintén koncertező Disturbed társaságában turnéztak. Június 11-én pedig végre a 3DG is eljut hozzánk, ráadásul a hard rock kategóriában Grammy-díjas Halestorm társaságában, akik nem mellesleg szintén tavaly jelentkeztek új albummal. Így két legendás, mégis jelenidejű zenekar lép fel ezen az estén a Budapest Parkban.

